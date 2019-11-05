Экономика

Газета.RuГазета.RuМВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики

Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg. Такой страной является южноамериканская Гайана. Как заявили в МВФ, экономика этой страны в 2020 году вырастет на 86%.
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МВФ: экономический рост Гайаны достигнет 86%

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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 23:17, Ашберн
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