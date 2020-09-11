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Интерфакс
Интерфакс

МВФ не договорился с Минском об экстренном финансировании на $940 млн

Международный валютный фонд (МВФ) не смог согласовать с властями Белоруссии сопутствующие условия предоставления Минску экстренного финансирования на $940 млн для борьбы с распространением коронавируса.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

МВФ и Белоруссия не смогли договориться о привлечении экстренного финансирования

Власти Белоруссии не смогли договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении республике финансовой поддержки в связи с ухудшением глобальной экономической ситуации и пандемией нового коронавируса.
ТАССвчера в 13:22
Подробнее о событии
ТАСС

МВФ и Белоруссия не смогли договориться о привлечении экстренного финансирования

ТАССвчера в 13:22
Газета.Ru

Минск не смог договориться с МВФ о привлечении финансирования

Газета.Ruвчера в 12:00
Lenta.ru

Белоруссии отказались давать деньги

Lenta.ruвчера в 11:58
Телеканал 360°

МВФ и Белоруссия не договорились об экстренной финансовой поддержке

Телеканал 360°вчера в 11:53
RT на русском

МВФ и Белоруссия не договорились о привлечении финансирования

RT на русскомвчера в 10:57
News.ru

МВФ не будет предоставлять Белоруссии экстренную помощь

News.ruвчера в 10:51
Взгляд.ру

МВФ отказал Белоруссии в кредите

Взгляд.рувчера в 10:46
КП - Беларусь

МВФ не выделит Беларуси 940 миллионов долларов для поддержки экономики в ситуации с коронавирусом

КП - Беларусь00:46

Huawei установит третью версию своей HarmonyOS на новые смартфоны

Есть вероятность, что смартфон под управлением данной операционной системы уже существует, однако на рынке он появится не ранее следующего года наряду с новинками, в том числе интеллектуальными носимыми устройствами, планшетами и ПК.
Huawei установит третью версию своей HarmonyOS на новые смартфоны
Evo-rus.com05:33
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В Госдуме предложили дать скидку на интернет учащимся дистанционно

Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев обратился к главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву с предложением предоставить скидку до 50% за услуги интернета для семей, в которых дети вынуждены учиться дистанционно.
РБК02:53
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Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального

На заседании начать расследование случившегося с Навальным от России потребовали представители Великобритании и Бельгии, представитель Франции при этом не упомянула о произошедшем и таким образом не стала выходить за рамки заявленной темы заседания — ликвидации химического оружия в Сирии, передает ТАСС.
РБК18:33
1,3K

Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок

Двукратный чемпион России по боксу, участник чемпионата мира 2019 года Георгий Кушиташвили получил три года условно по делу о нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков без цели сбыта.
Российская газетавчера в 07:52
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
2,4K

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
1,4K

Дочь Любови Успенской опубликовала видео с полуголым Цискаридзе

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина опубликовала шуточное видео с артистом балета Николаем Цискаридзе и джазовой певицей Теоной Контридзе, в котором они в одних плавательных костюмах делают танцевальную поддержку.
iReactor04:46
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