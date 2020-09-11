МВФ не договорился с Минском об экстренном финансировании на $940 млн
Международный валютный фонд (МВФ) не смог согласовать с властями Белоруссии сопутствующие условия предоставления Минску экстренного финансирования на $940 млн для борьбы с распространением коронавируса.В источнике
С чего всё началось
МВФ и Белоруссия не смогли договориться о привлечении экстренного финансирования
Власти Белоруссии не смогли договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении республике финансовой поддержки в связи с ухудшением глобальной экономической ситуации и пандемией нового коронавируса.
ТАССвчера в 13:22
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