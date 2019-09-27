Представители МВФ провели в стране две недели, но так и не заключили соглашение о новой программе сотрудничества. Причина кроется в том, что на Украине множество проблем.

МВФ не устраивает положение дел на Украине

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