Политика
Новостной фронтМВФ не устраивает положение дел на Украине
Представители МВФ провели в стране две недели, но так и не заключили соглашение о новой программе сотрудничества. Причина кроется в том, что на Украине множество проблем.
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Общество
В России запретили курить на балконе
Красная весна вчера в 08:32
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57
RT на русском 05:50
Политика
В Киеве заявили, что Евросоюз сам предложит членство Украине
Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что Украина неизбежно станет членом Европейского союза (ЕС).
Газета.Ru 04:32
Экономика
На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей
В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».
Ведомости вчера в 06:32
Происшествия
Установлен убийца настоятеля российского монастыря
Полицейские совместно с сотрудниками Следственного комитета России (СКР) установили подозреваемого в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в 2016 году.
Lenta.ru 05:39
Происшествия
Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах
Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
ТАСС вчера в 11:56
Происшествия
Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье
Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.
Газета.Ru 02:19
Политика
Дания одобрила «Балтийскую трубу»
В Копенгагене управление по охране окружающей среды Дании (DEPA) одобрило проект газопровода «Балтийская труба» (Baltic Pipe), который пройдет по территории этого государства.
Радио Голос Балтии 02:10
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска ракеты «Оникс» на Чукотке
Опубликовано видео пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке.
RT на русском 03:36
Общество
Умер бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин
Российская газета 02:48
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку из-за ошибки врачей
В Ростовской области 11-летнему мальчику ампутировали руку после ошибки врачей.
РИА Новости 02:01
Общество
В Росавиации объяснили порядок регистрации дронов
Пока заявление на регистрацию дронов придется скачивать с сайта Росавиации, но уже с марта следующего года можно будет регистрировать легкие беспилотники через портал Госуслуги.
Красная весна 24 сентября в 12:50
Происшествия
Преподавателя лицея ВШЭ уволили после обвинений учениц в их растлении
В пресс-службе НИУ ВШЭ сообщили, что контракт с преподавателем расторгнут с 25 сентября по результатам служебной проверки, которая подтвердила факты неэтичного поведения учителя с ученицами.
Росбалт 05:41
Политика
В Кремле оценили возможность возобновления авиасообщения с Грузией
Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил за восстановление авиасообщения с Грузией.
RT на русском 05:39
Происшествия
Сухогруз с железом загорелся на Волге
В ночь на 27 сентября на Волге загорелся груженый металлом сухогруз.
Телеканал 360° 01:49
Космос
СССР первым высаживается на Луну в трейлере сериала «Ради всего человечества»
Вышел трейлер сериала «Ради всего человечества». Шоу выйдет на Apple TV+ в день запуска сервиса — 1 ноября.
Афиша Daily вчера в 15:30
Шоу-бизнес
79-летняя Светлана Светличная лечится в Германии от остеопороза
Дни24 вчера в 09:36
Армия и оружие
ВС РФ отказал в реабилитации советского полковника Владимира Арцезо
Верховный суд России отказался реабилитировать бывшего заместителя командующего 57-й армией по бронетанковым войскам полковника Владимира Арцезо, который в годы Великой Отечественной войны стал генералом нацистской армии.
ТАСС 04:47
Футбол
Павел Мамаев полетел на переговоры в Ростов
Бывший полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев отправился в Ростов-на-Дону на переговоры с местным клубом, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на собственные источники.
Новая Кубань 02:02
Политика
Кремль высказался об угрозе рассекречивания бесед Путина и Трампа
Разговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока останутся под грифом «секретно», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:41
Футбол
Прокурор: «Публичность твита Малосолова не может быть оспорена»
С твитом до сих пор могут ознакомиться все желающие на Sports.ru, поэтому публичность сообщения оспорена быть не может.
Sport24.ru 05:30
Политика
В МИД России назвали реальной перспективу развала СВПД
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что перспектива полного развала Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы вполне реальна.
RT на русском 04:38
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» столкнулся с птицей при взлете в Москве
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" столкнулся с птицей при взлете в аэропорту Москвы.
ТАСС 05:11
Шоу-бизнес
Богомолов зарабатывает в девять раз меньше своей жены Ксении Собчак
Известный режиссер Константин Богомолов заработал за прошлый год семь миллионов рублей, что в девять раз меньше, чем заработок его звездной супруги, телеведущей и светской львицы Ксении Собчак.
RuNews24.ru 04:55
Авто
У Chevrolet Niva появилась новая комплектация
Ресурс «Автоновости дня» рассказал, что из цветовой палитры будет доступен только белый металлик, передний бампер будет не окрашен, а штампованные колеса исполнены в черном цвете.
ГЛАС.RU 01:24
Футбол
Билялетдинов назвал матч «Локомотива» и «Зенита» игрой за шесть очков
Экс-наставник «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о предстоящем поединке «железнодорожников» с «Зенитом» в матче 11-го тура чемпионата России.
Vprognoze.ru 04:12