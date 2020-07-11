Финансы
КоммерсантъМВФ: общий госдолг всех стран превысит мировой ВВП в 2020 году
В текущем году совокупный государственный долг всех стран достигнет 101,5% ВВП, обновив исторический максимум, следует из статьи главного экономиста МВФ Гиты Гопинат и директора департамента по бюджетным вопросам фонда Витора Гаспара. Стабилизация госдолга ожидается в 2021 году.
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Спорт
Ганус: после решения CAS только РУСАДА останется вне санкций
Заключение Спортивного арбитражного суда (CAS) по решению исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) может повлиять на число представителей РФ в международных федерациях, скорее всего, многие покинут организации, вне санкций останется только Российское антидопинговое агентства (РУСАДА), заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.
РИА Новости 09:36
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Высокий уровень сахара в крови удваивает шансы смерти от коронавируса
Высокий уровень сахара в крови удваивает вероятность летального исхода в случае тяжелой формы заражения коронвирусной инфекцией, даже если пациент не страдает от диабета или ожирения.
РЕН ТВ 18:14
Наука
Теорию норвежского археолога Хейердала смог подтвердить анализ ДНК
Evo-rus.com вчера в 13:44
Общество
Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае
Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти.
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Авто
Great Wall выпустит премиальный рамный внедорожник под маркой WEY
Компания Great Wall опубликовала первые официальные снимки нового рамного премиального внедорожник под маркой WEY.
Picsnews.net 11:36
Общество
Попова раскритиковала «беспечных отдыхающих» на российских курортах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на российских курортах сегодня видна беспечность отдыхающих, это плохой прогностический признак, меры профилактики надо соблюдать.
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Общество
В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru 02:04
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Сергей Лазарев нецензурно ответил на слухи о романе с Малиновским
Популярный российский музыкальный исполнитель Сергей Лазарев отреагировал на недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что он и Алекс Малиновский являются парой.
CT news 16:38
Общество
Олег Тиньков перенес пересадку костного мозга
Банкир Олег Тиньков, который лечится от лейкемии, перенес операцию по пересадке костного мозга.
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Общество
Еще четыре смерти от коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Всего в Приамурье от COVID-2019 умерли 20 человек. 9 июля в Амурской области выявлен 31 новый случай коронавируса, а всего 1975 случаев.
Телепорт вчера в 20:49
Политика
Эксперт предсказал РФ и Японии прекращение совместного освоения Курил
Японский эксперт по российско-японским отношениям Юкио Асадзума считает, что Россия и Япония могут прекратить совместную хозяйственную деятельность на Южных Курилах после принятия поправок к российской Конституции по территориальной целостности.
Известия 21:37
Здоровье
Что нельзя употреблять в пищу при диабете
Как сообщает Российское информационное агентство LIVE24, специалистами перечислены продукты, представляющие особую опасность для диабетиков.
Стерлитамакский рабочий 00:35
Общество
Россиянин Никулин признан виновным в киберпреступлениях в США
Американский суд признал гражданина России Евгения Никулина виновным в совершении киберпреступлений, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 20:18
Футбол
«Реал» одержал восьмую победу подряд в чемпионате Испании по футболу
Московский Комсомолец 19:18
Шоу-бизнес
Жена Уилла Смита призналась в романе на стороне
Джада заявила, что у нее была связь с музыкантом около 4,5 лет назад, однако опровергла информацию о том, что ее муж Уилл Смит "благословил" эти отношения.
Газета.Ru 18:13
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Армия и оружие
Украинские военные применили ракетный комплекс «Джавелин»
Огонь по мишени велся из американского FGM-148 Javelin и противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П» украинского производства.
Военное дело 03:38
Авто
Новый родстер от Skoda получит название Slavia
Созданием новинки занимаются в настоящее время 20 студентов, которые получают обучение в штаб-квартире Skoda в чешском Млада-Болеславе.
Evo-rus.com 01:46
Происшествия
СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала
ИА DixiNews // Новости Москвы 06:07
Хоккей
Сезон НХЛ возобновится 1 августа в двух городах
Сезон Национальной хоккейной лиги будет возобновлен с 1 августа, сообщает русскоязычный сайт Лиги.
Газета.Ru 19:35
Общество
В Москве на регулируемых пешеходных переходах исчезнут желтые полосы
Желтые полосы исчезнут на регулируемых пешеходных переходах в Москве, так как они снижают сцепление с дорогой во время дождя, сообщается в twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
РИА Новости 08 июля в 06:12
Авто
Суперкар Nissan GT-R подготовили для бездорожья
Тюнинг-ателье из Нидерландов Classic Youngtimers Сопsиlтапсу показало доработанный японский суперкар Nissan GT-R, превращенный во внедорожного монстра, мощность которого превышает 600 л.с.
Letnews.ru 12:29
Политика
Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии статуса мечети
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети.
РИА Новости 15:19
Космос
Экспедиция из ХМАО побывала на Приполярном Урале. В споре о копии пирамиды Хеопса поставлена точка
Экспедиция югорского отделения Русского географического общества не обнаружила в горах Приполярного Урала копию пирамиды Хеопса.
URA.Ru 11:48
Спорт
Чемпионка мира по шорт-треку ван Рейвен скончалась в возрасте 27 лет
Лара ван Рейвен завоевала статус чемпионки мира по шорт-треку, также она являлась обладательницей бронзовой медали Олимпийских игр-2018.
Москва 24 17:19
Кино
Сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» досрочно прекратил Netflix
В сериале сюжет разворачивается вокруг полуведьмы Сабрины Спеллман, пожелавшей жить как и все остальные подростки.
Evo-rus.com 03:53