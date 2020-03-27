Коронавирус
RuNews24.ruГлава МВФ заявила о начале рецессии мировой экономики
Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о начале рецессии мировой экономики (снижение темпов экономического роста). Она сравнила ее с мировым финансовым кризисом в 2008-2009 годах.
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Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, значительное восстановление, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью.
— Кристалина Георгиева, болгарский экономистМосква 24 вчера в 12:45
с чего всё началось
«Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, значительное восстановление, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью», — сообщила журналистам глава МВФ.Компаниявчера в 12:59
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Директор-распорядитель Международного валютного фонда: Мировая экономика вошла в рецессию
Эхо Москвывчера в 23:03
«Последствия мы будем разгребать еще несколько лет». Эксперт о рецессии, которой не избежать
ФедералПресс24 марта в 22:03
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ВОЗ дала рекомендации для остающихся дома
Людям, вынужденным оставаться дома, следует периодически ходить по периметру комнаты, стоя отвечать на телефонные звонки.
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Глава Ломбардии ответил на обвинения в бесполезности помощи из России
Глава Ломбардии Аттилио Фонтана ответил на политизированные статьи в СМИ о якобы бесполезной материальной помощи России для Италии.
Общество
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Серьезные ограничения на работу разных организаций предпринимаются и властями других регионов.
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Федеральная антимонопольная служба выявили признаки картельного сговора среди продавцов гречки.
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Трамп: Китай передаст США информацию по коронавирусу
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Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
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Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю
Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
Происшествия
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По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения.