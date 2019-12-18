Экономика

РБКРБКМВФ оценил долю «фантомных» иностранных инвестиций в России

По данным Банка России, на конец 2017 года в России было накоплено $441,1 млрд прямых иностранных инвестиций. Около $255 млрд из этих вложений было сделано компаниями-оболочками из «перевалочных» юрисдикций, а реальный инвестор находился в какой-то другой стране, следует из данных МВФ.
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с чего всё началось
Такие данные приводятся в исследовании «Что является подлинным, а что нет в глобальной системе прямых иностранных инвестиций?» (.pdf
), опубликованном Международным валютным фондом (МВФ).
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