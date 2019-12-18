с чего всё началось

По данным Банка России, на конец 2017 года в России было накоплено $441,1 млрд прямых иностранных инвестиций. Около $255 млрд из этих вложений было сделано компаниями-оболочками из «перевалочных» юрисдикций, а реальный инвестор находился в какой-то другой стране, следует из данных МВФ.

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Политика Палата представителей США проголосует по импичменту Трампа Палата представителей США сегодня, 18 декабря, намерена провести процедуру голосования по утверждению двух пунктов обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента.

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