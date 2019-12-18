Экономика
РБКМВФ оценил долю «фантомных» иностранных инвестиций в России
По данным Банка России, на конец 2017 года в России было накоплено $441,1 млрд прямых иностранных инвестиций. Около $255 млрд из этих вложений было сделано компаниями-оболочками из «перевалочных» юрисдикций, а реальный инвестор находился в какой-то другой стране, следует из данных МВФ.
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Политика
Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских переговорах" официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.
Происшествия
Источник назвал ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара
Пожар на авианосце произошел 12 декабря. Погибли два человека, 14 пострадали.
Технологии
В WhatsApp найдена серьезная уязвимость в групповых чатах
Израильская ИТ-компания Check Point сообщила об уязвимости в WhatsApp, которая позволяет «дестабилизировать работу мессенджера у всех участников группового чата».
Футбол
Мухин: агент приехал к деду за город со здоровым бугаем. Крыша поехала
Футболист «Локомотива» Максим Мухин рассказал о своём несостоявшемся переходе в ЦСКА.
Кино
Девятый эпизод «Звездных войн» выходит в российский прокат
Например, Рей вышла на первый план и в девятом эпизоде стала главной героиней.
Интернет
Опубликованы худшие пароли 2019 года
Разработчики менеджера паролей NordPass опубликовали список из 200 наиболее используемых и слабых паролей уходящего года, обнаруженных в результате различных взломов и утечек данных.
Единоборства
Рэпер 50 Сent посмеялся над бойцом UFC, которому сломали челюсть
Рэп-исполнитель, актер и продюсер Кертис «50 cent» Джексон поиздевался над бойцом UFC Колби Ковингтоном, который получил травму челюсти в поединке против Камару Усмана на турнире UFC 245.
Политика
В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2
Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2", о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США .
Политика
Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
Экономика
Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр
Россия возместит потери Белоруссии от налогового маневра путем ввода обратного акциза для нефтеперерабатывающих заводов на сумму до $1,5 млрд.
Политика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
Общество
Пятилетняя россиянка вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров
Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
Игры
Появилась информация о минимальных требованиях Resident Evil 3 Remake
Издание отмечает: несмотря на то, что компания Capcom пока не назвала минимальные системные требования игры, уже известно, что её можно будет запустить на тех ПК, на котрых можно нормально играть в Resident Evil 2 Remake.
Гаджеты
Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time опубликовал список самых лучших гаджетов, выпущенных начиная с 2010 года.
Технологии
«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика
«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
Общество
Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили
Большинство из задержанных в аэропорту "Домодедово" граждан Израиля отпустили, сообщили РИА Новости в израильском посольстве.
Футбол
ФК «Ростов» сыграет несколько матчей в Катаре
ФК «Ростов» в межсезонье РПЛ отправится в Катар, где сыграет несколько товарищеских матчей.
Общество
Кожевников заявил, что Зайцев «не мужик»
Происшествия
Еще одна елка не устояла во время ночного шторма в Петербурге
Во время шторма и на машины упало дерево.
Армия и оружие
Лазерные комплексы «Пересвет» встали на боевое дежурство в России
Лазерный комплекс «Пересвет» уже используется Вооруженными силами России с декабря текущего года для прикрытия передвижных ракетных комплексов, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге, сообщает газета «Красная звезда».
Общество
Погода в Москве второй раз за день побила температурный рекорд
Температура воздуха в Москве 18 декабря достигла 5,4 градусов тепла и побила рекорд 1886 года, когда воздух прогрелся до +5,3 градусов.
Общество
Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике
Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА победили сербскую "Црвену Звезду" в домашнем матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Общество
В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
Политика
Палата представителей США проголосует по импичменту Трампа
Палата представителей США сегодня, 18 декабря, намерена провести процедуру голосования по утверждению двух пунктов обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента.
Общество
Законопроект о такси и агрегаторах внесен в Госдуму
Законопроект о такси и агрегаторах внесла в Госдуму член Совфеда Людмила Бокова, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.
Экономика
Росстат увеличил оценку роста реальных доходов россиян в четыре раза
Росстат пересмотрел оценку роста реальных доходов россиян за январь-сентябрь 2019 года и увеличил ее в четыре раза - с 0,2% до 0,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития страны.