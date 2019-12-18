Экономика

РБКРБКМВФ оценил долю «фантомных» иностранных инвестиций в России

По данным Банка России, на конец 2017 года в России было накоплено $441,1 млрд прямых иностранных инвестиций. Около $255 млрд из этих вложений было сделано компаниями-оболочками из «перевалочных» юрисдикций, а реальный инвестор находился в какой-то другой стране, следует из данных МВФ.
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МВФ поставил РФ на первое место по «фантомным» инвестициям

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По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
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Зеленский одобрил снижение нормы концентрации земли в одних руках

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Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
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По словам лидера профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой, силовиков вызвал главный врач больницы Всеволод Галкин, который под предлогом капитального ремонта и закрытия учреждения якобы вынуждает врачей увольняться.
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Ракета «Союз» успешно стартовала с космодрома Куру

Ракета-носитель "Союз-СТ" с пятью европейскими спутниками успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в среду, заявил исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль.
РИА Новости 05:25
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Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
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Первые кадры нового «Билла и Теда» с Киану Ривзом появились в Сети

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Сотовые операторы предупредили о повышении цен

«Билайн» предупредил абонентов безлимитных архивных тарифов о повышении цен с 16 января 2020 года, отмечает газета.
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Армия и оружие

Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии

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ВЦИОМ: большинство россиян считает отношения России и Украины плохими

Более половины россиян считают отношения России и Украины скорее плохими, об этом свидетельствуют результаты совместного опроса ВЦИОМ и Центра политической конъюнктуры .
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В Steam открылся предзаказ ремейка Resident Evil 3

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Стали известны сроки завершения прокладки «Северного потока-2»

В компании Nord Stream 2 сообщили, что рассчитывают завершить газопровод "Северный поток"-2 за несколько месяцев.
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Бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева, брак которой с Кириллом Андреевым длился 8 лет, сообщила о расставании с мужем.
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В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»

Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).
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77-летняя Ангелина Вовк объявила о свадьбе с молодым любовником

Ангелина Вовк подтвердила данную информацию. По ее словам, Михаил Куницын действительно сделал ей предложение.
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В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
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Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.
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Происшествия

Прокуратура: найденную в выгребной яме на Кубани девочку изнасиловали

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в хуторе Родниковском 19 ноября девятилетняя девочка ушла гулять и не вернулась.
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Происшествия

С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки

Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
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Пескова спросили об обысках у бизнесмена Гуцериева

Журналисты спросили его о каких-либо деталях относительно следственных действий в отношении бизнесмена.
Lenta.ru 07:03
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Мужчина умер после падения на катке на Красной площади

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Госдума приняла законопроект о виноградарстве и виноделии в РФ

Госдума приняла законопроект, устанавливающий правовые и организационные основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия в России.
РЕН ТВ 07:15
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Борис Джонсон запретил министрам ехать на Давосский форум

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании и лидер победившей на парламентских выборах 12 декабря консервативной партии, запретил министрам нового правительства ехать на саммит Всемирного экономического форума (ВЭФ).
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Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника

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Россия расширила список запрещенных товаров с Украины

Россия расширила перечень товаров, ввоз которых с Украины запрещен.
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Власти Украины усложнили правила поездок граждан в Россию

Граждане Украины с 1 марта следующего года смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам.
РБК 05:53
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