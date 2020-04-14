Коронавирус

ТАССТАССМВФ прогнозирует сокращение мировой экономики в этом году на 3%

Мировая экономика сократится в текущем году на 3%, однако вырастет на 5,8% в следующем. Такие прогнозы содержатся в обнародованном во вторник новом докладе Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах развития мировой экономики.
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с чего всё началось
Если еще в январе МВФ прогнозировал России рост экономики в 2020 году на 1,9%, то в опубликованном 14 апреля докладе World Economic Outlook
 (WEO) организация ожидает уже снижения на 5,5%. А в 2021 году ускорения экономического роста до 3,5%.
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