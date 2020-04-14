с чего всё началось

Мировая экономика сократится в текущем году на 3%, однако вырастет на 5,8% в следующем. Такие прогнозы содержатся в обнародованном во вторник новом докладе Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах развития мировой экономики.

МВФ прогнозирует сокращение мировой экономики в этом году на 3%

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