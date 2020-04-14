с чего всё началось

Международный валютный фонд опубликовал прогноз развития ситуации в мировой экономике в условиях пандемии коронавируса. Вместо ожидавшегося еще в январе роста глобального ВВП по итогам 2020 г. на 3,3% МВФ теперь прогнозирует сокращение на 3%, а глобальная торговля просядет на 11%.

Спорт Total War: Shogun 2 скоро станет бесплатной в Steam Лондон, 13 апреля 2020, 09:20 — REGNUM В апреле пользователи Steam смогут бесплатно получить игру Total War: Shogun 2. Об этом 13 апреля сообщает портал PCGamer. 2

Здоровье Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по ряду регионов России число пациентов с бессимптомным коронавирусом достигает 50%. 413

Политика Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times. 308

Политика В США предположили естественное происхождение коронавируса Милли подчеркнул, что у разведки США есть свидетельства о естественном происхождении коронавируса, однако полной уверенности в этом пока нет. 15

Общество Мурашко рассказал о разработке вакцины от коронавируса в России Разработкой вакцины от коронавируса в России занимаются семь центров, в ближайшее время начнутся клинические испытания, рассказал министр здравоохранения России в эфире телеканала «Россия 1». 32

Общество В США число жертв коронавируса превысило 25 тысяч Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что число смертей от коронавируса в стране будет гораздо меньше 100 тысяч. 3

Политика Обама поддержал кандидатуру Байдена на выборах президента США Бывший президент США Барак Обама заявил, что полностью поддерживает кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена в борьбе за пост главы государства. 2

Общество Кабмин приостановил ограничение на торговлю масками Правительство России приостановило постановление, разрешающее продавать медицинские маски только имеющим фармацевтическую лицензию компаниям, пишет ТАСС со ссылкой на документ. 3,7K

Общество На Кубани проверят скандальное видео с участием судьи Квалификационная коллегия судей Краснодарского края начала проверку появившегося в интернете видеоролика с участием судьи Новокубанского районного суда. 157

Здоровье Коронавирус впервые передался от мертвеца Известно, что вирус передался ему от мертвеца — это первый в мире официально подтвержденный подобный случай, пишет Daily Mail. 49

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения. 20

Общество Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет. 104

Политика Гуманитарная подгруппа согласовала детали обмена пленными в Донбассе Участники гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе во вторник согласовали детали обмена пленными, выполнение которого ожидается до православной Пасхи.

Футбол Кварацхелия ногой забросил конфету в стакан во время карантина Грузинский полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия показал, чем он занимается во время карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.