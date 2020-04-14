Коронавирус
ВедомостиМВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии
Международный валютный фонд опубликовал прогноз развития ситуации в мировой экономике в условиях пандемии коронавируса. Вместо ожидавшегося еще в январе роста глобального ВВП по итогам 2020 г. на 3,3% МВФ теперь прогнозирует сокращение на 3%, а глобальная торговля просядет на 11%.
Читать в источнике
Оценить149
с чего всё началось
Если еще в январе МВФ прогнозировал России рост экономики в 2020 году на 1,9%, то в опубликованном 14 апреля докладе World Economic Outlook (WEO) организация ожидает уже снижения на 5,5%. А в 2021 году ускорения экономического роста до 3,5%.Фонтанка.Ру09:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 18:35, Ашберн
Спорт
Total War: Shogun 2 скоро станет бесплатной в Steam
Лондон, 13 апреля 2020, 09:20 — REGNUM В апреле пользователи Steam смогут бесплатно получить игру Total War: Shogun 2. Об этом 13 апреля сообщает портал PCGamer.
REGNUM вчера в 02:20
Политика
Зеленский заявил о «ключевом периоде» эпидемии коронавируса на Украине
Резкого скачка заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине не произошло, однако нельзя расслабляться — впереди ключевой и определяющий период.
RT на русском 13:52
Здоровье
Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по ряду регионов России число пациентов с бессимптомным коронавирусом достигает 50%.
РИА Новости 14:45
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14:45
Политика
В США предположили естественное происхождение коронавируса
Милли подчеркнул, что у разведки США есть свидетельства о естественном происхождении коронавируса, однако полной уверенности в этом пока нет.
Известия 15:49
Происшествия
На Сахалине сотрудники полиции изъяли крупную партию контрафактного алкоголя
МВД медиа 04:21
Общество
Мурашко рассказал о разработке вакцины от коронавируса в России
Разработкой вакцины от коронавируса в России занимаются семь центров, в ближайшее время начнутся клинические испытания, рассказал министр здравоохранения России в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:55
Армия и оружие
В Сети на видео продемонстрировали превосходство американского танка Abrams над Т-14 «Армата»
На YouTube было опубликовано видео, автор которого проводит сравнение танка M1A2 "Abrams" США с российским Т-14 на платформе "Армата", а также "Черной пантерой" из Южной Кореи и китайскими Type-96 и Type-99.
Discover24 13:01
Общество
В США число жертв коронавируса превысило 25 тысяч
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что число смертей от коронавируса в стране будет гораздо меньше 100 тысяч.
Национальная служба новостей 16:20
Транспорт
ТАСС: водителей без пропусков не станут штрафовать за каждый проезд под камерой
Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что московских водителей без пропусков со среды, 15 апреля, начнут штрафовать за каждый проезд под дорожной камерой видеонаблюдения.
Газета.Ru 16:38
Здоровье
Врач оценил влияние аллергии на заболеваемость коронавирусом
Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с ФАН оценила пользу лимона и чеснока.
RT на русском 10:05
Происшествия
В Москве задержали мужчину, закурившего в вагоне метро
Нарушителя, закурившего в вагоне московского метро, задержали, ему грозит штраф, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.
РИА Новости 13:32
Киберспорт
NAVI уступили Alliance на ESL One Los Angeles
Cyber.sports.ru вчера в 15:18
Политика
Обама поддержал кандидатуру Байдена на выборах президента США
Бывший президент США Барак Обама заявил, что полностью поддерживает кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена в борьбе за пост главы государства.
Московский Комсомолец 12:59
Общество
Кабмин приостановил ограничение на торговлю масками
Правительство России приостановило постановление, разрешающее продавать медицинские маски только имеющим фармацевтическую лицензию компаниям, пишет ТАСС со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:24
Общество
На Кубани проверят скандальное видео с участием судьи
Квалификационная коллегия судей Краснодарского края начала проверку появившегося в интернете видеоролика с участием судьи Новокубанского районного суда.
Российская газета 10:31
Здоровье
Коронавирус впервые передался от мертвеца
Известно, что вирус передался ему от мертвеца — это первый в мире официально подтвержденный подобный случай, пишет Daily Mail.
Lenta.ru 10:02
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку
Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник 04:51
Кино
Премьеры мультфильмов Pixar перенесены
Культуромания 09:10
Общество
Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией
Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет.
РБК 12:43
Происшествия
Пожар подобрался к Чернобыльской АЭС
Lenta.ru вчера в 05:05
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала своего будущего ребенка от Давида Манукяна
Фанаты Бузовой, отметили что будущая дочь телеведущей и видеоблогера очень мила, что впрочем неудивительно при таких красивых родителях.
Территория новостей 12:52
Политика
Гуманитарная подгруппа согласовала детали обмена пленными в Донбассе
Участники гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе во вторник согласовали детали обмена пленными, выполнение которого ожидается до православной Пасхи.
ТАСС 15:22
Футбол
Кварацхелия ногой забросил конфету в стакан во время карантина
Грузинский полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия показал, чем он занимается во время карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
Чемпионат 16:11
Происшествия
Число заражённых коронавирусом в Мурманской области достигло 268
В Мурманской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло до 268.
RT на русском 18:13
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru 05:43
Авто
Украинцы построили квадроцикл с мотором Subaru и динамикой гиперкара
Украинская мастерская Iron Custom Motors построила гибрид квадроцикла и автомобиля -- Quanta R. Кастом оснащен оппозитником Subaru, полноприводной трансмиссией и разгоняется до первой «сотни» менее чем за три секунды, как гиперкар.
Motor 12:00