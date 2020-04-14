Коронавирус

РБКРБКМВФ предсказал наихудший спад мирового ВВП после Великой депрессии

Спад глобальной экономики в 2020 году составит 3%, следует из опубликованного 14 апреля всемирного экономического прогноза Международного валютного фонда (МВФ). Это будет первая мировая рецессия с 2009 года, когда глобальная экономика сократилась на 0,08%.
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с чего всё началось
Спад глобальной экономики в 2020 году составит 3%, следует из опубликованного
 14 апреля всемирного экономического прогноза Международного валютного фонда (МВФ).
РБК10:32

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Хакеры продают полмиллиона аккаунтов Zoom

Более полумиллиона учетных записей пользователей сервиса видеоконференций Zoom выставлены на продажу в даркнете.
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Общество

Вакцину от коронавируса в России разрабатывают сразу 7 центров

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что над разработкой вакцины от коронавируса в России трудятся сразу семь центров.
Газета.Ru 16:20
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Политика

Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму

Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
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Общество

Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным

Как сообщает ToDay News Ufa, у жесткого карантина есть обратная опасная сторона.
ToDay News Ufa 11:21
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Здоровье

Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом

Среди новых пациентов с коронавирусом более чем у 40% заболевание протекает бессимптомно, сообщила 13 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия вчера в 16:29
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Общество

Российский физик-ядерщик Тлисов умер в больнице в Коммунарке

Российский физик, участник крупных международных научных экспериментов, научный сотрудник Лаборатории моделирования физических процессов Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН), кандидат физико-математических наук Данила Тлисов умер в московской больнице в Коммунарке, которая является базой для лечения пациентов с коронавирусом в столице.
ТАСС 10:04
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Политика

Путин пригрозил губернаторам посадками до 7 лет

Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец вчера в 11:31
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Политика

Лавров прокомментировал снос памятника маршалу Коневу в Праге

Власти Праги сносом памятника маршалу Ивану Коневу подорвали договоренности, которые лежат в основе отношений России и Чехии, иначе как циничными и возмутительными их действия не назовешь, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров.
РИА Новости 06:05
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Армия и оружие

Раскрыты возможности и цели ЗРК С-500 «Прометей»

Полковник запаса Сергей Хатылев подробно рассказал о роли новой системы ПВО С-500 «Прометей» в противоракетной и противовоздушной обороне страны.
Военное дело 05:21
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Политика

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
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Политика

Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14:45
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Транспорт

Власти Москвы описали схему проверки таксистами пропусков у пассажиров

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, комментируя ввод системы спецпропусков, заявил, что водители такси, работающие в Москве, будут обязаны проверять их наличие пассажиров.
РБК 16:15
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Общество

Число умерших от коронавируса в Москве превысило 100 человек

В Москве от коронавируса скончались еще 11 пациентов. Таким образом, всего в столице умерли 106 человек, сообщили 15 апреля в оперштабе.
Известия 17:08
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Шоу-бизнес

Любовь Успенская в розовом платье сообщила, что влюбилась

Несколько минут назад Любовь, сидя на диване в розовом платье, чёрных колготках и чёрных туфлях заявила, что её сердце теперь занято.
Paparazzi.ru вчера в 17:43
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Хоккей

«Авангард» может уволить президента Сушинского

Сообщается, что вероятность его увольнения весьма высока. Сушинский занимает пост президента «Авангарда» с 2018 года.
Матч ТВ 15:00
Шоу-бизнес

В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым

Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
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Общество

На Кубани начали проверку в отношении судьи из-за скандального видео

БИЗНЕС Online 09:30
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Космос

Астероид «2020 GH2» пройдет завтра внутри орбиты Луны

Завтра, 15 апреля 2020 года, околоземный астероид 2020 GH2 произойдет очень близко, но на безопасном расстоянии от нашей планеты.
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Microsoft выпустила плановые обновления для Windows 10

Пользователи Windows 10 1809 получили обновление KB4549949 с номером сборки 17763.1158.
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В Севастополе выявили новый случай коронавируса

Число выявленных носителей коронавируса в Севастополе увеличилось до восьми, вернувшийся из Москвы севастополец заразил свою мать, сообщил врио главы города Михаил Развожаев.
РИА Новости 10:03
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции

Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
Kazanfirst.ru вчера в 00:20
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Политика

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

«Формулировка «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества», — говорится в документе.
RT на русском 16:59
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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
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Общество

В Госдуме оценили идею введения продуктовых карточек

Руководитель комитета Государственной думы России по труду и соцполитике Ярослав Нилов прокомментировал обращение ряда производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей к властям с предложением вернуть продуктовые карточки.
Московский Комсомолец 17:07
Общество

Сформирован предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля

В Росавиации рассказали о формировании предварительного графика вывозных рейсов до 20 апреля.
Вести.Ru 15:02
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Общество

Мишустин поручил начать работу над вводом беспилотников на дорогах

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минтрансу России, МВД России, Минпромторгу России и Минэкономразвития России до 12 мая разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне.
RT на русском 16:12
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Здоровье

Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю

Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Невские Новости 06:24
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Общество

Россияне в режиме самоизоляции резко увеличили траты в салонах красоты

По этим данным, общее число транзакций россиян резко выросло в конце второй недели самоизоляции по сравнению с первой неделей.
Коммерсантъ 16:53
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Здоровье

Коронавирус впервые передался от мертвеца

Известно, что вирус передался ему от мертвеца — это первый в мире официально подтвержденный подобный случай, пишет Daily Mail.
Lenta.ru 10:02
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Экономика

Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий

Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий.
Коммерсантъ 14:15
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