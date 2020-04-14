с чего всё началось

Спад глобальной экономики в 2020 году составит 3%, следует из опубликованного 14 апреля всемирного экономического прогноза Международного валютного фонда (МВФ). Это будет первая мировая рецессия с 2009 года, когда глобальная экономика сократилась на 0,08%.

Технологии Хакеры продают полмиллиона аккаунтов Zoom Более полумиллиона учетных записей пользователей сервиса видеоконференций Zoom выставлены на продажу в даркнете. 6

Политика Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины. 28

Здоровье Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом Среди новых пациентов с коронавирусом более чем у 40% заболевание протекает бессимптомно, сообщила 13 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова. 1K

Общество Российский физик-ядерщик Тлисов умер в больнице в Коммунарке Российский физик, участник крупных международных научных экспериментов, научный сотрудник Лаборатории моделирования физических процессов Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН), кандидат физико-математических наук Данила Тлисов умер в московской больнице в Коммунарке, которая является базой для лечения пациентов с коронавирусом в столице. 63

Политика Путин пригрозил губернаторам посадками до 7 лет Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом. 487

Политика Лавров прокомментировал снос памятника маршалу Коневу в Праге Власти Праги сносом памятника маршалу Ивану Коневу подорвали договоренности, которые лежат в основе отношений России и Чехии, иначе как циничными и возмутительными их действия не назовешь, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров. 16

Политика На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ. 574

Политика Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times. 305

Транспорт Власти Москвы описали схему проверки таксистами пропусков у пассажиров Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, комментируя ввод системы спецпропусков, заявил, что водители такси, работающие в Москве, будут обязаны проверять их наличие пассажиров. 20

Общество Число умерших от коронавируса в Москве превысило 100 человек В Москве от коронавируса скончались еще 11 пациентов. Таким образом, всего в столице умерли 106 человек, сообщили 15 апреля в оперштабе. 305

Шоу-бизнес Любовь Успенская в розовом платье сообщила, что влюбилась Несколько минут назад Любовь, сидя на диване в розовом платье, чёрных колготках и чёрных туфлях заявила, что её сердце теперь занято. 21

Хоккей «Авангард» может уволить президента Сушинского Сообщается, что вероятность его увольнения весьма высока. Сушинский занимает пост президента «Авангарда» с 2018 года.

Шоу-бизнес В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки. 53

Космос Астероид «2020 GH2» пройдет завтра внутри орбиты Луны Завтра, 15 апреля 2020 года, околоземный астероид 2020 GH2 произойдет очень близко, но на безопасном расстоянии от нашей планеты.

Гаджеты Microsoft выпустила плановые обновления для Windows 10 Пользователи Windows 10 1809 получили обновление KB4549949 с номером сборки 17763.1158.

Происшествия В Севастополе выявили новый случай коронавируса Число выявленных носителей коронавируса в Севастополе увеличилось до восьми, вернувшийся из Москвы севастополец заразил свою мать, сообщил врио главы города Михаил Развожаев. 20

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 2,8K

Общество В Госдуме оценили идею введения продуктовых карточек Руководитель комитета Государственной думы России по труду и соцполитике Ярослав Нилов прокомментировал обращение ряда производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей к властям с предложением вернуть продуктовые карточки.

Общество Мишустин поручил начать работу над вводом беспилотников на дорогах Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минтрансу России, МВД России, Минпромторгу России и Минэкономразвития России до 12 мая разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне. 11

Здоровье Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. 188

Здоровье Коронавирус впервые передался от мертвеца Известно, что вирус передался ему от мертвеца — это первый в мире официально подтвержденный подобный случай, пишет Daily Mail. 43