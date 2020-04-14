МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии
Сильнее всего меры борьбы с пандемией скажутся на экономике Италии – ВВП этой страны сократится на 9,3% после роста на 0,3% в прошлом году. Также пострадавшая серьезно из-за коронавируса экономика Испании уменьшится, по прогнозу МВФ, на 8%.В источнике
С чего всё начиналось
Спад глобальной экономики в 2020 году составит 3%, следует из опубликованного 14 апреля всемирного экономического прогноза Международного валютного фонда (МВФ).