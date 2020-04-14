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МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии
Экономика сегодня
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Сильнее всего меры борьбы с пандемией скажутся на экономике Италии – ВВП этой страны сократится на 9,3% после роста на 0,3% в прошлом году. Также пострадавшая серьезно из-за коронавируса экономика Испании уменьшится, по прогнозу МВФ, на 8%.В источнике
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С чего всё начиналось
Спад глобальной экономики в 2020 году составит 3%, следует из опубликованного 14 апреля всемирного экономического прогноза Международного валютного фонда (МВФ).
РБК 10:32
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