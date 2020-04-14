с чего всё началось

Мировая экономика в 2021 году вырастет на 5,8%, однако сократится в текущем, 2020-м, на 3% из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ), опубликованном 14 апреля.

МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году

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