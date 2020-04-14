Коронавирус

ИзвестияИзвестияМВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году

Мировая экономика в 2021 году вырастет на 5,8%, однако сократится в текущем, 2020-м, на 3% из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ), опубликованном 14 апреля.
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с чего всё началось
Спад глобальной экономики в 2020 году составит 3%, следует из опубликованного
 14 апреля всемирного экономического прогноза Международного валютного фонда (МВФ).
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Общество

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Наука

В Китае нашли лекарство против тяжелой пневмонии при коронавирусе

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Политика

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В Новосибирске скончался первый пациент с подтвержденным коронавирусом.
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Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса

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