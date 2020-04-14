с чего всё началось

Вместо ожидавшегося еще в январе роста глобального ВВП по итогам 2020 г. на 3,3% МВФ теперь прогнозирует сокращение на 3%, а глобальная торговля просядет на 11%. В следующем году рост мировой экономики составит 5,8% ВВП вместо 3,4% по январскому прогнозу.

Общество Свыше 30 сотрудников Большого театра заразились коронавирусом Коронавирус нового типа подхватили 34 сотрудника Большого театра, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора культурного учреждения Владимира Урина. 320

Общество В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков В Москве аннулируют почти миллион пропусков из-за некорректных или недостоверных данных, сообщили в оперштабе со ссылкой на руководителя ДИТ Эдуарда Лысенко. 1,3K

Общество В Италии частично открыли детские, книжные и парфюмерные магазины Некоторые магазины детских товаров, книжные и парфюмерные открылись в ряде областей Италии в соответствии с последним правительственным декретом.

Шоу-бизнес Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Фото: Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Примечательно, что во время карантина Ольга, как и многие российские знаменитости, стала более активно вести странички в социальных сетях. 2

Общество В Омской области запретили массовые мероприятия на Пасху Сегодня, 14 апреля, главный санитарный врач Омской области Александр Крига издал постановление, вводящее новые ограничительные меры в регионе из-за коронавируса. 75

Армия и оружие Новейший фрегат «Адмирал Касатонов» прибыл в Балтийск Новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" прибыл в главную военно-морскую базу Балтийского флота - город Балтийск в Калининградской области - для завершения государственных ходовых испытаний.

Экономика ЦСР: зарплаты в РФ могут упасть на 12% Общее число безработных в России в 2020 году, по оценке ЦСР (сделанной на основе опроса, исходя из ожиданий бизнеса по увеличению/снижению численности сотрудников в 2020 году) может вырасти до 9,1 млн человек с 3,5 млн человек в 2019 году (оценка в среднем за год - ИФ) - уровень безработицы может подскочить до 12,1% в 2020 году с 4,6% в 2019 году. 1

Фигурное катание Алина Загитова рассказала о тренировке четверного прыжка Знаю, что четверной прыжок травмоопасный, но все же делаю его и радуюсь, когда получается.

Политика Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские СМИ якобы предвзято освещают ситуацию с коронавирусом в республике. 760

Общество В Минздраве назвали замену гречке Главный гастроэнтеролог Минздрава Владимир Ивашкин в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, что гречку в рационе может заменить любая крупа. 12

Происшествия В Севастополе выявили новый случай коронавируса Число выявленных носителей коронавируса в Севастополе увеличилось до восьми, вернувшийся из Москвы севастополец заразил свою мать, сообщил врио главы города Михаил Развожаев. 3

Шоу-бизнес 42-летняя Екатерина Климова опубликовала фото в образе школьницы Екатерина Климова опубликовала провокационное фото в образе школьницы Напомним, ранее Екатерина Климова делилась с подписчиками, что ей тяжело дается режим самоизоляции. 16

Экономика Алексей Кудрин предупредил банки о скором кризисе Алексей Кудрин предупредил банки о скором кризисе. Об этом глава Счетной палаты рассказал в интервью журналистам "РБК". 153

Экономика Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ 13 апреля Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 42

Кино В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск» Платформа Disney+ подвергла цензуре комедию Рона Ховарда «Всплеск» 1984 года, прикрыв при помощи спецэффектов голые ягодицы героини в исполнении Ханны Дэрил, сообщает Shraibikus News. 3

Здоровье В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом Как рассказал РБК Микаелян, пациенты с пневмонией и до распространения коронавируса принимались в терапевтическом отделении стационара. 7