с чего всё началось

Спада экономики Китая в текущем году, несмотря на глобальный кризис, не произойдет, считают эксперты МВФ. В 2020 году ожидается рост ВВП страны на 1,2%, в 2021 году — на 9,2%. Напомним, ВВП России, согласно прогнозу МВФ, по итогам года сократится на 5,5%, а в следующем году вырастет на 1,9%.

МВФ прогнозирует спад мировой экономики на 3% в 2020 году

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США "Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации. 4,1K

Политика На Украине допустили возможность ракетной атаки по объектам в России Павлоград, Украина, 15 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Возможность ракетной атаки по инфраструктурным объектам в России допустил директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман в интервью изданию «Цензор». 3,8K

Происшествия Жительница Кузбасса пыталась прикрыть запой карантином В Кемеровской области 39-летняя жительница Ижморского района попросилась на карантин, чтобы не потерять работу после нескольких дней запоя, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

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Политика Российские ветераны просят перенести Парад Победы Российские ветеранские организации направили президенту обращение с просьбой перенести Парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, чтобы провести его в тот день, когда ситуация с распространением коронавируса COVID-19 нормализуется. 734

Экономика «Закон Яровой» готовят к карантину Речь идет, в частности, о том, чтобы отложить на два года требование о ежегодном увеличении емкости хранилищ информации на 15%, а также исключить из расчета видеосервисы, трафик которых вырос из-за самоизоляции. 122

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Футбол Карпин вспомнил свой гол в ворота «Галатасарая» 26-летней давности Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вспомнил матч московского «Спартака» с «Галатасарем» в Стамбуле 13 апреля 1994 года в рамках группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

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Политика Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». 4,6K

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Здоровье Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. 251