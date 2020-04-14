Коронавирус
REGNUMМВФ прогнозирует спад мировой экономики на 3% в 2020 году
Спада экономики Китая в текущем году, несмотря на глобальный кризис, не произойдет, считают эксперты МВФ. В 2020 году ожидается рост ВВП страны на 1,2%, в 2021 году — на 9,2%. Напомним, ВВП России, согласно прогнозу МВФ, по итогам года сократится на 5,5%, а в следующем году вырастет на 1,9%.
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с чего всё началось
Если еще в январе МВФ прогнозировал России рост экономики в 2020 году на 1,9%, то в опубликованном 14 апреля докладе World Economic Outlook (WEO) организация ожидает уже снижения на 5,5%. А в 2021 году ускорения экономического роста до 3,5%.Фонтанка.Рувчера в 09:20
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Международный валютный фонд: ВВП России из-за коронавируса и обвала цен на нефть упадет на 5,5%
Фонтанка.Рувчера в 09:20
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Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
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РИА Новости вчера в 14:36
Политика
На Украине допустили возможность ракетной атаки по объектам в России
Павлоград, Украина, 15 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Возможность ракетной атаки по инфраструктурным объектам в России допустил директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман в интервью изданию «Цензор».
REGNUM 00:32
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Жительница Кузбасса пыталась прикрыть запой карантином
В Кемеровской области 39-летняя жительница Ижморского района попросилась на карантин, чтобы не потерять работу после нескольких дней запоя, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
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Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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Общество
В Москве аннулируют около миллиона цифровых пропусков
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Политика
Российские ветераны просят перенести Парад Победы
Российские ветеранские организации направили президенту обращение с просьбой перенести Парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, чтобы провести его в тот день, когда ситуация с распространением коронавируса COVID-19 нормализуется.
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Экономика
«Закон Яровой» готовят к карантину
Речь идет, в частности, о том, чтобы отложить на два года требование о ежегодном увеличении емкости хранилищ информации на 15%, а также исключить из расчета видеосервисы, трафик которых вырос из-за самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 18:23
Политика
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 18:33
Здоровье
Минздрав рассказал о системе учета больных коронавирусом
Около шести тысяч сотрудников российских медучреждений вносят данные о пациентах c коронавирусом и пневмонией в единую информационную систему учета больных COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
РИА Новости 06:17
Общество
Пенсионный фонд объяснил, как получить выплату на детей до 3 лет
Выплату на детей до 3 лет распорядился ввести президент Владимир Путин на прошлой неделе в рамках дополнительных мер соцподдержки на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:17
Футбол
Карпин вспомнил свой гол в ворота «Галатасарая» 26-летней давности
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вспомнил матч московского «Спартака» с «Галатасарем» в Стамбуле 13 апреля 1994 года в рамках группового этапа Лиги чемпионов (2:1).
RT на русском вчера в 16:50
Происшествия
На иноагента «Русь сидящая» завели уголовное дело за фейк о COVID
Уголовное дело возбуждено в отношении признанной иноагентом организации "Русь сидящая".
РЕН ТВ 07:01
Политика
Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru вчера в 11:27
Музыка
Составили топ-10 самых популярных песен десятилетия
ToDay News Ufa вчера в 05:51
Общество
Уткин вызвал Соловьева на баттл и заявил о желании унизить его
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Газета.Ru 04:23
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском 13 апреля в 08:42
Общество
ВОЗ: в России продолжится рост числа зараженных коронавирусом
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в России все еще продолжается рост зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 08:35
Общество
Коронавирус зафиксирован в 20 районах Нижегородской области
Коронавирусная инфекция официально подтверждена у жителей 20 районов и городских округов Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 05:35
Здоровье
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Экономика
Банки РФ начали поднимать размер первоначального взноса по ипотеке
Ряд российских банков подняли размер первоначального взноса по ипотеке, при этом другие игроки не собираются менять условия ипотечного кредитования, свидетельствуют материалы кредитных организаций и опрос, проведенный РИА Новости.
РИА Новости 06:47
Игры
Sony бесплатно раздаст Journey и сборник Uncharted
Ранее NEWS.ru рассказал, что Ubisoft продолжает бесплатно раздавать игры ради поощрения самоизоляции во время пандемии COVID-19.
News.ru 06:20
Политика
В Крыму за подготовку терактов задержали разведчиков Украины
ФСБ пресекла в Крыму планы Главного управления разведки Минобороны Украины организовать и совершить несколько диверсионно-террористических актов.
Российская газета 08:46
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
Общество
В Липецкой области вводится пропускной режим
Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста вчера в 13:16
Здоровье
Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю
Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Невские Новости вчера в 06:24
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Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна
Фото: Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Примечательно, что во время карантина Ольга, как и многие российские знаменитости, стала более активно вести странички в социальных сетях.
Bimru.ru вчера в 09:22