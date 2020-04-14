Коронавирус
REGNUMМВФ: экономика России в 2020 году упадет на 5,5%
Напомним, что еще в начале 2020 года никто и не предполагал, что новый коронавирус, зарегистрированный в Китае, приведет к самому масштабному экономическому кризису со времен окончания Второй мировой войны. Тогда, по прогнозу МВФ, ВВП России должен был вырасти в 2020 году на 1,9%.
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с чего всё началось
Если еще в январе МВФ прогнозировал России рост экономики в 2020 году на 1,9%, то в опубликованном 14 апреля докладе World Economic Outlook (WEO) организация ожидает уже снижения на 5,5%. А в 2021 году ускорения экономического роста до 3,5%.Фонтанка.Рувчера в 09:20
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Политика
В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ
Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
Политика
В Кремле сообщили о намерении поддержать резолюцию о прекращении огня
Ранее 15 апреля президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин поддержит инициативу о прекращении огня во всем мире в условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 06:19
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
Финансы
Банки отказывают компаниям в беспроцентных кредитах на выплату зарплат
Москва, 15 апреля 2020, 12:13 — REGNUM Банки в подавляющем большинстве случаев отказывают предприятиям в выдаче беспроцентных кредитов на выплаты сотрудникам.
REGNUM 05:13
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
По словам Пескова, президент обратится к гражданам перед совещанием с членами правительства, которое начнется около 15:00 мск.
РБК 06:33
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru вчера в 11:32
Политика
СБУ заявила о разоблачении генерала, работавшего на ФСБ
Общение господина Шайтанова с представителями российских спецслужб подтверждено аудио- и видеоматериалами, заявляют в СБУ.
Коммерсантъ вчера в 11:09
Политика
В Кремле отреагировали на статью NYT о Путине и дезинформации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 15 апреля, рассказал журналистам, как в Кремле восприняли статью газеты The New York Times об организованной системе распространения недостоверной информации в России.
Известия 06:27
Здоровье
Число бессимптомных случаев коронавируса увеличилось в России
Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время записи передачи Первого канала, симптомы коронавируса в однозначном виде проявляются далеко не у всех.
Live24 00:57
Общество
В Тульской области выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Тульской области зафиксиовано 45 новых случаев заражения коронавирусом.
Тульская пресса 03:33
Культура
В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»
В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
В Москве начали действовать электронные пропуска
В Москве и Московской области начали действовать электронные пропуска.
Lenta.ru вчера в 17:01
Общество
На пациентов с COVID-19 в Мурманской области наденут трекер-браслеты
На пациентов с коронавирусной инфекцией в Мурманской области наденут трекер-браслеты, правительство выделило на их закупку 1,5 млн рублей.
Газета.Ru 05:15
Транспорт
В Москве у входов в метро и на въездах в город образовались пробки
Из-за чего ввели пропуска Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что цифровые документы ввели из-за того, что москвичи и гости столицы не проявили должной дисциплинированности.
РИА Новости 05:59
Происшествия
СК завершил расследование крушения Superjet в Шереметьево
РИА Новости 06:06
Общество
Уткин вызвал Соловьева на батл и заявил о желании унизить его
Российский блогер Василий Уткин вызвал журналиста Владимира Соловьева на словесный батл.
Газета.Ru 04:23
Политика
Генсек ООН осудил решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что президент США Дональд Трамп выбрал неподходящее время для прекращения финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
VSE42.RU вчера в 23:39
Футбол
Президент «Урала» высказался о возможном снижении зарплат в клубе
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов прокомментировал возможное снижение зарплат футболистам из-за паузы в чемпионате России, вызванной пандемией коронавируса.
Газета.Ru 06:22
Здоровье
Стало известно об осложнениях при бессимптомном течении коронавируса
Заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета Сергей Авдеев рассказал, что сценарии развития бессимптомного течения коронавирусной инфекции могут быть самыми разными, в том числе и с осложнениями.
МедиаПоток 03:15
Здоровье
Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю
Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Невские Новости вчера в 06:24
Общество
Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом
В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:26
Общество
Дипломаты США сообщали о проблемах в лаборатории в Ухане до пандемии
В издании отмечают, что сотрудники посольства Соединенных Штатов направили в Вашингтон два дипломатические депеши, узнав о происходящем в уханьской лаборатории.
RuNews24.ru вчера в 19:12
Общество
В Кремле прокомментировали ситуацию с проверкой пропусков в Москве
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возникшие утром 15 апреля пробки и скопление людей в метро из-за проверки пропусков.
RT на русском 06:28
Здоровье
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Футбол
BeIN Sports: «Аршавин — не лучший среди россиян, выступавших в АПЛ»
Известное издание beIN Sports составило рейтинг лучших россиян, выступавших в АПЛ.1.
Soccer.ru 03:58
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала редкое архивное фото
Волочкова опубликовала снимок в своем Instagram, пояснив, что фото было сделано в 1999 году после ее первого сольного концерта.
Вечерняя Москва вчера в 22:11
Шоу-бизнес
«Такая кругленькая»: Татьяну Навку заподозрили в новой беременности
Навка дополнила образ золотыми туфлями «лодочками» и золотым браслетом. Кадр и видео из гримерки фигуристка разместила в своем Instagram.
Киноафиша России 05:08