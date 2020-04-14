с чего всё началось

Напомним, что еще в начале 2020 года никто и не предполагал, что новый коронавирус, зарегистрированный в Китае, приведет к самому масштабному экономическому кризису со времен окончания Второй мировой войны. Тогда, по прогнозу МВФ, ВВП России должен был вырасти в 2020 году на 1,9%.

МВФ: экономика России в 2020 году упадет на 5,5%

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Шоу-бизнес Анастасия Волочкова показала редкое архивное фото Волочкова опубликовала снимок в своем Instagram, пояснив, что фото было сделано в 1999 году после ее первого сольного концерта. 3