МВФ: экономика России в 2020 году упадет на 5,5%
Напомним, что еще в начале 2020 года никто и не предполагал, что новый коронавирус, зарегистрированный в Китае, приведет к самому масштабному экономическому кризису со времен окончания Второй мировой войны. Тогда, по прогнозу МВФ, ВВП России должен был вырасти в 2020 году на 1,9%.В источнике
С чего всё начиналось
Спад глобальной экономики в 2020 году составит 3%, следует из опубликованного 14 апреля всемирного экономического прогноза Международного валютного фонда (МВФ).
Коммерсантъ вчера в 15:54