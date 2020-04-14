МВФ: экономика России в 2020 году упадет на 5,5%

Напомним, что еще в начале 2020 года никто и не предполагал, что новый коронавирус, зарегистрированный в Китае, приведет к самому масштабному экономическому кризису со времен окончания Второй мировой войны. Тогда, по прогнозу МВФ, ВВП России должен был вырасти в 2020 году на 1,9%.