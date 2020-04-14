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МВФ: экономика России в 2020 году упадет на 5,5%
Экономика сегодня
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Напомним, что еще в начале 2020 года никто и не предполагал, что новый коронавирус, зарегистрированный в Китае, приведет к самому масштабному экономическому кризису со времен окончания Второй мировой войны. Тогда, по прогнозу МВФ, ВВП России должен был вырасти в 2020 году на 1,9%.В источнике
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С чего всё начиналось
Спад глобальной экономики в 2020 году составит 3%, следует из опубликованного 14 апреля всемирного экономического прогноза Международного валютного фонда (МВФ).
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