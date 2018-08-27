Коронавирус

ТАССТАССМВФ прогнозирует сокращение мировой экономики в этом году на 3%

"Совокупные потери глобального ВВП за период 2020 и 2021 годов от [мирового экономического] кризиса, вызванного пандемией, могут составить порядка $9 трлн - больше, чем экономики Японии и Германии, если их объединить", - заявила она на пресс-конференции в Вашингтоне.
Читать в источнике
Комментировать128
с чего всё началось
Спад глобальной экономики в 2020 году составит 3%, следует из опубликованного
 14 апреля всемирного экономического прогноза Международного валютного фонда (МВФ).
РБК10:32

Подробнее о событии

США и Европе предсказали рекордный кризис

Lenta.ru12:59

В МВФ предсказали серьезное замедление российской экономики

URA.Ru11:37

МВФ прогнозирует сокращение мировой экономики в этом году на 3%

ТАСС08:41

МВФ оценил в 5,5% глубину падения российского ВВП. Мировая экономика сократится на 3%

Новая газета10:57

МВФ прогнозирует самый резкий спад мировой экономики со времен Великой депрессии

Коммерсантъ11:43

МВФ предсказал наихудший спад мирового ВВП после Великой депрессии

РБК10:32

Великая самоизоляция: экономике предрекли худшую рецессию за 90 лет

РЕН ТВ11:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 14:01, Ашберн

Прогноз Всемирного банка на 2020 год: Экономика Беларуси может упасть сразу на 4%, а инфляция вырастет до 11,4%

КП - Беларусь08:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 14:01, Ашберн
Общество

В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан

Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:14
75
Наука

Бионические кораллы напечатали на принтере

Животные класса коралловых полипов могут быть очень разными, но наибольшую известность приобрели те виды, которые используют известковый скелет и образуют рифы.
N+1 13:29
Экономика

Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ

13 апреля Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Известия 05:25
50
Общество

Вход в кафе в центре Москвы заложили бетонными блоками

Вход в кафе на Таганке заложили бетонными блоками.
Российская газета 09:20
101
Шоу-бизнес

Кети Топурия вышла обнаженной в лес

Вокалистка российской группы «А’Студио» Кети Топурия поделилась с подписчиками в микроблоге фотографией, на которой она запечатлена обнаженной.
Bimru.ru вчера в 08:09
12
Политика

Зеленский заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом на Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, и резкого скачка заболеваемости не произошло благодаря сознательности граждан, об этом он сказал во время своего видеообращения.
РИА Новости 13:09
Игры

Геймерам неожиданно представили игру Chimera Squad по вселенной XCOM

REGNUM 13:00
Экономика

Эксперты крупнейших банков: Коронавирус обрушит экономику США на 40%

Крупнейшие банки обновили прогнозы по поводу падения экономики США, которая, по их подсчетам, рухнет на 35-40%.
МонаВиста 09:02
23
Политика

Трамп раскритиковал действия главы Нью-Йорка по борьбе с коронавирусом

Американский президент Дональд Трамп не намерен предоставлять независимость губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в борьбе с коронавирусом.
Аргументы и Факты 12:15
7
Здоровье

В Тюмени пациенты заразили коронавирусом медработников

В Тюменской области среди зараженных коронавирусом есть медработники.
Новости Тюмени 72.ru 05:17
30
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов опускалась ниже $30 за баррель.
RT на русском 11:53
82
Политика

МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках

В США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в учебных заведениях Соединённых Штатов.
RT на русском 12:40
1,1K
Общество

Министр юстиции связал бунт в колонии Ангарска с шантажом осужденных

Беспорядки в исправительной колонии № 15 в Ангарске (Иркутская область) произошли после недавней смены руководства.
РБК 11:47
69
Общество

В полиции Крыма рассказали, в каких местах можно нарваться на штраф

МВД по РК опубликовало список мест, где нельзя находиться во время режима повышенной готовности из-за COVID-19.
Крым 24 12:29
11
Политика

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
421
Общество

В Краснодаре рыдающих детей силой запихивали в изолированные боксы

В ролике, распространившемся по соцсетям и телеграм-каналам, показаны несколько врачей в полной защите, которые укладывают на носилки с изолированным боксом ребенка.
Московский Комсомолец 10:58
3
Авто

КамАЗ запланировал выпуск пяти новых двигателей

Как сообщали в пресс-службе предприятия, будущие моторы получат ряд новых модификаций, в том числе газовую и газодизельную, а также исполнение с повышенной энергоэффективностью.
SpeedMe 02:08
2
Экономика

«Газпром» может уменьшить размер дивидендов за 2019 год

"Газпром" может выплатить дивиденды за 2019 год в размере 15,24 руб. на акцию против 16,61 руб. за 2018 год.
Вести.Ru 09:57
1
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
2,6K
Кино

Сериал «Зулейха открывает глаза» вышел в свет

В сериале рассказывается о раскулачивании - трудном и жестоком явлении в 1930-х годов прошлого века.
Ревизор.ру 05:01
338
Общество

Названы места повышенной опасности заражения коронавирусом

Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в интервью АиФ.ru поделился рейтингом мест с самым высоким риском заражения коронавирусом.
ГТРК Марий Эл 03:15
711
Происшествия

В Петербурге завели дело против основателя проекта «Омбудсмен полиции»

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о фейке из-за сообщения о заболевших коронавирусом курсантов во «ВКонтакте».
РБК 03:40
304
Армия и оружие

В Британии оценили российскую снайперскую винтовку «Сумрак»

В Великобритании высоко оценили российскую снайперскую винтовку «Сумрак».
ToDay News Ufa 05:15
35
Общество

В мэрии рассказали о 40 тыс. вакансий для москвичей

"Есть вакансии в ИТ сфере: от специалистов, которые смогут быстро сделать сайты и сервисы по доставке, до продвинутых профессионалов по базам данных, оптимизации онлайн бизнес-процессов, аналитики big data и разработчики искусственного интеллекта", - сказала заммэра.
Интерфакс 13:17
10
Общество

В Италии выявили 675 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки возросло на 675, это лучший показатель более чем за месяц, следует из заявлений главы службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
РИА Новости 12:14
5
Происшествия

Часть Калининграда осталась без света из-за аварии

Часть областного центра во вторник, 14 апреля, осталась без света из-за аварии.
Новый Калининград.Ru 11:37
Общество

Мишустин разрешил МЧС и Росгвардии штрафовать нарушителей режима ЧС

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, на основании которого должностные лица МЧС и Росгвардии наделяются правом штрафовать нарушителей правил поведения при чрезвычайных ситуациях.
Город героев вчера в 09:46
2K
Общество

Крупнейший самолет в мире доставил в Варшаву тонны защитных масок

По данным телеканала, самолет Ан-225 Мрия доставил 76 тонн защитных комбинезонов, 11 тонн лицевых щитов, а также 9 тонн медицинских масок.
Piter.tv 12:58
12
Общество

Госдума вводит запрет на взимание комиссий с платежей по ЖКХ

Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, который вводит запрет на взимание банковских комиссий с коммунальных и обязательных платежей.
ТАСС 08:10
137
Кино

Вышел трейлер фильма «Доктор Лиза»

Сегодня режиссёр Константин Хабенский опубликовал в Сети первый трейлер этого фильма.
Inc-news.ru вчера в 13:35
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное