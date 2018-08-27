с чего всё началось

"Совокупные потери глобального ВВП за период 2020 и 2021 годов от [мирового экономического] кризиса, вызванного пандемией, могут составить порядка $9 трлн - больше, чем экономики Японии и Германии, если их объединить", - заявила она на пресс-конференции в Вашингтоне.

МВФ прогнозирует сокращение мировой экономики в этом году на 3%

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