с чего всё началось

Международный валютный фонд опубликовал прогноз развития ситуации в мировой экономике в условиях пандемии коронавируса. Вместо ожидавшегося еще в январе роста глобального ВВП по итогам 2020 г. на 3,3% МВФ теперь прогнозирует сокращение на 3%, а глобальная торговля просядет на 11%.

Экономика Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития. 437

Экономика У банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов по истекшим паспортам Ассоциация электронных денег попросила Банк России разрешить кредитным организациям до 1 июля обслуживать таких клиентов.

Происшествия На Колыме у девяти старателей артели предварительно обнаружили COVID-19 Диагноз COVID-19 предварительно поставили сразу 9 старателям артели "Кривбасс" на Колыме, сообщил в среду на страницах в своих социальных сетях губернатор региона Сергей Носов. 2

Общество Минюст: беспорядки в колонии Ангарска были срежиссированы извне Глава Минюста России Константин Чуйченко заявил, что пожар и беспорядки в исправительной колонии №15 в Ангарске были заранее срежиссированной провокацией, цитирует ТАСС. 72

Общество Мурашко рассказал о разработке вакцины от коронавируса в России Разработкой вакцины от коронавируса в России занимаются семь центров, в ближайшее время начнутся клинические испытания, рассказал министр здравоохранения России в эфире телеканала «Россия 1». 38

Общество На Кубани проверят скандальное видео с участием судьи Квалификационная коллегия судей Краснодарского края начала проверку появившегося в интернете видеоролика с участием судьи Новокубанского районного суда. 159

Политика Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». 4,2K

Шоу-бизнес В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки. 60

Транспорт Власти Москвы описали схему проверки таксистами пропусков у пассажиров Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, комментируя ввод системы спецпропусков, заявил, что водители такси, работающие в Москве, будут обязаны проверять их наличие у пассажиров. 22

Экономика Появилась петиция с требованием отставки Сечина На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти". 156

Здоровье Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по ряду регионов России число пациентов с бессимптомным коронавирусом достигает 50%. 485

Экономика Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.

Общество В Мосгордуме опровергли штраф за проезд под камерой без пропуска Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве столицы сообщила о намерении штрафовать в Москве автомобилистов без цифровых специальных пропусков за проезд по камерой видеонаблюдений. 6