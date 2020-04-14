Коронавирус

ВедомостиВедомостиМВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии

Международный валютный фонд опубликовал прогноз развития ситуации в мировой экономике в условиях пандемии коронавируса. Вместо ожидавшегося еще в январе роста глобального ВВП по итогам 2020 г. на 3,3% МВФ теперь прогнозирует сокращение на 3%, а глобальная торговля просядет на 11%.
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с чего всё началось
Если еще в январе МВФ прогнозировал России рост экономики в 2020 году на 1,9%, то в опубликованном 14 апреля докладе World Economic Outlook
 (WEO) организация ожидает уже снижения на 5,5%. А в 2021 году ускорения экономического роста до 3,5%.
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МВФ прогнозирует обвал экономики России на 5,5%

Газета.Ru15:27

МВФ прогнозирует сокращение мировой экономики в этом году на 3%

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МВФ прогнозирует падение ВВП России на 5,5% в 2020 году

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Прогноз Всемирного банка на 2020 год: Экономика Беларуси может упасть сразу на 4%, а инфляция вырастет до 11,4%

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Политика

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Транспорт

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Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
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От человека к человеку коронавирус может передаваться на расстоянии четырех метров.
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Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
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