Коронавирус
ВедомостиМВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии
Международный валютный фонд опубликовал прогноз развития ситуации в мировой экономике в условиях пандемии коронавируса. Вместо ожидавшегося еще в январе роста глобального ВВП по итогам 2020 г. на 3,3% МВФ теперь прогнозирует сокращение на 3%, а глобальная торговля просядет на 11%.
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с чего всё началось
Если еще в январе МВФ прогнозировал России рост экономики в 2020 году на 1,9%, то в опубликованном 14 апреля докладе World Economic Outlook (WEO) организация ожидает уже снижения на 5,5%. А в 2021 году ускорения экономического роста до 3,5%.Фонтанка.Ру09:20
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