с чего всё началось

Международный валютный фонд опубликовал прогноз развития ситуации в мировой экономике в условиях пандемии коронавируса. Вместо ожидавшегося еще в январе роста глобального ВВП по итогам 2020 г. на 3,3% МВФ теперь прогнозирует сокращение на 3%, а глобальная торговля просядет на 11%.

Здоровье Американский врач оценил «профилактику» коронавируса алкоголем Употребление алкоголя создаст дополнительную нагрузку на организм в случае заражения коронавирусом, заявил врач одной из нью-йоркских больниц Марлен Каплан. 9

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах. 3,3K

Общество Саудовский принц назвал отношения с Россией «семейными» Эр-Рияд, 15 апреля 2020, 02:23 — REGNUM Отношения между Россией и Саудовской Аравией назвал «семейными» министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд 14 апреля в интервью Bloomberg TV. 134

Энергетика Цена на нефть Brent опустилась ниже 30 долларов за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне этого года снизилась на 5,5 процентов и составила 29,94 доллара за баррель. 129

Армия и оружие В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS. 282

Шоу-бизнес 42-летняя Екатерина Климова опубликовала фото в образе школьницы Екатерина Климова опубликовала провокационное фото в образе школьницы Напомним, ранее Екатерина Климова делилась с подписчиками, что ей тяжело дается режим самоизоляции. 20

Политика Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. 16

Общество Дипломаты США сообщали о проблемах в лаборатории в Ухане до пандемии По словам научного сотрудника Школы информации при Калифорнийском университете в Беркли Сяо Цяня, в депеше дипломатов говорится, что давно существуют опасения по поводу возможной угрозы общественному здоровью, которая могла возникнуть из-за исследований данной лаборатории, если они не были должным образом проведены и защищены. 107

Авто Украинцы построили квадроцикл с мотором Subaru и динамикой гиперкара Украинская мастерская Iron Custom Motors построила гибрид квадроцикла и автомобиля -- Quanta R. Кастом оснащен оппозитником Subaru, полноприводной трансмиссией и разгоняется до первой «сотни» менее чем за три секунды, как гиперкар.

Политика Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». 4,5K

Политика Василий Войкин уволен с должности прокурора Забайкальского края Генеральный прокурор Игорь Краснов подписал приказ об увольнении Василия Войкина с поста прокурора Забайкальского края, сообщает 14 апреля «Первое антикоррупционное СМИ». 3

Гаджеты Motorola 22 апреля представит флагманский смартфон Компания Motorola готовит к выпуску новые флагманские смартфоны Motorola Edge и Edge+. 3

Происшествия У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция. 211

Общество В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. 273

Происшествия В Приморье сошли с рельсов цистерны с мазутом Владивосток, 15 апреля 2020, 07:19 — REGNUM Вагоны-цистерны с мазутом сошли с железнодорожных путей в районе станции Гайдамак во Владивостоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Приморью. 2

Общество Коронавирус может передаваться между людьми на расстоянии 4 метров Вирус COVID-19 может передаться от одного человека до другого на расстоянии 4 м, следует из исследования специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). 1,2K

Экономика КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости". 1,1K

Политика Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины. 29

Экономика Российские операторы связи предупредили о росте тарифов Рост тарифов на связь в 2020 г. может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос Telecom Daily, в котором участвовали 114 руководителей компаний и организаций телекоммуникационного сектора, за исключением федеральных операторов сотовой связи, из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург. 2,5K

Экономика Банки начали повышать требования к первоначальному взносу по ипотеке Подробнее о требованиях банков и мерах властей по поддержке ипотеки читайте в материале "РБК Pro" Кто поднял порог первоначального взноса "Открытие", Росбанк и Совкомбанк одними из первых отреагировали на изменение ситуации на рынке: они начали повышать минимальный порог первоначального взноса по ипотеке еще в марте.

Общество В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН). 87