Коронавирус
ВедомостиМВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии
Международный валютный фонд опубликовал прогноз развития ситуации в мировой экономике в условиях пандемии коронавируса. Вместо ожидавшегося еще в январе роста глобального ВВП по итогам 2020 г. на 3,3% МВФ теперь прогнозирует сокращение на 3%, а глобальная торговля просядет на 11%.
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с чего всё началось
Если еще в январе МВФ прогнозировал России рост экономики в 2020 году на 1,9%, то в опубликованном 14 апреля докладе World Economic Outlook (WEO) организация ожидает уже снижения на 5,5%. А в 2021 году ускорения экономического роста до 3,5%.Фонтанка.Рувчера в 09:20
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Здоровье
Американский врач оценил «профилактику» коронавируса алкоголем
Употребление алкоголя создаст дополнительную нагрузку на организм в случае заражения коронавирусом, заявил врач одной из нью-йоркских больниц Марлен Каплан.
Известия вчера в 20:53
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
Саудовский принц назвал отношения с Россией «семейными»
Эр-Рияд, 15 апреля 2020, 02:23 — REGNUM Отношения между Россией и Саудовской Аравией назвал «семейными» министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд 14 апреля в интервью Bloomberg TV.
REGNUM вчера в 19:23
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже 30 долларов за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне этого года снизилась на 5,5 процентов и составила 29,94 доллара за баррель.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:58
Армия и оружие
В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 13 апреля в 11:47
Общество
Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков
Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК вчера в 06:19
Здоровье
В России увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса до 30%
У почти 30% заразившихся коронавирусом пациентов в России заболевание проходит бессимптомно, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова опубликовала фото в образе школьницы
Екатерина Климова опубликовала провокационное фото в образе школьницы Напомним, ранее Екатерина Климова делилась с подписчиками, что ей тяжело дается режим самоизоляции.
Вокруг ТВ вчера в 01:37
Политика
Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу
Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ 00:24
Общество
Дипломаты США сообщали о проблемах в лаборатории в Ухане до пандемии
По словам научного сотрудника Школы информации при Калифорнийском университете в Беркли Сяо Цяня, в депеше дипломатов говорится, что давно существуют опасения по поводу возможной угрозы общественному здоровью, которая могла возникнуть из-за исследований данной лаборатории, если они не были должным образом проведены и защищены.
RuNews24.ru вчера в 19:12
Авто
Украинцы построили квадроцикл с мотором Subaru и динамикой гиперкара
Украинская мастерская Iron Custom Motors построила гибрид квадроцикла и автомобиля -- Quanta R. Кастом оснащен оппозитником Subaru, полноприводной трансмиссией и разгоняется до первой «сотни» менее чем за три секунды, как гиперкар.
Motor вчера в 12:00
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Политика
Василий Войкин уволен с должности прокурора Забайкальского края
Генеральный прокурор Игорь Краснов подписал приказ об увольнении Василия Войкина с поста прокурора Забайкальского края, сообщает 14 апреля «Первое антикоррупционное СМИ».
Чита.Ру вчера в 09:53
Общество
Крупнейший в мире самолет доставил в Варшаву тонны защитных масок
Самый крупный самолет в мире доставил в столицу Польши тонны защитных масок.
ToDay News Ufa вчера в 15:44
Гаджеты
Motorola 22 апреля представит флагманский смартфон
Компания Motorola готовит к выпуску новые флагманские смартфоны Motorola Edge и Edge+.
Piter.tv вчера в 04:00
Происшествия
У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус
У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 13 апреля в 01:20
Общество
В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан
Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 15:43
Общество
В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке
Сиэтл, США, 15 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Первым человеком в мире, испытавшим экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, стала американка Дженнифер Халлер, передаёт 14 апреля издание The Telegraph.
REGNUM вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Александр Васильев уверен, что заразился от Надежды Бабкиной
Bimru.ru 13 апреля в 10:01
Происшествия
В Приморье сошли с рельсов цистерны с мазутом
Владивосток, 15 апреля 2020, 07:19 — REGNUM Вагоны-цистерны с мазутом сошли с железнодорожных путей в районе станции Гайдамак во Владивостоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Приморью.
REGNUM 00:19
Общество
Коронавирус может передаваться между людьми на расстоянии 4 метров
Вирус COVID-19 может передаться от одного человека до другого на расстоянии 4 м, следует из исследования специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Коммерсантъ вчера в 08:46
Экономика
Социолог заявил о риске снижения турпотока в Крым на 55% из-за вируса
Осенью 2019 года очень большое количество жителей Крыма высказывали удовлетворенность своей жизнью, рассказал социолог.
РБК 00:30
Армия и оружие
В Великобритании оценили российскую снайперскую винтовку «Сумрак»
В британском издании «Daily Mail» заявили, что военные эксперты страны восхищаются российской снайперской винтовкой «Сумрак».
Военное дело вчера в 03:11
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12 апреля в 16:57
Политика
Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму
Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК 13 апреля в 11:15
Экономика
Российские операторы связи предупредили о росте тарифов
Рост тарифов на связь в 2020 г. может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос Telecom Daily, в котором участвовали 114 руководителей компаний и организаций телекоммуникационного сектора, за исключением федеральных операторов сотовой связи, из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург.
Ведомости вчера в 03:59
Интернет
Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка
Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС 13 апреля в 06:01
Экономика
Банки начали повышать требования к первоначальному взносу по ипотеке
Подробнее о требованиях банков и мерах властей по поддержке ипотеки читайте в материале "РБК Pro" Кто поднял порог первоначального взноса "Открытие", Росбанк и Совкомбанк одними из первых отреагировали на изменение ситуации на рынке: они начали повышать минимальный порог первоначального взноса по ипотеке еще в марте.
РБК 00:00
Общество
В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
Политика
Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 18:33