Коронавирус

РБКРБКМВФ предсказал наихудший спад мирового ВВП после Великой депрессии

Спад глобальной экономики в 2020 году составит 3%, следует из опубликованного 14 апреля всемирного экономического прогноза Международного валютного фонда (МВФ). Это будет первая мировая рецессия с 2009 года, когда глобальная экономика сократилась на 0,08%.
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с чего всё началось
Спад глобальной экономики в 2020 году составит 3%, следует из опубликованного
 14 апреля всемирного экономического прогноза Международного валютного фонда (МВФ).
РБК10:32

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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 17:19, Ашберн
Общество

В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан

Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 15:43
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Общество

Валуев ответил Познеру на критику его работы в Госдуме

Metaratings 05:12
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Экономика

На Украине остановят работу крупнейшего угледобывающего предприятия

Руководство энергохолдинга "ДТЭК" приняло решение вывести в простой крупнейшее угледобывающее предприятие Украины "ДТЭК Павлоградуголь", где работают более 20 тыс. человек.
ТАСС 14:34
Здоровье

Угрозу повторного заражения переболевших коронавирусом оценили в ВОЗ

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на CNBC, эксперты ВОЗ пока не могут точно сказать, могут ли пациенты получить повторное заражение коронавирусом.
ToDay News Ufa 10:58
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Политика

Лавров прокомментировал снос памятника маршалу Коневу в Праге

Власти Праги сносом памятника маршалу Ивану Коневу подорвали договоренности, которые лежат в основе отношений России и Чехии, иначе как циничными и возмутительными их действия не назовешь, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров.
РИА Новости 06:05
16
Общество

Российский физик-ядерщик Тлисов умер в больнице в Коммунарке

Российский физик, участник крупных международных научных экспериментов, научный сотрудник Лаборатории моделирования физических процессов Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН), кандидат физико-математических наук Данила Тлисов умер в московской больнице в Коммунарке, которая является базой для лечения пациентов с коронавирусом в столице.
ТАСС 10:04
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Шоу-бизнес

Муцениеце готовится делить имущество с Прилучным

Агата Муцениеце и Павел Прилучный уже готовятся делить имущество, сообщают инсайдеры.
Pravda.Ru 10:44
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Шоу-бизнес

В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым

Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
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Общество

В Саратовской области разрешат работать парикмахерским

В ближайшее время в Саратовской области возобновят свою работу парикмахерские, салоны оптики и мастерские по ремонту обуви, которые были закрыты по решению властей в рамках антикоронавирусных мер.
Saratovnews 11:10
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Общество

Режим изоляции в Карелии растянули до 25 апреля

В Карелии режим полной изоляции в связи с эпидемией коронавирусной инфекции будет продлен как минимум до 25 апреля.
Росбалт 14:52
15
Общество

В США число жертв коронавируса превысило 25 тысяч

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что число смертей от коронавируса в стране будет гораздо меньше 100 тысяч.
Национальная служба новостей 16:20
Общество

Нарушителям самоизоляции грозит уголовное наказание

В Подмосковье водителям, которые нарушают режим самоизоляции, может грозить уголовная ответственность.
ТВ Центр 14:33
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Кино

Главные звезды «Сватов» появятся в седьмом сезоне сериала

Зрители увидят в новом сезоне сериала Сваты не только новых героев, но уже и полюбившихся старых персонажей.
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Кино

Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд

Inc-news.ru 12 апреля в 15:52
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Энергетика

Bloomberg сочло сделку по нефти провалом России

Условия сделки по сокращению нефтедобычи, достигнутые ОПЕК+ (страны ОПЕК, плюс РФ, Казахстан и Азербайджан) 12 апреля, можно считать провалом для России, пишет Bloomberg.
Московский Комсомолец вчера в 08:38
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Транспорт

Власти Москвы описали схему проверки таксистами пропусков у пассажиров

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, комментируя ввод системы спецпропусков, заявил, что водители такси, работающие в Москве, будут обязаны проверять их наличие пассажиров.
РБК 16:15
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Политика

Лукашенко призвал союзников из ЕАЭС сплотиться против коронавируса

Глава Белоруссии призвал не "размывать основы" ЕАЭС. Александр Лукашенко призвал союзников сплотиться против коронавируса.
Piter.tv 05:06
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Политика

МИД: десятки школьников из России оказались в сложной ситуации в США

Несколько десятков российских школьников, прибывших осенью 2019 г. в США для обучения в американских образовательных учреждениях, оказались в сложном положении в условиях распространения коронавируса, сообщил МИД России.
Ведомости 13:32
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Общество

В МегаФоне разъяснили недоразумение с номером для получения пропусков

В МегаФоне во вторник уточнили, что не получали запросов от правительства Подмосковья касательно организации услуги на номер 0250.
Газета.Ru 07:15
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Здоровье

Комаровский объяснил, почему не все заболевают коронавирусом

Обо всем рассказал телеведущий и врач Евгений Комаровский. Он заявил, что не все люди заражаются коронавирусом после контакта с больными.
Gazeta.SPb 16:33
Общество

ВОЗ: пик заболеваемости коронавирусом в мире еще не пройден

Спикер ВОЗ сомневается, что вакцину от коронавируса изобретут в ближайшие 12 месяцев.
RuNews24.ru 11:07
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Общество

Крупнейший самолет в мире доставил в Варшаву тонны защитных масок

По данным телеканала, самолет Ан-225 Мрия доставил 76 тонн защитных комбинезонов, 11 тонн лицевых щитов, а также 9 тонн медицинских масок.
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Жительница Красноярского края разгромила буддийскую ступу

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Против концерна Volkswagen подали иск сразу 250 000 человек

Более 250 000 клиентов концерна Volkswagen подали против немецкого производителя крупнейший в истории коллективный иск.
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Гендиректор «Зенита» опроверг сведения о возможном уходе Дзюбы

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Продукты Supermicro поставили 27 мировых рекорда производительности

Кроме новых H12 SuperBlade® и одно-, двухгнездовых многоузловых серверов Twin A+ компания Supermicro также представила линейку серверов A+ нового поколения под общим названием WIO и сервер 4U с поддержкой восьми ГП удвоенной ширины.
ТАСС 10:20
Общество

Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции

Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
Kazanfirst.ru вчера в 00:20
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Экономика

Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей

Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости 16:07
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна

Фото: Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Примечательно, что во время карантина Ольга, как и многие российские знаменитости, стала более активно вести странички в социальных сетях.
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Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео

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