с чего всё началось

Спад глобальной экономики в 2020 году составит 3%, следует из опубликованного 14 апреля всемирного экономического прогноза Международного валютного фонда (МВФ). Это будет первая мировая рецессия с 2009 года, когда глобальная экономика сократилась на 0,08%.

Общество В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. 253

Экономика На Украине остановят работу крупнейшего угледобывающего предприятия Руководство энергохолдинга "ДТЭК" приняло решение вывести в простой крупнейшее угледобывающее предприятие Украины "ДТЭК Павлоградуголь", где работают более 20 тыс. человек.

Здоровье Угрозу повторного заражения переболевших коронавирусом оценили в ВОЗ Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на CNBC, эксперты ВОЗ пока не могут точно сказать, могут ли пациенты получить повторное заражение коронавирусом. 3

Политика Лавров прокомментировал снос памятника маршалу Коневу в Праге Власти Праги сносом памятника маршалу Ивану Коневу подорвали договоренности, которые лежат в основе отношений России и Чехии, иначе как циничными и возмутительными их действия не назовешь, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров. 16

Общество Российский физик-ядерщик Тлисов умер в больнице в Коммунарке Российский физик, участник крупных международных научных экспериментов, научный сотрудник Лаборатории моделирования физических процессов Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН), кандидат физико-математических наук Данила Тлисов умер в московской больнице в Коммунарке, которая является базой для лечения пациентов с коронавирусом в столице. 63

Шоу-бизнес В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки. 53

Общество В Саратовской области разрешат работать парикмахерским В ближайшее время в Саратовской области возобновят свою работу парикмахерские, салоны оптики и мастерские по ремонту обуви, которые были закрыты по решению властей в рамках антикоронавирусных мер. 149

Общество Режим изоляции в Карелии растянули до 25 апреля В Карелии режим полной изоляции в связи с эпидемией коронавирусной инфекции будет продлен как минимум до 25 апреля. 15

Общество В США число жертв коронавируса превысило 25 тысяч Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что число смертей от коронавируса в стране будет гораздо меньше 100 тысяч.

Энергетика Bloomberg сочло сделку по нефти провалом России Условия сделки по сокращению нефтедобычи, достигнутые ОПЕК+ (страны ОПЕК, плюс РФ, Казахстан и Азербайджан) 12 апреля, можно считать провалом для России, пишет Bloomberg. 521

Транспорт Власти Москвы описали схему проверки таксистами пропусков у пассажиров Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, комментируя ввод системы спецпропусков, заявил, что водители такси, работающие в Москве, будут обязаны проверять их наличие пассажиров. 20

Здоровье Комаровский объяснил, почему не все заболевают коронавирусом Обо всем рассказал телеведущий и врач Евгений Комаровский. Он заявил, что не все люди заражаются коронавирусом после контакта с больными.

Гаджеты Продукты Supermicro поставили 27 мировых рекорда производительности Кроме новых H12 SuperBlade® и одно-, двухгнездовых многоузловых серверов Twin A+ компания Supermicro также представила линейку серверов A+ нового поколения под общим названием WIO и сервер 4U с поддержкой восьми ГП удвоенной ширины.

Шоу-бизнес Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Фото: Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Примечательно, что во время карантина Ольга, как и многие российские знаменитости, стала более активно вести странички в социальных сетях. 9