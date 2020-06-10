Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМВФ одобрил программу поддержки Украины на пять миллиардов долларов

Совет управляющих Международного валютного фонда одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 миллиардов долларов, говорится в пресс-релизе фонда. Первый транш составит около 2,1 миллиарда долларов, отмечается в сообщении.
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МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд

Газета.Ruвчера в 17:50

МВФ одобрил Украине кредит на пять миллиардов долларов

Российская газетавчера в 18:59

Зеленский прокомментировал одобренную МВФ помощь Украине

Московский Комсомолецвчера в 20:15

МВФ одобрил кредит для Украины на 5 миллиардов долларов

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МВФ одобрил программу поддержки Украины на пять миллиардов долларов

РИА Новостивчера в 17:23

МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $5 млрд

ТАССвчера в 17:17

МВФ такого не простит: Киев решил обмануть - обязательства выполняться не будут

Территория новостей08 июня в 04:46
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Происшествия

Девушки в бикини прокатились по центру Екатеринбурга в бассейне

РИА Новости вчера в 23:44
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Происшествия

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

РИА Новости вчера в 14:36
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Политика

В ЦИК пожаловались на агитацию поправок в Конституцию

Во вторник, 9 июня, противники внесения поправок в Конституцию направили в Центральную избирательную комиссию страны жалобу на её собственные действия.
Форпост Северо-Запад вчера в 08:18
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Политика

Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных

Если 8 июня, в первый день после двухмесячного перерыва, сторона обвинения подробно рассказывала о телефонных переговорах руководителей самопровозглашенной ДНР, утверждая, что те использовали «защищенные средства связи, которые нельзя приобрести в свободной продаже», то на этот раз обсуждалась ракета, при помощи которой и был, как предполагается, сбит самолет.
Коммерсантъ вчера в 14:30
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Происшествия

В Воронеже полицейский сбил трёх пешеходов

RT на русском вчера в 16:29
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Армия и оружие

Польша внесла ясность в вопрос возможного размещения ядерных ракет США

Вопросы дислокации ядерного оружия не являются в настоящее время предметом наших переговоров Павел Солох, глава Бюро национальной безопасности Польши В Польше добавили, что продолжают поддерживать программу по ядерному сдерживанию, предложенную НАТО.
Piter.tv 08 июня в 08:09
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Футбол

Роналду может покинуть «Ювентус»

Напомним, Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года. Туринская команда тогда выплатила «Реал-Мадриду» рекордные 117 миллионов евро.
Gazeta.SPb 00:08
Политика

Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России

Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
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Авто

Появились изображения обновленного Toyota Land Cruiser 200

Продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 должны начаться уже этим летом.
Автоновости дня 08 июня в 07:58
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Общество

Врач оценил шансы заразиться коронавирусом на летних верандах

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин, заявил, что с 16 июня в столице возобновят работу летние веранды ресторанов и кафе.
РБК 00:15
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Происшествия

Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова

Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
Общественная служба новостей вчера в 06:44
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Происшествия

Жириновский высказался о ДТП с участием Ефремова

Жириновский отметил, что жизнь погибшему уже не вернуть. Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня.
Газета.Ru вчера в 21:15
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Наука

Люди считают труднодоступных партнеров более привлекательными

Evo-rus.com вчера в 16:18
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Происшествия

Панкратов-Черный рассказал о причастных к ДТП с Ефремовым

АБН 01:24
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Кино

Кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров» появился в сети

Лос-Анджелес, США, 9 июня 2020, 15:07 — REGNUM Очередной кадр из нового фильма «Охотники на монстров» — экранизации игры Monster Hunter: World появился в сети.
REGNUM вчера в 08:07
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Общество

Добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 в России изолировали

Для клинических испытаний вакцины от коронавируса были отобраны две группы добровольцев.
Газета.Ru вчера в 22:31
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Армия и оружие

Летчик-испытатель рассказал о перспективном вооружении для МиГ-35

На новейшем российском истребителе МиГ-35 прошли испытания почти все типы имеющихся вооружений, однако есть образцы, которые еще не готовы к применению в полетах.
Известия 01:02
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Шоу-бизнес

У Елены Воробей начались серьезные осложнения из-за коронавируса

Экспресс газета 00:29
Здоровье

803 нижегородца за сутки выписали после излечения от коронавируса

Рекордное число излечившихся от коронавируса и выписавшихся из больниц нижегородцев зафиксировано 9 июня этого года — 803 человека.
В Городе N вчера в 09:29
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Происшествия

«Норникель» отрицает попадание разлившегося топлива в озеро Пясино

«Норникель» отрицает информацию о попадании дизельного топлива в озеро Пясино, сообщило агентство RNS со ссылкой на презентацию компании для инвесторов.
Коммерсантъ вчера в 13:08
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Происшествия

Трое пьяных мужчин сняли изнасилование соседки на видео

Четвертая Власть 01:16
Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ 08 июня в 23:25
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Армия и оружие

В России создадут глобальную сеть из подводных, надводных и воздушных беспилотников

Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" прорабатывает создание глобальной сети из подводных и надводных автономных необитаемых аппаратов, а также беспилотных летательных аппаратов для широкомасштабных научных исследований.
ТАСС 01:09
Экономика

Покупки москвичей выросли после снятия ограничений

Траты москвичей по картам резко выросли после смягчения карантинных ограничений с 1 июня, сообщает РБК со ссылкой на представителей крупных банков.
Коммерсантъ 00:55
Общество

Роспотребнадзор сообщил о масочном режиме во всех регионах России

Во всех субъектах России сохраняется масочный режим, независимо от снятых ограничений, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде».
Коммерсантъ вчера в 18:57
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Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
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Общество

Россия открывает границы для выезда и въезда

Россиянам разрешат выезжать за рубеж для ухода за родственниками и лечения.
Канал 7+ 08 июня в 12:14
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Политика

Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
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Энергетика

МЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ

Мировой спрос на газ в 2020 году может снизиться на 4% или на 150 млрд куб. м, что станет самым большим падением показателя за всю историю газового рынка.
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Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
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