Совет управляющих Международного валютного фонда одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 миллиардов долларов, говорится в пресс-релизе фонда. Первый транш составит около 2,1 миллиарда долларов, отмечается в сообщении.

МВФ одобрил программу поддержки Украины на пять миллиардов долларов

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Армия и оружие Польша внесла ясность в вопрос возможного размещения ядерных ракет США Вопросы дислокации ядерного оружия не являются в настоящее время предметом наших переговоров Павел Солох, глава Бюро национальной безопасности Польши В Польше добавили, что продолжают поддерживать программу по ядерному сдерживанию, предложенную НАТО. 25

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Экономика Покупки москвичей выросли после снятия ограничений Траты москвичей по картам резко выросли после смягчения карантинных ограничений с 1 июня, сообщает РБК со ссылкой на представителей крупных банков.

Общество В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей. 13

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