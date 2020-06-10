Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняМВФ одобрил очередной кредит Украине на 5 млрд долларов

Киев может получить 5 млрд долларов на поддержку своей экономики в кризисный период, вернуть деньги нужно через 18 месяцев. Первый транш размером в 2 млрд долларов Украина может получить уже в июне. Последующие выплаты будут осуществляться в соответствии с рекомендациями профильной комиссии МВФ.
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