Экономика

Территория новостейТерритория новостейМВФ одобрил поддержку Украины на 5 миллиардов долларов

В Совете управляющих МВФ поддержали новую программу для поддержки Украины. Такое сообщение сделали в фонде. Продолжительность программы рассчитана на восемнадцать месяцев, и общий объем помощи составит 5 миллиардов долларов.
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Послы G7 приветствовали утверждение МВФ программы поддержки Украины

РИА Новости10 июня в 04:31

МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд

Интерфакс10 июня в 03:54

МВФ готов перевести Киеву первый транш кредита

Коммерсантъ10 июня в 03:27

Украина 11 июня ожидает первый транш МВФ по новой программе

ТАСС10 июня в 02:37

Международный валютный фонд одобрил кредит Украине на 5 миллиардов долларов

Эхо Москвы10 июня в 02:32

МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $5 млрд

RT на русском09 июня в 17:33

МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд

РБК09 июня в 17:33
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 13:40, Ашберн
Общество

Меланья Трамп перед переездом в Белый дом добилась пересмотра брачного контракта

Взгляд.ру 11:18
Общество

Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы

Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
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Общество

Супруга президента Украины заразилась коронавирусом

Киев, 12 июня 2020, 15:50 — REGNUM Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская заразилась коронавирусом.
REGNUM 08:50
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Общество

Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе

В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ вчера в 15:41
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Общество

«Газпром» назвал задержание руководства Белгазпромбанка незаконным

"Газпром" прокомментировал задержание в Белоруссии топ-менеджеров Белгазпромбанка.
РИА Новости 13:02
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Происшествия

В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта

Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест.
Коммерсантъ 10:14
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Общество

В России увеличили пособия по безработице

«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
Lenta.ru вчера в 11:43
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Политика

Зеленский заявил о намерении вернуть вопрос Крыма в повестку дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть обсуждение вопроса Крыма на повестку дня.
Коммерсантъ 12:41
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Наука

Нашли ходивших на двух лапах крокодилов

Исследователи нашли ходивших на двух лапах крокодилов.
Evo-rus.com 06:41
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Политика

МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой

МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РБК 10:52
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Происшествия

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Полицейские задержали сантехника одного из ЖЭО Подмосковья по подозрению в серии убийств и изнасилований.
Вести.Ru 08:45
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
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Происшествия

На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики

Газета.Ru 12:19
Шоу-бизнес

Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью

Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости вчера в 08:02
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Происшествия

Атомная подлодка загорелась во Франции

Загорелась подлодка типа «Рюби», носящая название Perle (в переводе с французского — «Жемчужина»).
Lenta.ru 12:47
Общество

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
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Происшествия

В центре Москвы обрушился фасад жилого дома

В центре Москвы произошло обрушение фасада жилого дома, данных о пострадавших не поступало. Об этом сообщили в экстренных службах 12 июня.
Известия 11:24
Футбол

Роббен провел тренировку на базе «Баварии»

Экс-вингер «Баварии» Арьен Роббен потренировался на базе мюнхенцев в Зэбенерштрассе.
Бомбардир.ру 12:43
Общество

Рошаль пожаловался Путину на дело калининградских врачей об убийстве

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль привлек внимание президента Владимира Путина к ситуации в Калининграде, где двух врачей судят за убийство новорожденного.
РИА Новости 07:06
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Здоровье

Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России.
RT на русском 10:12
Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
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Общество

Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых

Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM 11:47
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Политика

Вице-премьер Украины назвал Минские соглашения никчемными

Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал Минские соглашения никчемными с международно-правовой точки зрения.
РИА Новости 12:33
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Армия и оружие

В Forbes оценили новейшую российскую подлодку «Хабаровск»

В американском издании Forbes считают, что новейшая российская субмарина «Хабаровск» проекта 09851 сможет повлиять на принципы ведения подводной войны.
Discover24 10 июня в 05:26
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Кино

Звезда «Фантастических тварей» требует отстранить Роулинг от франшизы

Звезда "Фантастических тварей" Эдди Редмэйн попросил Warner Bros. отстранить Джоан Роулинг от работы над фильмами франшизы, сообщают инсайдеры.
Газета.Ru 12:35
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Политика

Кремль ответил на идею «самых жестких санкций» США против РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что члены палаты представителей США от Республиканской партии рекомендовали ввести в отношении России "самые жесткие санкции, которые когда ли принимались" из-за того, что Москва "подрывает демократический международный порядок".
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Политика

National Interest назвал самое мощное российское оружие в Арктике

Эксперт The National Interest Калеб Ларсон назвал российские ледоколы оружием для "захвата" Арктики и рассказал об их особенностях и преимуществах.
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Общество

Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса

Зарубежный опыт показывает, что жара не приводит к снижению активности коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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Общество

Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений

На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости 05:50
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Любовь Успенская призналась в любви жениху Ольги Бузовой

Очередным партнером Любови Успенской стал блогер Давид Манукян, который является женихом певицы и телеведущей Ольги Бузовой.
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