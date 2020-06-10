Украина получит от Международного валютного фонда (МВФ) кредитную помощь на общую сумму около 5 млрд долларов. Соответствующее решение принял Совет директоров фонда в ночь на 10 июня. Первый транш в размере 2,1 млрд долларов Украина сможет получить уже в ближайшее время.

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Политика Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме. 28

Авто Porsche представила новый Cayenne GTS Компания Porsche представила новые Cayenne и Cayenne Coupe в спортивной версии GTS. 1

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Общество В Минздраве РФ рассказали о влиянии жары на распространение SARS-CoV-2 Москва, 12 июня 2020, 14:02 — REGNUM Как влияет жаркая погода на распространение коронавирусной инфекции рассказал 12 июня главный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Николай Брико в интервью «Парламентской газете». 230

Происшествия Сантехника из Подмосковья заподозрили в серии убийств и изнасилований В Московской области задержан сантехник одного из ЖЭО по подозрению в серии убийств и изнасилований, сообщает пресс-служба ГСУСК по Подмосковью. 28

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Общество Доктор медицины назвал сроки начала второй волны коронавируса Москва, 12 июня 2020, 16:56 — REGNUM Доктор медицины, профессор Виктор Зуев высказался на тему вероятности второй волны коронавирусной инфекции в России. 129

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Политика Песков сравнил свою работу пресс-секретаря с работой сапера Песков заявил, что его ответы журналистам могу напрямую повлиять на главу государства, а ошибки быть использованы против него.

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