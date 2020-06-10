Экономика
РБКМВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд
Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте фонда. Стране предоставят $5 млрд на 18 месяцев.
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Общество
В России за сутки выявили почти 9 тыс. зараженных коронавирусом
За последние сутки в России подтвердили 8987 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК 03:49
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M51 засветился в бенчмарке
Ранее сообщалось, что аппарат получит квадрокамеру с главным датчиком Samsung ISOCELL GW1 разрешением 64 Мп, врезанную в дисплей фронтальную камеру, 64 или 128 ГБ флэш-памяти, подэкранный дактилоскоп, 6,5-дюймовый AMOLED-экран с разрешениям Full HD+.
Megaobzor.com 10 июня в 06:58
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости вчера в 11:58
Экономика
Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей
Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 14:52
Происшествия
Ефремов прислал на похороны погибшего в ДТП мужчины два венка
Актер Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы, в котором погиб человек, прислал на его похороны два траурных венка.
Известия вчера в 11:21
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $39,5 за баррель
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 4,19%, до $39,47 за баррель по состоянию на 15:30 мск.
РБК вчера в 08:20
Игры
Во что превратилась Америка после смертоносной эпидемии: The Last of Us: Part 2
Сюжет второй части The Last of Us начинается через пять лет после этого события.
Lenta.ru 03:00
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Здоровье
Ученые назвали новый симптом коронавируса
Коронавирус может сопровождаться признаками острого панкреатита у пациента.
Известия 02:49
Политика
Путин уволил замминистра юстиции Новака и зампредседателя СКР
Президент России Владимир Путин освободил от должностей заместителя министра юстиции Дениса Новака и зампредседателя Следственного комитета (СКР) Илью Лазутова.
Вестник Кавказа вчера в 14:49
Общество
Смольный объяснил, почему не вводил пропуска для жителей, как в Москве
Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 21:15 — REGNUM Петербург отказался от более жестких ограничительных мер против коронавируса, по типу тех, что были введены в Москве, из-за более «равномерного и образованного» состава населения.
REGNUM вчера в 14:15
Здоровье
Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног
Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
Lenta.ru вчера в 23:53
Киберспорт
Анонсирован ремейк Demon’s Souls
Игромания.ру вчера в 16:56
Авто
Skoda представила новый универсал Octavia Scout
Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout.
Автоновости дня 10 июня в 03:13
Политика
Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
Газета.Ru 02:36
Происшествия
Дочь Ефремова ответила на сообщения о его регистрации в Telegram
РИА Новости вчера в 08:30
Футбол
«Зенит» примет «Спартак» в Петербурге в рамках Кубка России
Полуфинальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» все-таки состоится в Санкт-Петербурге, а не в Москве.
Спорт день за днем 09 июня в 06:36
Общество
МЧС предупредило о грозе и граде в Москве
МЧС предупредило жителей Москвы о дожде и грозе с 12.00 до 22.00 в городе в четверг, 11 июня.
Газета.Ru вчера в 04:42
Происшествия
Адвокат сообщил об отказе семьи Захарова принять деньги Ефремова
Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов в центре Москвы 8 июня, сделал заявление в эфире ВГТРК относительно предложенной помощи.
Московский Комсомолец вчера в 11:36
Общество
Экс-министр инфраструктуры Украины рассказал об обысках в его доме
Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) пришли к нему домой и проводят обыски.
RT на русском 02:56
Общество
В Воронежской области продлили режим самоизоляции
Власти Воронежской области продлили до 21 июня введенный в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции режим самоизоляции, сообщает облправительство.
РИА Новости вчера в 12:28
Шоу-бизнес
Шэрон Стоун чудом выжила после удара молнии
Комсомольская правда вчера в 20:32
Общество
Российская Федерация отмечает День России
Историческая дата, к которой привязан этот праздник – 12 июня 1990 г. В тот день Россия приняла свою декларацию о суверенитете, что бесповоротно изменило историю нашей страны.
Газета.Ru 02:28
Политика
Госдеп обвинил Россию в турецком вмешательстве в дела Ливии
Помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер обвинил РФ во вмешательстве в дела Ливии, которое "привело к турецкой интервенции".
Интерфакс 00:12
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости вчера в 06:10
Политика
В Кремле отреагировали на идею «жестких санкций» США против России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами отреагировал на предложение представителей республиканской партии в Конгрессе США ввести новые «жесткие санкции» против России, сообщает «Экономика сегодня».
Пятый канал вчера в 07:19
Шоу-бизнес
Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии Джоан Роулинг
Британская актриса Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии писательнице Джоан Роулинг.
Lenta.ru вчера в 07:00
Общество
За сутки в Красноярском крае умерли еще пять человек с коронавирусом
По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией в крае, на 12 июня у 178 человек за сутки нашли коронавирус, число всех заболевших составляет - 6 159.
Kursk.com 03:55