Экономика

РБКРБКМВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд

Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте фонда. Стране предоставят $5 млрд на 18 месяцев.
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МВФ отправил на Украину первый транш в рамках программы stand-by

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Послы G7 приветствовали утверждение МВФ программы поддержки Украины

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МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд

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МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд

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Общество

В России за сутки выявили почти 9 тыс. зараженных коронавирусом

За последние сутки в России подтвердили 8987 новых случаев заражения коронавирусом.
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Смартфон Samsung Galaxy M51 засветился в бенчмарке

Ранее сообщалось, что аппарат получит квадрокамеру с главным датчиком Samsung ISOCELL GW1 разрешением 64 Мп, врезанную в дисплей фронтальную камеру, 64 или 128 ГБ флэш-памяти, подэкранный дактилоскоп, 6,5-дюймовый AMOLED-экран с разрешениям Full HD+.
Megaobzor.com 10 июня в 06:58
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Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
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Экономика

Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей.
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Ефремов прислал на похороны погибшего в ДТП мужчины два венка

Актер Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы, в котором погиб человек, прислал на его похороны два траурных венка.
Известия вчера в 11:21
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Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $39,5 за баррель

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 4,19%, до $39,47 за баррель по состоянию на 15:30 мск.
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Игры

Во что превратилась Америка после смертоносной эпидемии: The Last of Us: Part 2

Сюжет второй части The Last of Us начинается через пять лет после этого события.
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Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
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Ученые назвали новый симптом коронавируса

Коронавирус может сопровождаться признаками острого панкреатита у пациента.
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Путин уволил замминистра юстиции Новака и зампредседателя СКР

Президент России Владимир Путин освободил от должностей заместителя министра юстиции Дениса Новака и зампредседателя Следственного комитета (СКР) Илью Лазутова.
Вестник Кавказа вчера в 14:49
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Общество

Смольный объяснил, почему не вводил пропуска для жителей, как в Москве

Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 21:15 — REGNUM Петербург отказался от более жестких ограничительных мер против коронавируса, по типу тех, что были введены в Москве, из-за более «равномерного и образованного» состава населения.
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Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног

Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
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Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout.
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Политика

Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
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Происшествия

Дочь Ефремова ответила на сообщения о его регистрации в Telegram

РИА Новости вчера в 08:30
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«Зенит» примет «Спартак» в Петербурге в рамках Кубка России

Полуфинальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» все-таки состоится в Санкт-Петербурге, а не в Москве.
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Общество

МЧС предупредило о грозе и граде в Москве

МЧС предупредило жителей Москвы о дожде и грозе с 12.00 до 22.00 в городе в четверг, 11 июня.
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Происшествия

Адвокат сообщил об отказе семьи Захарова принять деньги Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов в центре Москвы 8 июня, сделал заявление в эфире ВГТРК относительно предложенной помощи.
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Общество

Экс-министр инфраструктуры Украины рассказал об обысках в его доме

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) пришли к нему домой и проводят обыски.
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В Воронежской области продлили режим самоизоляции

Власти Воронежской области продлили до 21 июня введенный в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции режим самоизоляции, сообщает облправительство.
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Шоу-бизнес

Шэрон Стоун чудом выжила после удара молнии

Комсомольская правда вчера в 20:32
Общество

Российская Федерация отмечает День России

Историческая дата, к которой привязан этот праздник – 12 июня 1990 г. В тот день Россия приняла свою декларацию о суверенитете, что бесповоротно изменило историю нашей страны.
Газета.Ru 02:28
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Госдеп обвинил Россию в турецком вмешательстве в дела Ливии

Помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер обвинил РФ во вмешательстве в дела Ливии, которое "привело к турецкой интервенции".
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В Кремле отреагировали на идею «жестких санкций» США против России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами отреагировал на предложение представителей республиканской партии в Конгрессе США ввести новые «жесткие санкции» против России, сообщает «Экономика сегодня».
Пятый канал вчера в 07:19
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Шоу-бизнес

Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии Джоан Роулинг

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Общество

За сутки в Красноярском крае умерли еще пять человек с коронавирусом

По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией в крае, на 12 июня у 178 человек за сутки нашли коронавирус, число всех заболевших составляет - 6 159.
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