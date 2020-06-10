Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняМВФ одобрил очередной кредит Украине на 5 млрд долларов

Киев может получить 5 млрд долларов на поддержку своей экономики в кризисный период, вернуть деньги нужно через 18 месяцев. Первый транш размером в 2 млрд долларов Украина может получить уже в июне. Последующие выплаты будут осуществляться в соответствии с рекомендациями профильной комиссии МВФ.
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Украина 11 июня ожидает первый транш МВФ по новой программе

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МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд

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МВФ готов перевести Киеву первый транш кредита

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МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $5 млрд

RT на русском09 июня в 17:33

МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд

РБК09 июня в 17:33
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«Барселона» готова платить часть зарплаты Коутиньо в случае его ухода

В «блаугране» считают, что из-за кризиса, вызванного коронавирусом, потенциальным покупателям будет сложно целиком покрыть зарплату 28-летнего игрока.
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Общество

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Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
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Мурашко заявил, что масочный режим в России должен сохраняться

Снятие режима ограничений Ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса, пока еще рано полностью снимать во всех регионах страны, заявил Мурашко.
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В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта

Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест.
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Песков сравнил свою работу с работой саперов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил свою работу с работой саперов.
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Казарин попытался неуклюже оправдаться, объяснив, что успел получить паспорт в Крыму ещё од начала войны на Донбассе, которую он именует «вторжением России».
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МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой

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РБК 10:52
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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РИА Новости вчера в 05:55
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Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

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Чехия согласилась обсуждать судьбу памятника Коневу

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Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом

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Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова

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