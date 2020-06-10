Экономика
ИА REXМВФ выделил Украине 5 млрд долларов
«Исполнительный совет сегодня одобрил предоставление Украине 5 млрд долларов в рамках механизма кредитования стенд-бай на 18 месяцев», - приводит ТАСС текст пресс-релиза МВФ. Как поясняется, первый транш кредита в размере 2,1 млрд долларов поступит уже в июне.
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