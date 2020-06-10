Экономика
ИА НовороссияМВФ одобрил программу помощи Украине в $5 млрд
"Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил сегодня 18-месячное резервное соглашение для Украины с доступом к 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов США)", — сообщили в организации. Согласно тексту постановления, в начале предусматривается выделение Киеву $2,1 млрд.
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Состоялся официальный показ нового китайского кроссовера Geely Atlas Pro на территории Белоруссии.
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iXBT.com 04:54
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Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
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Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рассказал, как распознать приход второй волны коронавируса.
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Армия и оружие
Подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России
Атомную подлодку стратегического назначения "Князь Владимир" приняли в боевой состав Военно-морского флота России.
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Второй день подряд городской округ Домодедово лидирует по количеству выявленных за сутки коронавирусных зараженных – 52 новых случая.
Live24 вчера в 10:33
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Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
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Российская Федерация отмечает День России
Историческая дата, к которой привязан этот праздник – 12 июня 1990 г. В тот день Россия приняла свою декларацию о суверенитете, что бесповоротно изменило историю нашей страны.
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Как сообщает "Интерфакс", до конца 2020 года серийные вертолёты должны быть превращены в модернизированную версию, а затем этим Ка-52М отправят на предварительные лётные и государственные совместные испытания (ГСИ), которые продлятся не более двух лет.
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