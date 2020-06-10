Экономика

ИА НовороссияИА НовороссияМВФ одобрил программу помощи Украине в $5 млрд

"Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил сегодня 18-месячное резервное соглашение для Украины с доступом к 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов США)", — сообщили в организации. Согласно тексту постановления, в начале предусматривается выделение Киеву $2,1 млрд.
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МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд

РБК09 июня в 17:33
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