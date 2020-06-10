Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
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Украина 11 июня ожидает первый транш МВФ по новой программе

ТАСС02:37

Киев ожидает первый транш от МВФ в июне

РИА Новости01:49

МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд

Интерфаксвчера в 17:45

Зеленский прокомментировал одобренную МВФ помощь Украине

Московский Комсомолецвчера в 20:15

МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд

Газета.Ruвчера в 17:50

МВФ одобрил кредит для Украины на 5 миллиардов долларов

РЕН ТВ00:42

МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд

РБКвчера в 17:33
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Энергетика

Минск потребовал пересмотра цен на российский газ

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru вчера в 11:56
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Происшествия

Трое пьяных мужчин сняли изнасилование соседки на видео

Четвертая Власть 01:16
Происшествия

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

РИА Новости вчера в 14:36
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Общество

В Омской области выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом

Омск, 10 июня 2020, 09:28 — REGNUM В Омской области за прошедшие сутки выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:28
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Общество

Мэр Буэнос-Айреса попросил Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

Мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета обратился к России и другим странам за помощью в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:49
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Здоровье

В Алтайском крае выявили более 70 новых случаев COVID-19

Семьдесят один заболевший коронавирусом выявлен в Алтайском крае за сутки, общее число инфицированных достигло 2390 человек, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 08 июня в 01:53
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Происшествия

Ефремова доставили в Таганский суд Москвы для избрания меры пресечения

Актера Михаила Ефремова доставили в суд, чтобы избрать ему меру пресечения, пишет ТАСС.
ПолитРоссия вчера в 12:49
Происшествия

В ульяновском СИЗО заключенные устроили бунт

Российская газета 02:07
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Происшествия

В Одессе обрушился четырехэтажный дом

Четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителей, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:06
Армия и оружие

Летчик-испытатель сообщил о перспективном вооружении для МиГ-35

На новейшем российском истребителе МиГ-35 уже испытали практически все виды вооружений, сообщил в беседе с «РИА Новости» летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Дмитрий Селиванов.
РБК 02:55
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Политика

Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных

Коммерсантъ вчера в 14:30
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Культура

Арнольда Шварценеггера не хотели брать на роль во «Вспомнить все» из-за «Конана-варвара»

Popcornnews.ru 02:00
Политика

Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
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Общество

В Крыму полностью снимают режим самоизоляции с 15 июня

REGNUM вчера в 08:46
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Футбол

Кержаков назвал фаворита полуфинала КР по футболу «Зенит» — «Спартак»

Лучший бомбардир в истории сборной России по футболу Александр Кержаков ответил, кого считает фаворитом полуфинального матча Кубка России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».
RT на русском вчера в 07:28
Происшествия

Скончались ещё два новосибирца с коронавирусом — оперштаб

Всего в Новосибирской области официально зарегистрированы 3752 пациента с коронавирусом (из них 251 — дети), 1455 человек выздоровели, 44 скончались.
REGNUM 08 июня в 23:08
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Происшествия

Появилось видео с Ефремовым после ДТП

РБК вчера в 23:30
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Путешествия

«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30%

Стоимость отдыха в России может увеличиться на 30% из-за повышенного спроса на внутренний туризм в связи с закрытием границ страны из-за пандемии.
ТАСС вчера в 00:39
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Общество

В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии

Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru вчера в 18:38
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Политика

Заксобрание Иркутской области объявило досрочные выборы губернатора

Законодательное собрание Иркутской области назначило выборы губернатора региона на 13 сентября, они пройдут досрочно.
Коммерсантъ вчера в 23:56
37
Гаджеты

У смартфона LG Velvet появится менее дорогая версия

Piter.tv 01:11
Наука

Археологи нашли предшественника Великой китайской стены

Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
Популярная механика вчера в 05:42
13
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews 03:01
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Происшествия

Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова

Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
27
Политика

Трамп готовит реформирование полиции

Глава США Дональд Трамп нацелен предпринять меры по реформированию полиции.
JustMedia 02:29
6
Политика

Меркель и Путин провели телефонные переговоры

Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину. Об этом во вторник, 9 июня, сообщается на сайте Кремля.
Известия вчера в 10:59
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Политика

Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России

Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
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Космос

NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX

Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт 07 июня в 01:29
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Финансы

Автокредитные банки стали лидерами по росту проблемных долгов

Сокращение объема проблемных кредитов наблюдалось лишь у двух автокредитных банков — Русфинанс Банка (группа Росбанка) и РГС-банка (группа "Открытие").
РБК 00:30
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