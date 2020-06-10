Совет управляющих Международного валютного фонда одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 миллиардов долларов, говорится в пресс-релизе фонда. Первый транш составит около 2,1 миллиарда долларов, отмечается в сообщении.

МВФ одобрил программу поддержки Украины на пять миллиардов долларов

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