Экономика

Территория новостейТерритория новостейМВФ одобрил поддержку Украины на 5 миллиардов долларов

В Совете управляющих МВФ поддержали новую программу для поддержки Украины. Такое сообщение сделали в фонде. Продолжительность программы рассчитана на восемнадцать месяцев, и общий объем помощи составит 5 миллиардов долларов.
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Послы G7 приветствовали утверждение МВФ программы поддержки Украины

РИА Новости10 июня в 04:31

МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд

РБК09 июня в 17:33

МВФ готов перевести Киеву первый транш кредита

Коммерсантъ10 июня в 03:27

Украина 11 июня ожидает первый транш МВФ по новой программе

ТАСС10 июня в 02:37

Международный валютный фонд одобрил кредит Украине на 5 миллиардов долларов

Эхо Москвы10 июня в 02:32

МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $5 млрд

RT на русском09 июня в 17:33

МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд

Интерфакс10 июня в 03:54
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На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики

Газета.Ru 12:19
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В Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

В городе Калач-на-Дону Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки - таким образом он решил подшутить над приятелем.
Газета.Ru 10:28
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Происшествия

В центре Москвы обрушился фасад жилого дома

В центре Москвы произошло обрушение фасада жилого дома, данных о пострадавших не поступало. Об этом сообщили в экстренных службах 12 июня.
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В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим

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Глава Норильска стал фигурантом уголовного дела из-за аварии на ТЭЦ-3

Интерфакс вчера в 03:42
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Наука

Найдена новая угроза коронавируса для организма человека

Коронавирусная инфекция представляет глобальную угрозу всей нервной системе.
Lenta.ru 13:13
Происшествия

Дагестанские полицейские ответят за избиение женщины

Следственным комитетом РД возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников уголовного розыска ОМВД по городу Хасавюрт по подозрению в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении местной жительницы.
Московский Комсомолец в Дагестане 13:09
Общество

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
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Происшествия

В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта

Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест.
Коммерсантъ 10:14
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
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Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
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Общество

Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения.
Lenta.ru 01:59
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Наука

Нашли ходивших на двух лапах крокодилов

Исследователи нашли ходивших на двух лапах крокодилов.
Evo-rus.com 06:41
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Общество

Супруга президента Украины заразилась коронавирусом

Киев, 12 июня 2020, 15:50 — REGNUM Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская заразилась коронавирусом.
REGNUM 08:50
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Общество

Мурашко заявил, что масочный режим в России должен сохраняться

Снятие режима ограничений Ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса, пока еще рано полностью снимать во всех регионах страны, заявил Мурашко.
ТАСС 10:49
Политика

МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой

МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РБК 10:52
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Космос

Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо

Российская космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне, сообщил Институт космических исследований РАН.
РИА Новости 10 июня в 16:15
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Происшествия

Атомная подлодка загорелась во Франции

Загорелась подлодка типа «Рюби», носящая название Perle (в переводе с французского — «Жемчужина»).
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Sony презентовала PlayStation 5

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Общество

Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники

Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
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Выявлен новый симптом коронавируса

Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы.
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Спорт

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Доменико Тедеско охарактеризовал состав «Спартака» для немецкой прессы

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Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что большинство российских граждан разделяют и поддерживают позицию о необходимости внесения поправок в Конституцию России.
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Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы

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Происшествия

Суд арестовал вернувшегося в Россию бизнесмена из «списка Титова»

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