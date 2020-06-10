Экономика
РосбалтМВФ одобрил программу помощи Украине на $5 млрд
Международный валютный фонд утвердил новую программу поддержки Украины. Соответствующее решение принял совет управляющих фонда, сообщает пресс-служба организации. Программа рассчитана на 18 месяцев.
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Политика
Украина констатировала невозможность подачи воды в Крым
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал невозможность подачи воды в Крым, передает «Укринформ».
Lenta.ru вчера в 10:12
Политика
Зеленский планирует вернуть «вопрос Крыма» в повестку дня
Киев, 12 июня 2020, 20:03 — REGNUM Вернуть «вопрос Крыма» в повестку дня планируют власти Украины.
REGNUM 13:03
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
Общество
Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров
Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com 13:03
Общество
Глава Минздрава назвал ситуацию с коронавирусом в России управляемой
Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал ситуацию с коронавирусной инфекцией в России «в целом управляемой».
Комсомольская правда 11:00
Футбол
«Реал» может предложить 71 млн фунтов за Канте
"Реал" намерен возобновить интерес к полузащитнику "Челси" Нголо Канте.
Soccer.ru 12:13
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
Политика
Контрразведка Чехии закрыла дело об угрозе отравления политиков Праги
Служба безопасности Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления рицином трёх столичных политиков.
News.ru 12:43
Политика
Путин принял участие в поднятии флага России на Поклонной горе
Глядя на военный оркестр и флаг, президент сощурился на солнце и улыбался.
RuNews24.ru 07:25
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 06:08
Гаджеты
Создатели единственной в своем роде камеры Nokia 9 PureView покидают рынок смартфонов
На самом деле, камеры Light не появятся ни в одном другом смартфоне, так как компания решила покинуть телефонный бизнес.
iXBT.com вчера в 23:39
Политика
Статус партнера в НАТО Украине ничего не даст, считают в Совфеде
Статус партнера расширенных возможностей в НАТО Украине ничего не даст ни в экономическом плане, ни в плане безопасности, заявил член комитета по Международным делам Совета Федерации Олег Морозов 12 июня в интервью РИА Новости.
ИА Красная Весна 14:20
Космос
Роскосмос начал переброску пускового стола для «Ангары» на Восточный
Первые секции стартового стола для ракетного комплекса "Ангара" отправлены на космодром Восточный по железной дороге, основная часть будет отправлена по морю в июле, говорится в сообщении Роскосмоса, опубликованном в пятницу на сайте госкорпорации.
ТАСС 10:34
Авто
Стало известно, почему компания АвтоВАЗ не выпускает минивэны LADA
Car.ru вчера в 14:37
Политика
Песков сравнил работу пресс-секретаря с работой сапера
Важно уметь разъяснять вопросы, которые связаны с президентом России. Он отметил важность общения президента и его пресс-секретаря.
RuNews24.ru 10:35
Футбол
Игроки АПЛ согласились заменить имена на форме на Black Lives Matter
Футболисты 20 клубов английской премьер-лиги согласились заменить имена на игровой форме на название движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), сообщается на сайте турнира.
РИА Новости 13:50
Здоровье
На Украине снова подскочила заболеваемость коронавирусом
На Украине с начала эпидемии зафиксирован 28 381 случай коронавируса, 833 летальных, 12 769 пациентов выздоровели.
Украина.ру 10 июня в 03:19
Политика
Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»
Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка.
Газета.Ru 13:27
Общество
На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина обнаружили коронавирус
Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина "Синьфади" на доске для разделки импортированного лосося, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка.
РИА Новости 14:09
Происшествия
В Крыму посадили под арест подозреваемых в подготовке теракта
Суд заключил под стражу трех подозреваемых в подготовке теракта в Симферополе.
BFM.ru 11:39
Армия и оружие
Конфликт в Ливии выходит на новый военный уровень
Ливийский конфликт постепенно переходит в масштабное военное противостояние.
Discover24 13:19
Космос
Маск оценил статью Рогозина о значении полета Crew Dragon
Основатель компании SpaceX Илон Маск оценил статью главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, посвященную полету американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию.
Реальное время 10 июня в 22:24
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru 05:08
Происшествия
В Петербурге пациент центра психиатрии поджег палату
Причиной пожара, который произошел в пятницу днем в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Санкт-Петербурге, стал поджог палаты пациентом, страдающим психическим расстройством, сообщает городская прокуратура.
РИА Новости 14:17
Шоу-бизнес
Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова
Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
Космос
Источник токсичного бензола начали искать в российском модуле на МКС
Российская газета 10 июня в 22:32