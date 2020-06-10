"Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил сегодня 18-месячное резервное соглашение для Украины с доступом к 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов США)", — сообщили в организации. Согласно тексту постановления, в начале предусматривается выделение Киеву $2,1 млрд.

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,7K

Общество Российские школьники получат аттестаты без экзаменов Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов. 1,6K

Общество Опубликована карта выхода регионов России из ограничений Сайт стопкоронавирус.рф опубликовал карту выхода регионов России из режима ограничений, веденного в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.

Общество Жена президента Украины заразилась коронавирусом Жена президента Украины Елена Зеленская сообщила, что прошла тест на коронавирус COVID-19, который дал положительный результат.

Происшествия Лукашенко заявил о задержании 15 человек по делу Белгазпромбанка Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил о задержании порядка 15 человек по уголовному делу, возбуждённому в отношении сотрудников Белгазпромбанка.

Экономика Экономисты дали советы по увеличению пенсии в России Экономисты дали четыре совета, как увеличить пенсию россиянам. Первый способ – участие в программе софинансирования накоплений.

Игры Sony презентовала PlayStation 5 Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. 483

Общество Вирусолог из Италии дал оценку снятия в России карантинных мер Москва, 12 июня 2020, 13:56 — REGNUM Снятие карантинных мер безопасности, связанных с коронавирусом, в отношении отдельных отраслей с сохранением некоторых мер ограничительного характера может сыграть свою роль, так как в Италии, где распространение пандемии SARS-CoV-2 удалось остановить, это сработало. 1

Политика Российская Федерация отмечает День России Историческая дата, к которой привязан этот праздник – 12 июня 1990 г. В тот день Россия приняла свою декларацию о суверенитете, что бесповоротно изменило историю нашей страны. 113

Политика Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.

Кино Опубликован трейлер финального сезона сериала «Тьма» от Netflix Сегодня, 12 июня, на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix вышел трейлер третьего и последнего сезона сериала «Тьма».

Спорт USADA: допинг попал в организм Фукс через половую связь, она оправдана Бронзовый призер чемпионата мира по боксу 2018 года американка Вирджиния Фукс оправдана по делу о допинге после того, как Антидопинговое агентство США (USADA) установило, что запрещенные вещества, обнаруженные в ее пробе, были получены ей во время полового контакта, сообщается на сайте USADA.

Общество Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе. 6

Политика Глава ВОЗ поблагодарил Россию за средства для матерей и детей Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в своём Twitter поблагодарил Россию за выделение ВОЗ $9 млн на защиту здоровья матерей, новорождённых и детей.

Общество Собянин посоветовал жителям Москвы в праздники не выходить из дома Власти Москвы не рекомендуют выходить из дома в День России и на парад Победы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24". 2,4K

Шоу-бизнес Дочь Кафельникова снялась обнаженной для глянца Алеся Кафельникова, модель и дочь экс-теннисиста Евгения Кафельникова, приняла участие в голой фотосессии для обложки издания ELLE Russia. 24

Общество Песков посоветовал молодежи читать классику и воспоминания Илона Маска Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков советует молодежи читать русскую и иностранную классику, а также обратить внимание на воспоминания американского бизнесмена Илона Маска.

Шоу-бизнес Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова. 20