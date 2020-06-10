Экономика
ИА НовороссияМВФ одобрил программу помощи Украине в $5 млрд
"Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил сегодня 18-месячное резервное соглашение для Украины с доступом к 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов США)", — сообщили в организации. Согласно тексту постановления, в начале предусматривается выделение Киеву $2,1 млрд.
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РИА Новости вчера в 14:11
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РИА Новости вчера в 06:10
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
Общество
Опубликована карта выхода регионов России из ограничений
Сайт стопкоронавирус.рф опубликовал карту выхода регионов России из режима ограничений, веденного в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.
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В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
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Происшествия
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Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
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Происшествия
Лукашенко заявил о задержании 15 человек по делу Белгазпромбанка
Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил о задержании порядка 15 человек по уголовному делу, возбуждённому в отношении сотрудников Белгазпромбанка.
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Гран-при России могут перенести на октябрь
Спорт день за днем 07:36
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Экономисты дали четыре совета, как увеличить пенсию россиянам. Первый способ – участие в программе софинансирования накоплений.
RuNews24.ru 08:28
Политика
Трамп разрешил вводить санкции против Международного уголовного суда
Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции в отношении членов Международного уголовного суда (МУС).
Коммерсантъ вчера в 16:45
Общество
В Москве похоронили писателя Анатолия Трушкина
РИА Новости 08:39
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Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
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МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным
Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
НТВ вчера в 06:11
Общество
Вирусолог из Италии дал оценку снятия в России карантинных мер
Москва, 12 июня 2020, 13:56 — REGNUM Снятие карантинных мер безопасности, связанных с коронавирусом, в отношении отдельных отраслей с сохранением некоторых мер ограничительного характера может сыграть свою роль, так как в Италии, где распространение пандемии SARS-CoV-2 удалось остановить, это сработало.
REGNUM 06:56
Политика
Российская Федерация отмечает День России
Историческая дата, к которой привязан этот праздник – 12 июня 1990 г. В тот день Россия приняла свою декларацию о суверенитете, что бесповоротно изменило историю нашей страны.
Газета.Ru 02:28
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
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Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост вчера в 15:33
Кино
Опубликован трейлер финального сезона сериала «Тьма» от Netflix
Сегодня, 12 июня, на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix вышел трейлер третьего и последнего сезона сериала «Тьма».
RuNews24.ru 07:23
Спорт
USADA: допинг попал в организм Фукс через половую связь, она оправдана
Бронзовый призер чемпионата мира по боксу 2018 года американка Вирджиния Фукс оправдана по делу о допинге после того, как Антидопинговое агентство США (USADA) установило, что запрещенные вещества, обнаруженные в ее пробе, были получены ей во время полового контакта, сообщается на сайте USADA.
РИА Новости 01:33
Общество
Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы
Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
Армия и оружие
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Плановый полет российских ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Тихого океана вызвал беспокойство среди американских читателей сайта информационного канала Fox News.
Вечерняя Москва вчера в 10:30
Политика
Глава ВОЗ поблагодарил Россию за средства для матерей и детей
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в своём Twitter поблагодарил Россию за выделение ВОЗ $9 млн на защиту здоровья матерей, новорождённых и детей.
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Собянин посоветовал жителям Москвы в праздники не выходить из дома
Власти Москвы не рекомендуют выходить из дома в День России и на парад Победы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости вчера в 12:22
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Дочь Кафельникова снялась обнаженной для глянца
Алеся Кафельникова, модель и дочь экс-теннисиста Евгения Кафельникова, приняла участие в голой фотосессии для обложки издания ELLE Russia.
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Общество
Песков посоветовал молодежи читать классику и воспоминания Илона Маска
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков советует молодежи читать русскую и иностранную классику, а также обратить внимание на воспоминания американского бизнесмена Илона Маска.
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Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова
Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
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Россиян призвали бронировать отдых в Крыму с июля
Крым вступает в самый горячий временной период для туризма, россияне могут смело уже сейчас бронировать отдых в регионе, начиная с июля.
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