Экономика

ИА НовороссияИА НовороссияМВФ одобрил программу помощи Украине в $5 млрд

"Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил сегодня 18-месячное резервное соглашение для Украины с доступом к 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов США)", — сообщили в организации. Согласно тексту постановления, в начале предусматривается выделение Киеву $2,1 млрд.
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Послы G7 приветствовали утверждение МВФ программы поддержки Украины

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МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд

РБК09 июня в 17:33
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Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 08:56, Ашберн
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РИА Новости вчера в 14:11
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Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
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Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

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Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

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Общество

Опубликована карта выхода регионов России из ограничений

Сайт стопкоронавирус.рф опубликовал карту выхода регионов России из режима ограничений, веденного в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.
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Происшествия

Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

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Lenta.ru вчера в 23:04
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Общество

Жена президента Украины заразилась коронавирусом

Жена президента Украины Елена Зеленская сообщила, что прошла тест на коронавирус COVID-19, который дал положительный результат.
Коммерсантъ 08:40
Происшествия

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Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия вчера в 07:27
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Происшествия

Лукашенко заявил о задержании 15 человек по делу Белгазпромбанка

Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил о задержании порядка 15 человек по уголовному делу, возбуждённому в отношении сотрудников Белгазпромбанка.
RT на русском 08:36
Автоспорт

Гран-при России могут перенести на октябрь

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Экономика

Экономисты дали советы по увеличению пенсии в России

Экономисты дали четыре совета, как увеличить пенсию россиянам. Первый способ – участие в программе софинансирования накоплений.
RuNews24.ru 08:28
Политика

Трамп разрешил вводить санкции против Международного уголовного суда

Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции в отношении членов Международного уголовного суда (МУС).
Коммерсантъ вчера в 16:45
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Общество

В Москве похоронили писателя Анатолия Трушкина

РИА Новости 08:39
Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
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Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
НТВ вчера в 06:11
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Общество

Вирусолог из Италии дал оценку снятия в России карантинных мер

Москва, 12 июня 2020, 13:56 — REGNUM Снятие карантинных мер безопасности, связанных с коронавирусом, в отношении отдельных отраслей с сохранением некоторых мер ограничительного характера может сыграть свою роль, так как в Италии, где распространение пандемии SARS-CoV-2 удалось остановить, это сработало.
REGNUM 06:56
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Политика

Российская Федерация отмечает День России

Историческая дата, к которой привязан этот праздник – 12 июня 1990 г. В тот день Россия приняла свою декларацию о суверенитете, что бесповоротно изменило историю нашей страны.
Газета.Ru 02:28
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Политика

Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок

Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
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По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
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Кино

Опубликован трейлер финального сезона сериала «Тьма» от Netflix

Сегодня, 12 июня, на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix вышел трейлер третьего и последнего сезона сериала «Тьма».
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Спорт

USADA: допинг попал в организм Фукс через половую связь, она оправдана

Бронзовый призер чемпионата мира по боксу 2018 года американка Вирджиния Фукс оправдана по делу о допинге после того, как Антидопинговое агентство США (USADA) установило, что запрещенные вещества, обнаруженные в ее пробе, были получены ей во время полового контакта, сообщается на сайте USADA.
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Общество

Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы

Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
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Футбол

Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч против «Леванте»

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Армия и оружие

Жители США испугались за Аляску после полета российских Ту-95МС

Плановый полет российских ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Тихого океана вызвал беспокойство среди американских читателей сайта информационного канала Fox News.
Вечерняя Москва вчера в 10:30
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Политика

Глава ВОЗ поблагодарил Россию за средства для матерей и детей

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в своём Twitter поблагодарил Россию за выделение ВОЗ $9 млн на защиту здоровья матерей, новорождённых и детей.
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Общество

Собянин посоветовал жителям Москвы в праздники не выходить из дома

Власти Москвы не рекомендуют выходить из дома в День России и на парад Победы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
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Дочь Кафельникова снялась обнаженной для глянца

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Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова

Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
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Россиян призвали бронировать отдых в Крыму с июля

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