Экономика

Lenta.ruLenta.ruМВФ отсрочит выплату долгов для десятков стран

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Международный валютный фонд (МВФ) и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран.
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МВФ отсрочит выплату долгов для десятков стран

Lenta.ru19:06

Всем прощаю: нынешний кризис ведет к массовому списанию долгов

Известия17:02
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Болгарский экономист, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распорядитель МВФ с 2019 года. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
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