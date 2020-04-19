Экономика
Lenta.ruМВФ отсрочит выплату долгов для десятков стран
Международный валютный фонд (МВФ) и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран.
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Культура
Сотрудники Эллен Дедженерес возмущены безразличием руководства
Члены съемочной группы дневного ток-шоу Эллен Дедженерес ("The Ellen DeGeneres Show") возмущены отношением руководства, которое долгое время не выходило с ними на связь.
Газета.Ru вчера в 07:43
Армия и оружие
Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»
Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практические невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru 18:49
Космос
Космический телескоп Хеопс выдал первые научные результаты
ИА Красная Весна 16 апреля в 18:01
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Политика
Трамп оценил отношения США с Россией
Американский лидер Дональд Трамп оценил отношения Соединённых Штатов и России.
RT на русском 20:14
Общество
Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
Lenta.ru 18:12
Политика
Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса
Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru 20:16
Политика
Лукашенко подверг критике качество российских тестов на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала СТВ подверг критике качество российских тест-систем для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 15:23
Шоу-бизнес
Марина Кравец рассказала о родах и рассекретила имя дочери
Отвечая на вопросы коллег, Кравец рассекретила имя дочки — девочку назвали Вероникой.
Passion.ru 10:30
Наука
Некоторые черви запрограммированы на раннюю смерть ради успеха колонии
Машины и Механизмы вчера в 08:29
Авто
Nissan X-Trail нового поколения приятно удивил салоном
Едва ли кто-то ожидал, что в инстаграм-аккаунт с названием @Kurdistan_Automotive_Blog утекут фотографии кроссовера Nissan Rogue (он же Nissan X-Trail) нового поколения.
Драйв вчера в 04:26
Общество
В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом
В столице скончались 28 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 15:55
Армия и оружие
Sohu рассказало, чем для Украины обернется попытка нападения на Россию
Китайские аналитики констатировали, что последние несколько лет отношения между Россией и Украиной переживают крайне сложный период.
ПолитРоссия вчера в 15:25
Общество
Госдума запретила продажу алкоголя в небольших кафе в жилых домах
Документ предусматривает запрет на торговлю алкоголем в кафе, ресторанах и барах в многоквартирных домах, если площадь зала обслуживания такого заведения не превышает 20 кв. метров.
Говорит Москва вчера в 07:55
Шоу-бизнес
Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы
Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
РБК 13:40
Общество
Налоговики предложили способ узнавать доходы семей россиян
В четверг, 16 апреля, комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи обсудил создание специального единого регистра, куда будут вноситься основные сведения о гражданах России и тех, кто временно приезжает в страну.
РБК 16 апреля в 20:39
Общество
Сбербанк привязывает к картам пользователей чужие номера
Помимо основных номеров, привязанных к картам, многие клиенты банка обнаружили и абсолютно неизвестные им телефоны.
Readovka.ru вчера в 08:43
Гаджеты
Смартфон Oppo A92s показали на качественных рендерах перед дебютом
Смартфон Oppo A92s, разработанный корпорацией BBK Electronics, показали на качественных рендерах перед дебютом.
Дни24 06:20
Политика
Политолог заявил, что Зеленский может оставить пост президента
Политолог отмечает, что бюджет Украины на две трети состоит из заимствований, поэтому без денег МВФ пожилые люди не получат пенсий, а работающие граждане – зарплаты.
ФедералПресс вчера в 05:01
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева высказалась о нападках в свой адрес
48-летняя ведущая программы «Секрет на миллион» в своем микроблоге отреагировала на нападки в свой адрес.
Bimru.ru 09:18
Происшествия
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 10:15
Футбол
Тотти заявил, что не может прийти на тренировку сына в «Роме»
Бывший форвард "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти заявил, что не может прийти на тренировку сына в клубе.
Газета.Ru 17:56
Хоккей
Панарин рассказал о границах благотворительности
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 16:14
Общество
Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики
Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
Вести.Ru 08:50
Здоровье
Онищенко рассчитал сроки снятия карантина
Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер вчера в 09:16
Здоровье
Врач назвал скрытую причину тяжелого течения коронавируса
Причиной тяжелого течения коронавируса у пациентов, которые не входят в группу риска, может быть генетическая предрасположенность.
Профиль 02:38
Авто
21-ю «Волгу» продают за 3,7 млн. Таких в мире всего пять
Напомним, что ГАЗ-21 «Волга» выпускалась с 1956 года и отправлялась на экспорт во многие страны.
За рулем 15:15
Наука
Что будет, если разогнанный в коллайдере протон попадет в человека
В 1978 году при работе с советским ускорителем У-70 ученый получил поражение в голову пучком элементарных частиц: луч пронзил мозг насквозь.
Популярная механика 12:17
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16