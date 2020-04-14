Коронавирус
Вести.RuМВФ ожидает худшей рецессии с 1930-х годов
МВФ ожидает, что в этом году мировая экономика, вероятно, пострадает от наихудшего финансового кризиса со времен Великой депрессии. По оценке экспертов фонда, глобальное падение составит 3%, хотя еще в январе они прогнозировали увеличение мирового ВВП на 3,3% в 2020 году.
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МВФ спрогнозировал самый резкий спад мировой экономики со времен Великой депрессии
Эхо Москвывчера в 16:02
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 05:14, Ашберн
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
Происшествия
В Астрахани задержали грабителей, истязавших жертв на камеру
Троих молодых мужчин задержали в Астрахани за серию дерзких и жестоких ограблений: заманив ровесников на пустыри и в заброшенные здания, они отбирали их имущество, избивали битой, а одного из пострадавших облили бензином и подожгли.
Российская газета 05:01
Культура
Участник Comedy Club скрывался под костюмом Яйца в шоу «Маска»
Жюри шоу Маска не смогли отгадать участника в костюме Яйца. Под маской оказался украинский шоумен и резидент Comedy Club Антон Лирник.
iReactor 13 апреля в 05:55
Происшествия
В Петербурге пятый пациент умер от коронавирусной инфекции
В Петербурге комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ подтвердила пятую смерть от коронавирусной инфекции.
Российская газета 04:59
Общество
Рособрнадзор назвал планируемые сроки основного периода ГИА-9
Основной период государственной аттестации для девятых классов (ГИА-9) планируют провести с 8 июня по 31 июля, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
РИА Новости 04:40
Политика
Захарова прокомментировала приостановку США финансирования ВОЗ
Решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование ВОЗ показывает, что для Вашингтона главное - найти "виноватых" и доказать свою "безгрешность".
ТАСС 03:00
Армия и оружие
Ленинградские С-400 поразили ракеты-мишени в небе под Астраханью
Астрахань, 12 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Расчеты комплексов ПВО С-400 из состава Ленинградского объединения противовоздушной обороны отразили массированный ракетный удар условного противника на полигоне в Астраханской области, сообщает 12 апреля пресс-служба Западного военного округа.
REGNUM 12 апреля в 16:35
Общество
В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение
С начала появления коронавируса в российской столице на принудительное лечение было направлено 213 нарушителей режима самоизоляции, все они были заражены или контактировали с заболевшими, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии.
Газета.Ru 04:42
Общество
Главный врач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил сегодня о своем выздоровлении от COVID-19.
Российская газета 02:21
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Lenta.ru 13 апреля в 20:29
Шоу-бизнес
Бывший муж Пелагеи Иван Телегин опубликовал снимок с любовницей
Пелагея сконцентрировалась на карьере, а Телегин открыто строит новые отношения. В Instagram спортсмена появилось семейное фото с Марией.
Киноафиша России 02:58
Экономика
Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд
Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС вчера в 18:11
Общество
В Петушинском районе Владимирской области введут особый режим
Согласно подписанному Сипягиным документу, на период действия комплекса особого режима "запрещается въезд в Петушинский район и выезд из него граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) в границах территории с особым режимом".
РИА Новости 05:04
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Общество
За сутки в России выявили более 3 тысяч больных коронавирусом
За последние сутки в России выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил оперштаб по борьбе с распространением болезни.
Православие и Мир 03:40
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Энергетика
Спрос на нефть в мире упал до уровня 1995 года
Мировой спрос на нефть в апреле 2020 года упадет на 29 млн барр./день по сравнению с апрелем прошлого года и вернется на уровень, который последний раз был в 1995 году.
РБК 04:58
Шоу-бизнес
Петров поздравил празднующую 71-летие Пугачеву и назвал великой русской женщиной
Актер Александр Петров в Instagram поздравил певицу Аллу Пугачеву с днем рождения.
Газета.Ru 04:19
Общество
Ан-225 Мрия доставил в Варшаву 9 тонн защитных масок
ToDay News Ufa вчера в 15:44
Кино
В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»
В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $29 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $29 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service 03:49
Общество
В Ярославской области удвоилось число больных коронавирусом
12 апреля были выявлены 14 новых заболевших коронавирусом. Об этом рассказал в своем блоге в Facebook губернатор региона Дмитрий Миронов.
Московский Комсомолец Ярославль 13 апреля в 00:40
Общество
Число жертв коронавируса в Москве превысило 100 человек
Еще 11 пациентов с COVID-19 умерли в Москве, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 17:26
Общество
В Крыму выявили два новых случая заражения коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в Севастополе также стало известно о новом случае заражения коронавирусом.
REGNUM 03:26
Здоровье
Врач рассказала, кому нельзя есть имбирь
Врач рассказала, кому нельзя есть имбирь. Об этом журналистам "Аиф" рассказала представитель Национального общества диетологов Ольга Деккер.
Piter.tv 03:41
Политика
Уволен прокурор Забайкалья Василий Войкин
Прокурор Забайкальского края Василий Войкин уволен со своего поста указом президента России Владимира Путина в связи с выходом на пенсию.
Zabnews.ru вчера в 09:14
Общество
Во Владимирской области выявлено 45 новых случаев коронавируса
Во Владимирской области на последние сутки выявлено 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Довод 04:52
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Политика
Лавров заявил о недопустимости компенсаций от Китая из-за коронавируса
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал недопустимым предъявление претензий Китаю из-за коронавируса.
Страна Советов on-line 04:30