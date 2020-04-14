Коронавирус
ИзвестияМВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году
Мировая экономика в 2021 году вырастет на 5,8%, однако сократится в текущем, 2020-м, на 3% из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ), опубликованном 14 апреля.
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с чего всё началось
Спад глобальной экономики в 2020 году составит 3%, следует из опубликованного 14 апреля всемирного экономического прогноза Международного валютного фонда (МВФ).РБКвчера в 10:32
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 05:46, Ашберн
Политика
В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ
RT на русском 02:55
Культура
Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»
Evo-rus.com 13 апреля в 02:44
Происшествия
В Петербурге скончался пятый пациент с коронавирусом
Как стало известно в среду, 15 апреля, накануне в Петербурге умер пятый пациент, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
Форпост Северо-Запад 05:28
Экономика
Что ожидает российский рубль после снятия ограничений
Аналитики предположили, как на российском рубле может сказаться снятие введенных из-за коронавируса ограничений.
Аргументы недели 02:43
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
Общество
В России за сутки выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 3338 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Газета.Ru 04:57
Авто
Китайцам дадут деньги на покупку автомобилей
Одной из мер станет выдача гражданам субсидий на покупку автомобилей до 1,4 тыс. долларов, пишет CNN со ссылкой на представителей отрасли.
Автоновости дня 03:05
Общество
В Тульской области подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом
Тула, 15 апреля 2020, 10:47 — REGNUM 45 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за последние сутки, два человека выздоровели.
REGNUM 03:47
Политика
Мишустин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в России
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся непростой.
RT на русском 05:32
Происшествия
В Калуге умер житель Подмосковья с коронавирусом
Первая смерть пациента с коронавирусом зарегистрирована в Калужской области, это житель Подмосковья, оказавшийся в больнице после того, как ему стало плохо на улице, сообщил врио губернатора региона Владислав Шапша в своих аккаунтах в соцсетях.
РИА Новости 04:42
Общество
Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса
Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
Шоу-бизнес
Анна Седокова назвала Меладзе манипулятором
Pravda.Ru вчера в 07:11
Экономика
Банки начали повышать требования к первоначальному взносу по ипотеке
Банк «Дом.РФ» не намерен повышать требования к заемщикам и, наоборот, снизил минимальный порог первоначального взноса по ипотеке, сообщил директор ипотечного бизнеса кредитной организации Игорь Ларин.
РБК 00:00
Здоровье
Темпы распространения коронавируса в России оценили
Бурных темпов распространения коронавирусной инфекции на территории России удалось избежать, скорее всего, оно продолжится на нынешнем уровне.
Lenta.ru 05:24
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
Экономика
В России предлагают раздать деньги гражданам для борьбы с кризисом
Поддержка населения и компаний России «прямыми бюджетными выплатами» может оказаться эффективной для спасения экономики в условиях глобальной пандемии, 14 апреля заявил фонд «Либеральная миссия» в докладе «Коронакризис-2020: что будет и что делать».
ИА Красная Весна вчера в 07:38
Гаджеты
Xiaomi представила беспроводные наушники Redmi AirDots S
Сегодня Xiaomi официально представила новые наушники под названием Redmi AirDots S. Внешне наушники ничем не отличаются от оригинальной модели.
3DNews вчера в 10:10
Политика
Мединский передаст СК списки виновных в сносе памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский сообщил, что он передаст Следственному комитету список виноватых в сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.
Комсомольская правда 13 апреля в 16:38
Армия и оружие
Россия сопровождает вошедший в Черное море американский эсминец
Российский взял на сопровождение вошедший в акваторию Черного моря американский ракетный эсминец USS Porter, сообщает РИА новости со ссылкой на национальный центр управления обороной России.
РЕН ТВ 13 апреля в 14:22
Здоровье
В России назвали число бессимптомных переносчиков коронавируса
По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, в нескольких регионах число пациентов с бессимптомным коронавирусом достигает 50 процентов.
Терра 01:33
Политика
Кадыров обвинил «Новую газету» в античеченской травле
Политическая Экспертиза 13 апреля в 13:49
Футбол
«Надеюсь, Каррера рано или поздно вернется в «Спартак». Кафельников — о коронавирусе, пропускном режиме в Москве и футболе
Да «Спартак», вроде, не особо и зарабатывает.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Фигурное катание
Ягудин: никто не имеет права критиковать Медведеву за переход к Орсеру
Никто не имеет права критиковать ее только за то, что она выбрала переезд в Канаду к Орсеру.
РИА Новости 03:19
Общество
В Петушинском районе вводится особый режим по коронавирусу
Две женщины - 55 и 80 лет - умерли с этим диагнозом. В связи с этим на территории Петушинского района вводится особый режим по коронавирусу.
КП - Владимир 04:03
Кино
В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»
В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
Общество
Южноуральцев начали массово штрафовать за нарушение самоизоляции
Полиция Челябинской области начала выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ о "Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности", внесенной в административный кодекс для пресечения нарушений режима самоизоляции, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.
Российская газета 02:37
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Здоровье
Самых уязвимых перед коронавирусом людей назвал психолог
Психолог Сергей Ланг определил самых уязвимых людей перед коронавирусом.
ToDay News Ufa 02:51