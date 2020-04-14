с чего всё началось

Мировая экономика в 2021 году вырастет на 5,8%, однако сократится в текущем, 2020-м, на 3% из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ), опубликованном 14 апреля.

МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году

Происшествия В Петербурге скончался пятый пациент с коронавирусом Как стало известно в среду, 15 апреля, накануне в Петербурге умер пятый пациент, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. 2

Энергетика МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года. 22

Авто Китайцам дадут деньги на покупку автомобилей Одной из мер станет выдача гражданам субсидий на покупку автомобилей до 1,4 тыс. долларов, пишет CNN со ссылкой на представителей отрасли. 4

Происшествия В Калуге умер житель Подмосковья с коронавирусом Первая смерть пациента с коронавирусом зарегистрирована в Калужской области, это житель Подмосковья, оказавшийся в больнице после того, как ему стало плохо на улице, сообщил врио губернатора региона Владислав Шапша в своих аккаунтах в соцсетях. 2

Общество Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин. 414

Экономика Банки начали повышать требования к первоначальному взносу по ипотеке Банк «Дом.РФ» не намерен повышать требования к заемщикам и, наоборот, снизил минимальный порог первоначального взноса по ипотеке, сообщил директор ипотечного бизнеса кредитной организации Игорь Ларин. 152

Здоровье Темпы распространения коронавируса в России оценили Бурных темпов распространения коронавирусной инфекции на территории России удалось избежать, скорее всего, оно продолжится на нынешнем уровне. 3

Энергетика В России зафиксировали снижение цен на бензин Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение. 3,2K

Экономика В России предлагают раздать деньги гражданам для борьбы с кризисом Поддержка населения и компаний России «прямыми бюджетными выплатами» может оказаться эффективной для спасения экономики в условиях глобальной пандемии, 14 апреля заявил фонд «Либеральная миссия» в докладе «Коронакризис-2020: что будет и что делать». 3K

Гаджеты Xiaomi представила беспроводные наушники Redmi AirDots S Сегодня Xiaomi официально представила новые наушники под названием Redmi AirDots S. Внешне наушники ничем не отличаются от оригинальной модели. 2

Политика Мединский передаст СК списки виновных в сносе памятника Коневу в Праге Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский сообщил, что он передаст Следственному комитету список виноватых в сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.

Армия и оружие Россия сопровождает вошедший в Черное море американский эсминец Российский взял на сопровождение вошедший в акваторию Черного моря американский ракетный эсминец USS Porter, сообщает РИА новости со ссылкой на национальный центр управления обороной России. 288

Здоровье В России назвали число бессимптомных переносчиков коронавируса По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, в нескольких регионах число пациентов с бессимптомным коронавирусом достигает 50 процентов. 1,2K

Фигурное катание Ягудин: никто не имеет права критиковать Медведеву за переход к Орсеру Никто не имеет права критиковать ее только за то, что она выбрала переезд в Канаду к Орсеру.

Общество В Петушинском районе вводится особый режим по коронавирусу Две женщины - 55 и 80 лет - умерли с этим диагнозом. В связи с этим на территории Петушинского района вводится особый режим по коронавирусу. 22

Кино В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза» В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.

Общество Южноуральцев начали массово штрафовать за нарушение самоизоляции Полиция Челябинской области начала выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ о "Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности", внесенной в административный кодекс для пресечения нарушений режима самоизоляции, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер. 196