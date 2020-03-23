Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксМВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году

Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник. "Но мы ожидаем восстановления в 2021 году", - приводятся ее слова в сообщении МВФ.
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МВФ: рецессия мировой экономики в 2020-м будет хуже кризиса 2008 года

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МВФ ожидает серьезную рецессию в мировой экономике

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По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
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Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
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Автор американского издания «The National Interest» Калеб Ларсон заявил, что у российского стратегического бомбардировщика Ту-160 практически отсутствуют конструктивные недостатки.
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ЕС приостановил действие базового документа зоны евро

Европейский союз впервые в истории приостановил действие Пакта стабильности и роста, базового документа зоны евро.
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Первый тест канцлера Германии Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат.
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Москвичам предложат электронное голосование по поправкам в Конституцию

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