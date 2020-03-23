Коронавирус
ИнтерфаксМВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году
Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник. "Но мы ожидаем восстановления в 2021 году", - приводятся ее слова в сообщении МВФ.
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Общество
Соловьев оценил шутку команды КВН о нем
Шоу-бизнес
У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ
По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим
Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
Политика
Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
Футбол
Яновский: Чалов не соответствует уровню «Кристал Пэлас»
Экс-игрок сборной России Игорь Яновский прокомментировал игру форварда ЦСКА Федора Чалова, передает Team Russia.
Происшествия
Заразившегося вирусом врача в Ставрополье лишили должности
Ирину Санникову, которая заразилась новым коронавирусом и не соблюдала режим самоизоляции, исключили из списка главных внештатных специалистов по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края.
Общество
В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд
В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Шоу-бизнес
В Сети показали, как Ким Кардашьян надевает костюм из латекса
На YouTube появилось видео с американской звездой Ким Кардашьян-Уэст, которая пытается надеть облегающий костюм из латекса.
Армия и оружие
В США определили главный недостаток российского ракетоносца Ту-160
Автор американского издания «The National Interest» Калеб Ларсон заявил, что у российского стратегического бомбардировщика Ту-160 практически отсутствуют конструктивные недостатки.
Игры
Сравнение демонов в DOOM и DOOM Eternal. Некоторых переделали целиком
Разработчики внесли изменения в дизайн всех демонов: кому-то добавили эффектов, другим дали более выразительный внешний вид, а некоторых переработали целиком.
Общество
Необычный погодный антициклон ожидается в России
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая опубликовала фото без очков
Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
Экономика
ЕС приостановил действие базового документа зоны евро
Европейский союз впервые в истории приостановил действие Пакта стабильности и роста, базового документа зоны евро.
Игры
Российский GeForce Now на месяц стал бесплатным
Компания Nvidia решила сделать свой игровой сервис GeForce Now бесплатным на территории России.
Энергетика
Белоруссия получила скидку на российскую нефть
Россия, согласно межправсоглашению, ежегодно должна поставлять Белоруссии около 24 млн тонн нефти без экспортной пошлины, из которых 18 млн тонн перерабатывается на двух НПЗ, а еще 6 млн тонн просто идет транзитом, но Белоруссия получает с этого объема экспортную пошлину.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Экономика
Перевозчики призвали ввести мораторий на транспортный налог и «Платон»
Ассоциация международных автоперевозчиков (АСМАП) и Союз транспортников России (СТР) просят поддержать международных автоперевозчиков из-за распространения коронавируса, в частности ввести мораторий на транспортный налог и освободить большегрузы от оплаты в рамках системы "Платон", следует из сообщения АСМАП.
Спорт
Паунд: решение о переносе ОИ-2020 уже принято
Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что Олимпиада-2020, скорее всего, будет перенесена на 2021 год из-за коронавируса.
Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Общество
Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Первый тест канцлера Германии Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат.
Общество
В России 438 человек заразились коронавирусом
Москва, 23 марта 2020, 10:32 — REGNUM Коронавирусной инфекцией в России заразились 438 человек.
Общество
СК начал проверку из-за распространения фейков о коронавирусе
Следственный комитет России начал доследственную проверку в связи с распространением недостоверных сведений о числе заразившихся в стране коронавирусом COVID-19.
Общество
Росавиация сообщила о трудностях с вывозом россиян из курортов Египта
Вывоз россиян из египетских курортов Хургады и Шарм-эль-Шейха затруднен из-за отсутствия рейсов российских компаний.
Политика
Москвичам предложат электронное голосование по поправкам в Конституцию
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) предложила предоставить жителям столицы возможность проголосовать по поправкам в Основной закон дистанционно.
Космос
Россия создаст трехмерную карту Луны для высадки космонавтов
Космос
25 лет назад Валерий Поляков совершил самый продолжительный полет
25 лет назад российский космонавт установил новый мировой рекорд по длительности нахождения на орбите.
Здоровье
Попова: у переболевших новым коронавирусом вырабатывается иммунитет
«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесённого инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — приводит РИА Новости слова Поповой.
Здоровье
Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19
Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.