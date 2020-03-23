Коронавирус
Московский КомсомолецВ МВФ предупредили о глобальной рецессии
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с чего всё началось
В 2020 году мировую экономику ждет рецессия, которая будет хуже мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20.Коммерсантъвчера в 13:58
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Происшествия
В Москве женщина нарушила карантин ради похода на маникюр
По данным телеканала, женщина, придя в салон, рассказала, что недавно вернулась из Италии и находится на карантине.
Общество
В мэрии Москвы исключили полное закрытие ресторанов и ТЦ
Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк опроверг информацию о том, что московские власти якобы планируют полностью закрыть заведения общественного питания, торговые центры и киоски, сообщает агентство ТАСС.
Политика
Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае
Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
Общество
Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса
Британские врачи определили симптом заражения коронавирусной инфекцией, диагностироввав который, необходимо сразу же без предварительных манипуляций уходить на карантин.
Армия и оружие
В Италии определили город для работы военных вирусологов из России
Накануне, 23 марта, десять самолетов ВКС России доставили военных вирусологов и медоборудование в Италию.
Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Шоу-бизнес
Жена Петросяна отреагировала на слухи о рождении ребенка
Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова с юмором прокомментировала сообщения о рождении ребенка.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая впервые показала фото без очков
Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Шоу-бизнес
Самойлова рассказала о произошедшем с Джиганом
Общество
Кадыров приказал закрыть все рестораны и кафе в Чечне из-за вируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров распорядился закрыть все рестораны, кафе и места массового скопления людей в республике после выявления трех случаев с подозрением на коронавирус.
Общество
20 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации НИИ Склифосовского
Общество
В Башкирии выявлены первые три случая заражения коронавирусом
Как пишет глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице во «ВКонтакте», двое заболевших прилетели из Франции, а еще один регулярно посещал Москву.
Политика
Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию
Польские власти отказались пропустить российские Ил-76, направляющиеся в Италию, через свое воздушное пространство.
Общество
В России за сутки подтвержден 71 случай коронавируса
В России за последние сутки зарегистрирован 71 подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции.
Общество
Сбербанк не намерен ограничивать снятие наличных в банкоматах
Сбербанк не планирует вводить ограничения на снятие наличных в банкоматах. Об этом заявили в пресс-службе банка.
Футбол
Тер Штеген снова отказался продлевать контракт с «Барселоной»
В начале марта каталонский клуб предложил 27-летнему немцу контракт до 2024-го года с зарплатой 6,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы, но тер Штеген ответил отказом.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о полете двух Ту-95МС над Тихим океаном
В Минобороны РФ сообщили о плановом полете двух Ту-95МС над Тихим океаном.
Экономика
Ювелирные сети сокращают бизнес
Ювелирные сети сокращают бизнес Девальвация рубля и потеря у потребителей интереса к предметам роскоши в условиях пандемии коронавирусной инфекции вынуждает продавцов драгоценностей сокращать бизнес.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Кино
Уточнены детали сюжета фильма «Поезд в Пусан 2»
Стали известны некоторые дополнительные детали сюжета фильма "Поезд в Пусан 2: Полуостров", который станет продолжением нашумевшего южнокорейского триллера о зомби-апокалипсисе.
Политика
В МВД заявили об усилении влияния зарубежных спецслужб на молодежь
Иностранные спецслужбы и некоторые зарубежные организации усиливают влияние на российскую молодежь, чтобы дестабилизировать ситуацию в России.
Общество
Почти 1,8 миллиона жителей Москвы попадают под указ о самоизоляции
В настоящий момент в Москве, по данным департамента труда из социальной защиты, проживает почти 1 миллион 800 тысяч граждан старше 65 лет, большинству из них предписана самоизоляция указом мэры Москвы Сергея Собянина, сообщает "Интерфакс".
Общество
Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде
Главный врач областной больницы Владимира Кондюкова в Калуге в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Экономика
В Bloomberg считают, что Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Страны Персидского залива, в числе которых и Саудовская Аравия, ждет "жестокий" кризис, считает аналитик Дэвид Фиклинг.
Общество
«Яндекс.Такси» добавило «Еду» в суперприложение
Сервис «Яндекс.Такси» обновил приложение и добавил в него свой проект доставки из кафе и ресторанов – «Яндекс.Еду», рассказал представитель компании.
Музыка
В Кузбассе сняли пародию на клип Little Big о коронавирусе
Жители Новокузнецка представили пародию на клип Uno популярной российской группы Little Big с советами по профилактике коронавируса.
Финансы
Официальный курс доллара и евро упал
Курс доллара и евро упал из расчета на 25 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Общество
В Калининграде пятерых нарушителей карантина привлекут к суду
Полицейские привлекли к административной ответственности пятерых нарушителей карантинного режима из-за ситуации с коронавирусом в Калининграде, материалы направлены в мировые суды, сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.