Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ МВФ предупредили о глобальной рецессии

«Экономическое воздействие будет и будет серьезным», — добавила она.
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с чего всё началось
В 2020 году мировую экономику ждет рецессия, которая будет хуже мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, заявила
 глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20.
Коммерсантъвчера в 13:58

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МВФ предупредил о масштабной рецессии в мировой экономике в 2020 году

Газета.Ruвчера в 17:18

МВФ предупредил о глобальной рецессии хуже 2009 года

РБКвчера в 15:24

Глава МВФ предрекла рецессию мировой экономике

ТАССвчера в 13:48

МВФ: рецессия мировой экономики в 2020-м будет хуже кризиса 2008 года

Коммерсантъвчера в 13:58

В МВФ прогнозируют мировую рецессию в 2020 году

RT на русскомвчера в 13:35

МВФ ожидает серьезную рецессию в мировой экономике

РИА Новостивчера в 13:30

МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году

Интерфаксвчера в 13:22
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Происшествия

В Москве женщина нарушила карантин ради похода на маникюр

По данным телеканала, женщина, придя в салон, рассказала, что недавно вернулась из Италии и находится на карантине.
РИА Новости 05:08
Общество

В мэрии Москвы исключили полное закрытие ресторанов и ТЦ

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк опроверг информацию о том, что московские власти якобы планируют полностью закрыть заведения общественного питания, торговые центры и киоски, сообщает агентство ТАСС.
РБК 06:32
Политика

Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае

Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
REGNUM 06:08
Общество

Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса

Британские врачи определили симптом заражения коронавирусной инфекцией, диагностироввав который, необходимо сразу же без предварительных манипуляций уходить на карантин.
Live24 03:32
Армия и оружие

В Италии определили город для работы военных вирусологов из России

Накануне, 23 марта, десять самолетов ВКС России доставили военных вирусологов и медоборудование в Италию.
Известия 06:59
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Шоу-бизнес

Жена Петросяна отреагировала на слухи о рождении ребенка

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова с юмором прокомментировала сообщения о рождении ребенка.
Культуромания 01:06
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости 22 марта в 05:03
Шоу-бизнес

Самойлова рассказала о произошедшем с Джиганом

Privet-Rostov.ru 04:54
Общество

Кадыров приказал закрыть все рестораны и кафе в Чечне из-за вируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров распорядился закрыть все рестораны, кафе и места массового скопления людей в республике после выявления трех случаев с подозрением на коронавирус.
РБК 03:06
Общество

20 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации НИИ Склифосовского

Говорит Москва 06:16
Общество

В Башкирии выявлены первые три случая заражения коронавирусом

Как пишет глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице во «ВКонтакте», двое заболевших прилетели из Франции, а еще один регулярно посещал Москву.
RuNews24.ru 05:57
Политика

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию

Польские власти отказались пропустить российские Ил-76, направляющиеся в Италию, через свое воздушное пространство.
iReactor 03:57
Общество

В России за сутки подтвержден 71 случай коронавируса

В России за последние сутки зарегистрирован 71 подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции.
FlashNord вчера в 02:50
Общество

Сбербанк не намерен ограничивать снятие наличных в банкоматах

Сбербанк не планирует вводить ограничения на снятие наличных в банкоматах. Об этом заявили в пресс-службе банка.
RT на русском 06:48
Футбол

Тер Штеген снова отказался продлевать контракт с «Барселоной»

В начале марта каталонский клуб предложил 27-летнему немцу контракт до 2024-го года с зарплатой 6,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы, но тер Штеген ответил отказом.
Спорт-Экспресс вчера в 09:11
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о полете двух Ту-95МС над Тихим океаном

В Минобороны РФ сообщили о плановом полете двух Ту-95МС над Тихим океаном.
Piter.tv 05:38
Экономика

Ювелирные сети сокращают бизнес

Ювелирные сети сокращают бизнес Девальвация рубля и потеря у потребителей интереса к предметам роскоши в условиях пандемии коронавирусной инфекции вынуждает продавцов драгоценностей сокращать бизнес.
Коммерсантъ вчера в 15:34
Происшествия

Дело историка Соколова поступило в суд Петербурга

ТАСС 05:32
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
Кино

Уточнены детали сюжета фильма «Поезд в Пусан 2»

Стали известны некоторые дополнительные детали сюжета фильма "Поезд в Пусан 2: Полуостров", который станет продолжением нашумевшего южнокорейского триллера о зомби-апокалипсисе.
Kinonews.ru 02:46
Политика

В МВД заявили об усилении влияния зарубежных спецслужб на молодежь

Иностранные спецслужбы и некоторые зарубежные организации усиливают влияние на российскую молодежь, чтобы дестабилизировать ситуацию в России.
ТАСС 05:52
Общество

Почти 1,8 миллиона жителей Москвы попадают под указ о самоизоляции

В настоящий момент в Москве, по данным департамента труда из социальной защиты, проживает почти 1 миллион 800 тысяч граждан старше 65 лет, большинству из них предписана самоизоляция указом мэры Москвы Сергея Собянина, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:54
Общество

Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде

Главный врач областной больницы Владимира Кондюкова в Калуге в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:43
Экономика

В Bloomberg считают, что Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Страны Персидского залива, в числе которых и Саудовская Аравия, ждет "жестокий" кризис, считает аналитик Дэвид Фиклинг.
Газета.Ru 05:27
Общество

«Яндекс.Такси» добавило «Еду» в суперприложение

Сервис «Яндекс.Такси» обновил приложение и добавил в него свой проект доставки из кафе и ресторанов – «Яндекс.Еду», рассказал представитель компании.
Ведомости 05:01
Музыка

В Кузбассе сняли пародию на клип Little Big о коронавирусе

Жители Новокузнецка представили пародию на клип Uno популярной российской группы Little Big с советами по профилактике коронавируса.
iReactor 04:52
Финансы

Официальный курс доллара и евро упал

Курс доллара и евро упал из расчета на 25 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:23
Общество

В Калининграде пятерых нарушителей карантина привлекут к суду

Полицейские привлекли к административной ответственности пятерых нарушителей карантинного режима из-за ситуации с коронавирусом в Калининграде, материалы направлены в мировые суды, сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
РИА Новости 07:07
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
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