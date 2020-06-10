Экономика
ИнтерфаксМВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
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Здоровье
Новосибирский губернатор назвал условия для победы над коронавирусом
Иммунизация населения поможет победить коронавирус, считает губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Atas.info вчера в 21:27
Армия и оружие
США продолжат сокращать свое военное присутствие в Ираке
Соединенные Штаты в ближайшие месяцы продолжат сокращать свое военное присутствие в Ираке и будут обсуждать с Багдадом статус оставшихся в стране американских военнослужащих.
ТАСС вчера в 22:17
Политика
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv 10 июня в 07:12
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:11
Происшествия
Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru вчера в 23:04
Общество
Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе
В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ вчера в 15:41
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
Наука
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Кино
Бэтмен, Женщина-кошка и комиссар Гордон на новом фанатском постере
Вслед за артами, показывающими потенциальные образы Робина, Джокера и Пингвина, португальский художник с ником datrinti нарисовал постер Темного рыцаря Роберта Паттинсона с двумя его ближайшими соратниками - Женщиной-кошкой Зои Кравиц и комиссаром Гордоном Джеффри Райта.
Российская газета 10 июня в 12:35
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета вчера в 12:41
Происшествия
Семья погибшего в ДТП водителя не примет помощь от Ефремова — адвокат
Snob.ru вчера в 11:54
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости вчера в 09:18
Шоу-бизнес
Галкин прокомментировал слухи об обращении Пугачевой за госпомощью
Обо всем юморист Максим Галкин рассказала в своем Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb вчера в 12:01
Происшествия
Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
Общество
ООН узнала происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
Атаковавшие нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco крылатые ракеты были «иранского происхождения», сообщает 12 июня Reuters со ссылкой на доклад генсека ООН Антониу Гутерреша.
Известия 01:12
Политика
Генпрокурор Украины пожаловалась на давление со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что экс-президент страны Петр Порошенко пытался оказать на нее давление, сообщает пресс-служба офиса генпрокурора.
Росбалт 10 июня в 19:40
Армия и оружие
Индия начала перебрасывать танки Т-90 на границу с КНР
Местные индийские СМИ отмечают, что эта деятельность является ответом на расширение военного контингента Китая вблизи озера Пангонг Цо.
Evo-rus.com вчера в 13:05
Общество
В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров
В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru вчера в 02:38
Кино
Фильм «Унесенные ветром» убрали из каталога HBO Max
РБК 10 июня в 04:03
Общество
Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса
Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 09:54
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Наука
Гало Млечного Пути является намного горячее, чем предполагали астрономы
Актуальные Новости 01:30
Общество
В Омской области с 15 июня отменят режим самоизоляции
Режим самоизоляции снимается с 15 июня, но просьба соблюдать предписания Роспотребнадзора по масочному режиму.
ТАСС вчера в 11:14
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Баскетбол
Источник: Алексей Швед получил предложение, от которого ему будет трудно отказаться
По информации издания, стороны серьёзно продвинулись в переговорах, так как баскетболист получил предложение от которого ему будет трудно отказаться.
Чемпионат 00:13
Политика
Байден пригрозил Трампу военным переворотом в США
Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что американского лидера Дональда Трампа ожидает военный переворот, если тот не признает свое поражение на грядущих выборах, который пройдут в ноябре 2020 года.
Деловое.ТВ вчера в 14:14
Футбол
Лигу чемпионов доиграют в Лиссабоне
По информации источника, в португальской столице пройдет не только финальный турнир с участием лучших восьми команд континента, но и оставшиеся матчи 1/8 финала, назначенные на 8 и 9 августа.
Газета.Ru 01:18
Космос
Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо
Российская космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне, сообщил Институт космических исследований РАН.
РИА Новости 10 июня в 16:15