Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
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МВФ отправил на Украину первый транш в рамках программы stand-by

Евразия Daily00:08

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МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $5 млрд

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РБК09 июня в 17:33
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Соединенные Штаты в ближайшие месяцы продолжат сокращать свое военное присутствие в Ираке и будут обсуждать с Багдадом статус оставшихся в стране американских военнослужащих.
ТАСС вчера в 22:17
Политика

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv 10 июня в 07:12
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Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:11
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Происшествия

Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

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Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе

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Коммерсантъ вчера в 15:41
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

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РИА Новости вчера в 06:10
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После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
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Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
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Вслед за артами, показывающими потенциальные образы Робина, Джокера и Пингвина, португальский художник с ником datrinti нарисовал постер Темного рыцаря Роберта Паттинсона с двумя его ближайшими соратниками - Женщиной-кошкой Зои Кравиц и комиссаром Гордоном Джеффри Райта.
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Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала

Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
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Происшествия

Семья погибшего в ДТП водителя не примет помощь от Ефремова — адвокат

Snob.ru вчера в 11:54
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Происшествия

Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

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Шоу-бизнес

Галкин прокомментировал слухи об обращении Пугачевой за госпомощью

Обо всем юморист Максим Галкин рассказала в своем Instagram-аккаунте.
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Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
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Общество

ООН узнала происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

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Армия и оружие

Индия начала перебрасывать танки Т-90 на границу с КНР

Местные индийские СМИ отмечают, что эта деятельность является ответом на расширение военного контингента Китая вблизи озера Пангонг Цо.
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В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров

В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
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Фильм «Унесенные ветром» убрали из каталога HBO Max

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Общество

Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса

Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
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Гало Млечного Пути является намного горячее, чем предполагали астрономы

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В Омской области с 15 июня отменят режим самоизоляции

Режим самоизоляции снимается с 15 июня, но просьба соблюдать предписания Роспотребнадзора по масочному режиму.
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Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
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По информации источника, в португальской столице пройдет не только финальный турнир с участием лучших восьми команд континента, но и оставшиеся матчи 1/8 финала, назначенные на 8 и 9 августа.
Газета.Ru 01:18
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Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо

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РИА Новости 10 июня в 16:15
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