Энергетика
ПРАЙММВФ понизил прогноз цен на нефть на 2019-2020 годы
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз мировых цен на нефть на 2019 и 2020 годы на 3,74 и 5,94 доллара — до 61,78 и 57,94 доллара за баррель соответственно, следует из октябрьского доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO).
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Политика
На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия
На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
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Происшествия
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, которая уехала продавать машину и не вернулась, нашли мертвой.
РИА Новости 04:27
Единоборства
Белорусскую красавицу Барби нокаутировали на турнире в Токио
Боец ММА из Белоруссии Екатерина Вандарьева была нокаутирована на турнире в Токио.
Газета Кемерова 01:55
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК 07:43
Политика
В ОБСЕ заявили о резком росте числа нарушений перемирия в Донбассе
Число нарушений перемирия в Донбассе резко увеличилось. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартин Сайдик.
RT на русском 12:32
Политика
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты.
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В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках
По делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве СК задержал Александра Мыльникова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 08:25
Игры
Создатели The Outer Worlds показали первые 20 минут игры
До релиза The Outer Worlds осталось всего 10 дней, но Obsidian Entertnainment вместе с IGN решили порадовать самых нетерпеливых фанатов и уже выложили в сеть запись первых 20 минут игры, позволяющую оценить завязку «Fallout: New Vegas в космосе».
Gmbox.ru 04:40
Экономика
Рост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 07:19
Общество
В России стали чаще насиловать детей
В марте задержали педофила, который похитил ребенка и насиловал его в коммунальной квартире в течение десяти лет.
Lenta.ru 12:07
Культура
Ольга Кормухина хочет засудить Полину Гагарину за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя "Кукушка".
РИА Новости 11:32
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости вчера в 07:08
Экономика
Спрогнозирован кризис рефинансирования в российских банках
Российский банковский сектор в следующем году может столкнуться с локальным кризисом рефинансирования.
Росбалт 09:42
Здоровье
В НИИ медицины труда перечислили негативные последствия работы в офисе
Работа в офисе имеет ряд негативных последствий.
Известия вчера в 00:17
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал уверен, что рак непобедим
Нобелевский лауреат в области химии Томас Линдал совершенно уверен, что рак изначально непобедим.
HotGeo 08:53
Общество
Против экс-губернатора Челябинской области возбудили уголовное дело
Уголовное дело в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского было возбуждено по материалам проверки ФАС, заявил руководитель службы Игорь Артемьев.
Газета.Ru 08:18
Шоу-бизнес
Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием
Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.
WomanHit.ru 10:36
Политика
Грызлов предупредил об угрозе обострения ситуации в Донбассе
В Донбассе возникла угроза обострения ситуации в связи с активизацией украинских националистов.
RT на русском 11:18
Хоккей
Овечкин стал третьей звездой матча «Вашингтона» и «Колорадо»
ProstoProSport 02:22
Общество
Граждане России стали лояльнее относиться к теневой экономике
Член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от фракции "Единая Россия" Ольга Павлова настаивает на необходимости повышать пенсионное обеспечение и работать с социально незащищенными категориями граждан.
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Первая «Матрица» выходит в повторный прокат в России
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Гаджеты
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Авто
Обновленный Hyundai Solaris 2020 добрался до дилеров
Официально новинку можно будет приобрести 30 октября, но первые товарные машины уже добрались до официальных дилеров корейского бренда.
Новые автомобили 03:48
Общество
В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал
Из-за технической ошибки по кабельному телевидению в Новомичуринске (Рязанская область) зрителям включили эротический канал вместо НТВ.
РБК 08:03
Общество
Минюст потребовал ликвидировать движение «За права человека»
В тексте письма, размещенного на сайте Минюста, говорится, что ведомство просит ликвидировать движение "За права человека", его структурные подразделения и исключить сведения о них из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Российская газета 10:32
Транспорт
В России запретят ездить на новых машинах без номеров
Водителей новых автомобилей в России с 2020 года обяжут устанавливать госномера в день покупки.
RT на русском 12:20
Происшествия
В крови сбитого насмерть ребенка под Кировом нашли алкоголь
14 октября родственники погибшего получили результаты экспертизы и были шокированы — в заключении говорится, что в крови малыша обнаружили алкоголь в количестве 0,51 промилле.
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Спорт
Глава РУСАДА признал подмену данных московской лаборатории
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что данные Московской антидопинговой лаборатории были изменены перед передачей экспертам Международного антидопингового агентства (WADA).
РБК 08:52