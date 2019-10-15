Энергетика

ПРАЙМПРАЙММВФ понизил прогноз цен на нефть на 2019-2020 годы

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз мировых цен на нефть на 2019 и 2020 годы на 3,74 и 5,94 доллара — до 61,78 и 57,94 доллара за баррель соответственно, следует из октябрьского доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO).
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МВФ: нефть будет дешеветь 5 лет подряд

Вести.Финанс01:38

МВФ больше не верит в дорогую нефть

Евразия Dailyвчера в 10:05

МВФ понизил прогноз цен на нефть на 2019-2020 годы

ПРАЙМвчера в 09:03
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Происшествия

Первому из новых фигурантов «московского дела» предъявили обвинение

Одному из новых фигурантов «московского дела», Владимиру Емельянову, предъявлено обвинение в применении не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщил в Telegram руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
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В Минске не смогли договориться о разведении сил в Донбассе

Во время встречи в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины не смогла согласовать новые сроки разведения сил на пилотных участках в Донбассе - в населенных пунктах Петровское и Золотое, пишет «Интерфакс», ссылаясь на источник на переговорах.
ТК Звезда вчера в 14:30
Автоспорт

В Майами пройдет «Гран-при» «Формулы-1»

Руководство договорилось с Майами о проведении гонки в городе Флорида рядом с ареной местного клуба NFL.
Спорт-Экспресс вчера в 18:41
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Россиянам пообещали теплый ноябрь

В ноябре в России ожидается температура выше нормы.
Lenta.ru 01:05
Политика

Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.
РИА Новости вчера в 22:08
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СП: цели нацпроекта «Здравоохранение» не попали в госпрограмму

На госпрограмму «Развитие здравоохранения», включающую расходы на профильный нацпроект, в следующем году планируется направить 841,9 млрд рублей (на 9,3% больше про сравнению с аналогичным показателем 2019 года).
Vademecum 14 октября в 10:00
Общество

В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал

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Происшествия

Осужденный за убийство сбежал из колонии-поселения под Красноярском

"15 октября на участке колонии-поселения ЛИУ-37 (город Сосновоборск) во время вечерней проверки обнаружено отсутствие Брысева Юрия Владимировича, 1994 года рождения, осужденного по ст. 105 ч.1, 166 ч.2 УК РФ", - говорится в сообщении.
ТАСС 00:58
Общество

Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Футбол

Девушка Зинченко сфотографировалась с Роналду

Спорт-Экспресс вчера в 04:43
Происшествия

Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой

Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Происшествия

В Красноярске арестовали второго подозреваемого в избиении до смерти

РИА Новости 02:10
Политика

В Кремле рассказали о скором визите Эрдогана в Россию

Днем ранее российский лидер Владимир Путин пригласил Эрдогана в Россию с визитом во время телефонной беседы, и приглашение было принято.
Известия 02:31
Общество

Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах

VSE42.RU 14 октября в 06:46
Культура

Третьяковка открывает самую большую выставку Поленова

Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.
Ведомости вчера в 17:12
Общество

МВД предложило продавать «красивые» номера машин через портал госуслуг

Выбор и покупку госномеров автомобилей предложило осуществлять МВД РФ через портал госуслуг при регистрации автомобиля с помощью данной платформы.
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Общество

Россияне простились с космонавтом Алексеем Леоновым

В подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны простились с дважды Героем Советского Союза космонавтом Алексеем Леоновым, сообщает «360».
Ридус вчера в 05:00
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала на фото улыбающуюся дочь

Лера Кудрявцева обнародовала в Instagram-микроблоге новое фото своей годовалой дочери, порадовав поклонников.
OAnews вчера в 14:30
Происшествия

В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь

7. В первом случае алкоголь появился по вине эксперта 14 августа источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что врач подмосковного бюро судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов, который нашел алкоголь в крови погибшего в результате наезда автомобиля в Балашихе шестилетнего мальчика, перепутал порядок действий при отборе пробы, что привело к ошибочным результатам.
Lenta.ru вчера в 13:33
Общество

Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре

Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском вчера в 08:43
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия вчера в 22:40
Общество

Мама убитой в Саратове девочки опубликовала видеообращение

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видеообращение, в котором поблагодарила всех местных жителей за поддержку и отметила, что город наполнен добрыми, сильными людьми, на которых можно опереться в трудную минуту.
Свободная Пресса 14 октября в 12:26
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы

В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.
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Спорт

Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб

Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
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Футбол

Сборная Швейцарии обыграла Ирландию в отборе Евро-2020

Сборная Швейцарии одержала победу над командой Ирландии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счётом 2:0.
REGNUM 01:35
Авто

Обновленный Hyundai Solaris 2020 добрался до Китая

Компания Hyundai объявила дату старта продаж "посвежевшего" седана Solaris/Verna.
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Хоккей

«Сент-Луис» посетил Белый дом с выигранным Кубком Стэнли

Хоккеисты и тренеры клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» сделали традиционный визит в Белый дом с выигранным Кубком Стэнли.
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Общество

Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
РИА Новости вчера в 08:58
Армия и оружие

США перехватили турецкие истребители над Сирией

Американский военный самолет перехватил турецкие истребители над Сирией.
Lenta.ru вчера в 18:11
Транспорт

«Победа» объявила о повышении цен на 40% из-за решения суда

Авиакомпания «Победа» приняла решение поднять стоимость билетов на рейсы, выполняемые из зарубежных аэропортов в Россию.
РБК вчера в 20:45
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