Экономика
Газета.RuМВФ понизил прогноз по росту ВВП России
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз рста ВВП России в 2019 году. Об этом говорится в докладе МВД по росту мировой экономики World Economic Outlook (WEO).
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Армия и оружие
Армия Сирии взяла под контроль Манбидж
Армия и оружие
Сирийская армия начала наступление на курдские территории
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Кино
Зои Кравиц сыграет женщину-кошку в «Бэтмене»
Добавим, в предыдущих фильмах о Бэтмене роль женщин-кошек исполнили актрисы Мишель Пфайфер и Энн Хэтэтуей.
Происшествия
Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Кино
В России фильм «Джокер» собрал более миллиарда рублей
Авто
У Hyundai и Kia возгораются двигатели GDI
Корейские автопроизводители Hyundai и Kia заняты решением серьезной проблемы, связанной с возгоранием двигателей GDI объемом 2 и 2,4 литра, проданных в США.
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ», — говорится в сообщении.
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
Общество
Мать убитой 9-летней девочки обратилась к жителям Саратова
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева поблагодарила горожан за поддержку.
Политика
Опубликован «план Даллеса» против Навального
Фото: Соцсети Издание The Insider опубликовало письма из взломанной почты консультанта Администрации Президента Константина Костина, которые повествуют о «плане борьбы с Навальным».
Политика
Президент Эстонии пригласила Путина в гости
Политика
Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета
Президент России Владимир Путин, находящийся с государственным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, подарил наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну белого кречета.
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Футбол
Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов
Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.
Технологии
Tesla начнёт установку домашних батарей Powerwall в Японии
Производитель электромобилей и аккумуляторов Tesla заявил во вторник, что следующей весной начнёт установку своих домашних аккумуляторов Powerwall в Японии.
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
Авто
Новый Volkswagen Golf рассекретили до премьеры
В сообществе словацких поклонников Volkswagen в социальной сети Facebook появились первые шпионские снимки серийного хэтчбека Volkswagen Golf восьмого поколения.
Космос
Роскосмос отправит на Луну внука робота Федора
Шоу-бизнес
Новый клип Бузовой бьет рекорды YouTube
Многие поклонники отметили, что это первый клип, в котором певица полностью одета.
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
Происшествия
В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
Общество
В Москве прооперировали фигуристку Татьяну Тотьмянину
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину прооперировали в московской клинике, сообщает телеканал РЕН со ссылкой на Анастасию Драпеко — пиар-менеджера супруга спортсменки Алексея Ягудина.
Шоу-бизнес
Агния Кузнецова впервые станет мамой
Сама же Агния Кузнецова не комментирует радостное событие.
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина похвасталась тем, как выглядит в купальнике
Некоторые поклонники пожелали рассмотреть фигуру подробнее, и актриса вскоре предоставила им такую возможность.