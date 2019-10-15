Экономика

Газета.RuГазета.RuМВФ понизил прогноз по росту ВВП России

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз рста ВВП России в 2019 году. Об этом говорится в докладе МВД по росту мировой экономики World Economic Outlook (WEO).
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МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики из-за торговых споров

ТАСС09:17

МВФ снова ухудшил прогноз по экономическому росту России в 2019 году

Коммерсантъ10:21

Прогноз МВФ по росту российской экономики был понижен

Комсомольская правда09:51

МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП России

RT на русском09:48

МВФ понизил прогноз по росту ВВП России на 2019 год

Известия10:37

МВФ снизил прогноз роста российской экономики до 1,1%

Газета.Ru09:16

МВФ понизил прогноз по росту ВВП США на 2019 год

РИА Новости09:05
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Армия и оружие

Армия Сирии взяла под контроль Манбидж

Газета.Ru 06:36
Армия и оружие

Сирийская армия начала наступление на курдские территории

РБК 13 октября в 13:38
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Кино

Зои Кравиц сыграет женщину-кошку в «Бэтмене»

Добавим, в предыдущих фильмах о Бэтмене роль женщин-кошек исполнили актрисы Мишель Пфайфер и Энн Хэтэтуей.
Inc-news.ru 09:14
Происшествия

Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой

Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Кино

В России фильм «Джокер» собрал более миллиарда рублей

Свободная Пресса 12 октября в 08:50
Политика

В Сети высмеяли экипировку Зеленского во время поездки в Донбасс

РИА Новости 08:22
Авто

У Hyundai и Kia возгораются двигатели GDI

Корейские автопроизводители Hyundai и Kia заняты решением серьезной проблемы, связанной с возгоранием двигателей GDI объемом 2 и 2,4 литра, проданных в США.
За рулем 05:32
Политика

МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии

«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ», — говорится в сообщении.
РБК 07:43
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

Коммерсантъ вчера в 13:44
Происшествия

На Кубани вынесен приговор по делу об убийстве многодетной матери

RT на русском 09:58
Общество

Мать убитой 9-летней девочки обратилась к жителям Саратова

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева поблагодарила горожан за поддержку.
Общественное мнение вчера в 09:33
Политика

Опубликован «план Даллеса» против Навального

Фото: Соцсети Издание The Insider опубликовало письма из взломанной почты консультанта Администрации Президента Константина Костина, которые повествуют о «плане борьбы с Навальным».
Столица С 08:58
Политика

Президент Эстонии пригласила Путина в гости

Газета.Ru 08:53
Политика

Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета

Президент России Владимир Путин, находящийся с государственным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, подарил наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну белого кречета.
ТАСС 10:40
Игры

В сети запустили браузерный сервис с 2,4 тыс. видеоигр для MS-DOS

REGNUM 06:25
Финансы

Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды

Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru 07:47
Общество

DJ Smash пошел на мировую с избившим его экс-депутатом

Газета.Ru 04:33
Футбол

Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов

Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.
РИА Новости вчера в 16:36
Технологии

Tesla начнёт установку домашних батарей Powerwall в Японии

Производитель электромобилей и аккумуляторов Tesla заявил во вторник, что следующей весной начнёт установку своих домашних аккумуляторов Powerwall в Японии.
3DNews 09:47
Политика

США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Авто

Новый Volkswagen Golf рассекретили до премьеры

В сообществе словацких поклонников Volkswagen в социальной сети Facebook появились первые шпионские снимки серийного хэтчбека Volkswagen Golf восьмого поколения.
110km.ru 06:57
Космос

Роскосмос отправит на Луну внука робота Федора

Пятый канал 01:28
Шоу-бизнес

Новый клип Бузовой бьет рекорды YouTube

Многие поклонники отметили, что это первый клип, в котором певица полностью одета.
ИА DixiNews // Новости Москвы 09:07
Общество

В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым

На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Происшествия

В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК

Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
Общество

В Москве прооперировали фигуристку Татьяну Тотьмянину

Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину прооперировали в московской клинике, сообщает телеканал РЕН со ссылкой на Анастасию Драпеко — пиар-менеджера супруга спортсменки Алексея Ягудина.
РИА Новости 08:09
Шоу-бизнес

Агния Кузнецова впервые станет мамой

Сама же Агния Кузнецова не комментирует радостное событие.
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Шоу-бизнес

56-летняя Елена Валюшкина похвасталась тем, как выглядит в купальнике

Некоторые поклонники пожелали рассмотреть фигуру подробнее, и актриса вскоре предоставила им такую возможность.
Kleo.ru 09:59
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