Экономика
Газета.RuМВФ понизил прогноз по росту ВВП России
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз рста ВВП России в 2019 году. Об этом говорится в докладе МВД по росту мировой экономики World Economic Outlook (WEO).
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Общество
Госдума ввела компенсации членам ЖСК при банкротстве застройщика
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении закон о выплате возмещения членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в ходе процедуры банкротства застройщиков.
ТАСС 07:28
Общество
Мать убитой 9-летней девочки обратилась к жителям Саратова
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева поблагодарила горожан за поддержку.
Общественное мнение вчера в 09:33
Общество
В Москве прооперировали фигуристку Татьяну Тотьмянину
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину прооперировали в московской клинике, сообщает телеканал РЕН со ссылкой на Анастасию Драпеко — пиар-менеджера супруга спортсменки Алексея Ягудина.
РИА Новости 08:09
Происшествия
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, которая уехала продавать машину и не вернулась, нашли мертвой.
РИА Новости 04:27
Политика
Националисты дали Зеленскому 10 дней для выполнения их требований
Националисты выдвинули ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому: глава государства должен выполнить выдвинутые условия через 10 дней, или радикалы перейдут к крайним мерам вплоть до свержения главы государства.
Газета.Ru 06:38
Общество
Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»
Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Коммерсантъ 09:32
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Политика
В Белоруссии по запросу США задержана россиянка
"Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.
Вести.Ru 07:53
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Политика
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
RT на русском вчера в 16:55
Кино
Натали Портман станет Тором в новой трилогии Marvel
Американская актриса Натали Портман сыграет Тора в фильме "Тор: Любовь и гром" вселенной Marvel.
News.ru 09:25
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Авто
Porsche Taycan получил версию 4S
Напомним, премьера серийного Porsche Taycan в топовых версиях Turbo и Turbo S состоялась в сентябре 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 06:09
Армия и оружие
СБ ООН обсудит военную операцию Турции в Сирии по запросу стран ЕС
Инициаторами обсуждения выступили Бельгия, Франция, Германия, Великобритания и Польша Как стало известно ТАСС от источника в Совбезе ООН, по инициативе Бельгии, Франции, Германии, Великобритании и Польши 16 октября будет вынесен на обсуждение вопрос, касающийся военной операций Турции на севере Сирийской Арабской Республики.
Военное дело 09:34
Происшествия
В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках
По делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве СК задержал Александра Мыльникова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 08:25
Происшествия
Красноярцы потребовали задержать сына судьи за смертельное избиение
Sibnet Новости вчера в 06:58
Общество
Российские вузы возглавили список лучших университетов Европы
Составленный британской компанией список лучших вузов стран Европы и Центральной Азии возглавили три российских вуза.
Царьград 07:42
Происшествия
В Калужской области в ДТП с цементовозом погибли четыре человека
В аварии погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Российская газета 04:23
Происшествия
В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
Общество
Госдума обсудит снятие неприкосновенности с депутата Герасименко
Госдума 24 октября рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Николая Герасименко и направлении в суд возбужденного против него дела об административном правонарушении.
РЕН ТВ 06:18
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал уверен, что рак непобедим
Нобелевский лауреат в области химии Томас Линдал совершенно уверен, что рак изначально непобедим.
HotGeo 08:53
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
Российская газета 03:52
Культура
В Москве открывается выставка работ Йоко Оно
Увидеть произведения японской художницы за 60 лет работы можно в Московском музее современного искусства с 15 октября, передает "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 23:55
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком скачке атмосферного давления
Гидрометцентр России сообщил о резком повышении атмосферного давления во вторник, 15 октября, в центральной части страны.
RT на русском 07:56
Политика
Задержанного в Израиле россиянина Буркова перевели под особый надзор
Задержанный в Израиле и ожидающий экстрадиции в США россиян Алексей Бурков переведен под особый надзор, сообщило управление тюрем Израиля ШАБАС.
РИА Новости 09:42
Политика
Журналист Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды
«Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно с учетом нынешней оккупации Крыма и недавнего территориального конфликта на востоке Украины, который бушует с 2014 года», — приводит слова журналиста телеканал «360».
Известия 09:29