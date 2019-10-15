Экономика

Газета.RuГазета.RuМВФ понизил прогноз по росту ВВП России

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз рста ВВП России в 2019 году. Об этом говорится в докладе МВД по росту мировой экономики World Economic Outlook (WEO).
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Прогноз МВФ по росту российской экономики был понижен

Комсомольская правда09:51

МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП России

RT на русском09:48

МВФ снизил прогноз роста российской экономики до 1,1%

Газета.Ru09:16

МВФ вновь понизил прогноз по росту ВВП России

Взгляд.ру09:21

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики из-за торговых споров

ТАСС09:17

МВФ ухудшил прогноз роста российской экономики на текущий год

Эхо Москвы09:35

МВФ понизил прогноз по росту ВВП США на 2019 год

РИА Новости09:05
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Общество

Госдума ввела компенсации членам ЖСК при банкротстве застройщика

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении закон о выплате возмещения членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в ходе процедуры банкротства застройщиков.
ТАСС 07:28
Общество

Мать убитой 9-летней девочки обратилась к жителям Саратова

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева поблагодарила горожан за поддержку.
Общественное мнение вчера в 09:33
Общество

В Москве прооперировали фигуристку Татьяну Тотьмянину

Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину прооперировали в московской клинике, сообщает телеканал РЕН со ссылкой на Анастасию Драпеко — пиар-менеджера супруга спортсменки Алексея Ягудина.
РИА Новости 08:09
Происшествия

В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины

Жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, которая уехала продавать машину и не вернулась, нашли мертвой.
РИА Новости 04:27
Политика

Националисты дали Зеленскому 10 дней для выполнения их требований

Националисты выдвинули ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому: глава государства должен выполнить выдвинутые условия через 10 дней, или радикалы перейдут к крайним мерам вплоть до свержения главы государства.
Газета.Ru 06:38
Общество

Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»

Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Коммерсантъ 09:32
Общество

В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым

На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Политика

В Белоруссии по запросу США задержана россиянка

"Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.
Вести.Ru 07:53
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Происшествия

Суд вынес приговор убийцам многодетной матери на Кубани

РБК 09:32
Политика

Глава МИД Украины рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера

Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
RT на русском вчера в 16:55
Политика

Путин послушал исковерканный гимн в вариации оркестра ОАЭ

Газета.Ru 06:29
Кино

Натали Портман станет Тором в новой трилогии Marvel

Американская актриса Натали Портман сыграет Тора в фильме "Тор: Любовь и гром" вселенной Marvel.
News.ru 09:25
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Авто

Porsche Taycan получил версию 4S

Напомним, премьера серийного Porsche Taycan в топовых версиях Turbo и Turbo S состоялась в сентябре 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 06:09
Армия и оружие

СБ ООН обсудит военную операцию Турции в Сирии по запросу стран ЕС

Инициаторами обсуждения выступили Бельгия, Франция, Германия, Великобритания и Польша Как стало известно ТАСС от источника в Совбезе ООН, по инициативе Бельгии, Франции, Германии, Великобритании и Польши 16 октября будет вынесен на обсуждение вопрос, касающийся военной операций Турции на севере Сирийской Арабской Республики.
Военное дело 09:34
Происшествия

В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках

По делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве СК задержал Александра Мыльникова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 08:25
Происшествия

Красноярцы потребовали задержать сына судьи за смертельное избиение

Sibnet Новости вчера в 06:58
Общество

Российские вузы возглавили список лучших университетов Европы

Составленный британской компанией список лучших вузов стран Европы и Центральной Азии возглавили три российских вуза.
Царьград 07:42
Происшествия

В Калужской области в ДТП с цементовозом погибли четыре человека

В аварии погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Российская газета 04:23
Происшествия

В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК

Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
Общество

Госдума обсудит снятие неприкосновенности с депутата Герасименко

Госдума 24 октября рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Николая Герасименко и направлении в суд возбужденного против него дела об административном правонарушении.
РЕН ТВ 06:18
Политика

В Сети высмеяли экипировку Зеленского во время поездки в Донбасс

РИА Новости 08:22
Наука

Нобелевский лауреат Томас Линдал уверен, что рак непобедим

Нобелевский лауреат в области химии Томас Линдал совершенно уверен, что рак изначально непобедим.
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Общество

В Рязанской области вместо НТВ показали порно

Российская газета 03:52
Общество

Из галереи Сан-Франциско за 32 секунды украли гравюру Сальвадора Дали

РБК 06:32
Культура

В Москве открывается выставка работ Йоко Оно

Увидеть произведения японской художницы за 60 лет работы можно в Московском музее современного искусства с 15 октября, передает "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 23:55
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком скачке атмосферного давления

Гидрометцентр России сообщил о резком повышении атмосферного давления во вторник, 15 октября, в центральной части страны.
RT на русском 07:56
Политика

Задержанного в Израиле россиянина Буркова перевели под особый надзор

Задержанный в Израиле и ожидающий экстрадиции в США россиян Алексей Бурков переведен под особый надзор, сообщило управление тюрем Израиля ШАБАС.
РИА Новости 09:42
Политика

Журналист Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды

«Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно с учетом нынешней оккупации Крыма и недавнего территориального конфликта на востоке Украины, который бушует с 2014 года», — приводит слова журналиста телеканал «360».
Известия 09:29
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