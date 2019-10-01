с чего всё началось

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз рста ВВП России в 2019 году. Об этом говорится в докладе МВД по росту мировой экономики World Economic Outlook (WEO).

Происшествия СК показал подозреваемых в убийстве продававшей машину женщины Следственный комитет Свердловской области опубликовал фотографии трех подозреваемых в убийстве 27-летней девушки на Урале, которая пыталась продать свой автомобиль.

Общество «Газпрому» принудительно отключили зарубежную технику через спутник Начальник департамента N335 Павел Крылов уточнил, что LMF отключили дистанционно через спутник и теперь компрессоры не работают и "стоят мертвым грузом" Отмечается, что вместо них планируются закупить модульные компрессорные станции российского производства.

Гаджеты Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 Компания Google представила новую модель своего смартфона Pixel 4, видео с презентации продукта в Нью-Йорке размещено на официальной странице Google на YouTube.

Гаджеты Intel опровергла слухи об отмене производства 10-нм процессоров для ПК Ранее немецкий портал Hardwareluxx со ссылкой на «заслуживающих доверие инсайдеров» сообщил, что 10-нм процессоры Intel для ПК, могут вообще не выйти на рынок, а вместо них компания может выпустить в 2022 году сразу выполненные по 7-нм технологии.

Общество Госдума ввела компенсации членам ЖСК при банкротстве застройщика Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении закон о выплате возмещения членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в ходе процедуры банкротства застройщиков.

Общество Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.

Армия и оружие Шойгу обсудил ситуацию в Сирии с главой Пентагона В сообщении отмечается, что глава российского оборонного ведомства и глава Пентагона в ходе разговора обсуждали вопросы, представляющие взаимный интерес в контексте ситуации в Сирии.

Политика Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.

Спорт Глава РУСАДА признал подмену данных московской лаборатории Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что данные Московской антидопинговой лаборатории были изменены перед передачей экспертам Международного антидопингового агентства (WADA).

Политика В Белоруссии по запросу США задержана россиянка "Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.

Происшествия В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.

Армия и оружие Озвучено условие вывода турецких войск из Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал вывести войска с севера Сирии после того, как антитеррористическая операция в этом регионе завершится, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Общество Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.

Общество Эксперимент по выдаче электронных паспортов стартует в марте Уже с 1 марта следующего года в России может начаться эксперимент по выдаче электронных паспортов. Первым пунктом их выдачи будет Москва.

Происшествия В Нидерландах обнаружили семью, прятавшуюся в подвале дома девять лет Полиция в провинции Нидерландов Дренте обнаружила мужчину и шестерых его детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые около девяти лет (или многие годы) жили в подвале фермерского дома, сообщает портал NL Times со ссылкой на городские СМИ.