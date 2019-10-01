Экономика

Газета.RuГазета.RuМВФ понизил прогноз по росту ВВП России

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз рста ВВП России в 2019 году. Об этом говорится в докладе МВД по росту мировой экономики World Economic Outlook (WEO).
Читать в источнике
Комментировать45
с чего всё началось
Международный валютный фонд понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,2 до 1,1%. В то же время эксперты организации сохранили свою оценку на 2020 год и по-прежнему ждут ускорения экономики страны до 1,9%. Такие данные содержатся в октябрьском докладе
 организации World Economic Outlook, опубликованном во вторник, 15 октября.
RT на русском13:47

Подробнее о событии

МВФ ухудшил прогноз по росту экономики России на 2019 год

RT на русском13:47

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики до минимума за 10 лет

РБК11:16

МВФ вновь понизил прогноз по росту ВВП России

Взгляд.ру09:21

МВФ понизил прогноз по росту ВВП России на 2019 год

Известия10:37

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики из-за торговых споров

ТАСС09:17

МВФ понизил прогноз по росту ВВП США на 2019 год

РИА Новости09:05

ВБ снова понизил прогноз по экономике РФ

MoneyTimes.Ruвчера в 08:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 14:40, Ашберн
Политика

Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС

Российская газета 05:11
Общество

Мать убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Мать убитой девочки Лизы Елена Киселева записала видеообращение к жителям Саратова и властям города.
ФАН вчера в 10:17
Происшествия

СК показал подозреваемых в убийстве продававшей машину женщины

Следственный комитет Свердловской области опубликовал фотографии трех подозреваемых в убийстве 27-летней девушки на Урале, которая пыталась продать свой автомобиль.
РБК 12:25
Общество

«Газпрому» принудительно отключили зарубежную технику через спутник

Начальник департамента N335 Павел Крылов уточнил, что LMF отключили дистанционно через спутник и теперь компрессоры не работают и "стоят мертвым грузом" Отмечается, что вместо них планируются закупить модульные компрессорные станции российского производства.
Газета.Ru 13:49
Экономика

Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020-2022 годы

Правительство Москвы одобрило и внесло в Мосгордуму проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
ТАСС 06:21
Футбол

«Нижний Новгород» отправил Черышева в отставку и выбрал нового тренера

Как и анонсировал matchtv.ru, «Нижний Новгород» отправил в отставку главного тренера команды Дмитрия Черышева.
Sportbox.RU 14:22
Армия и оружие

Морпехи ВСУ против «российских диверсантов»: На Украине опубликовали видео очередной «перемоги»

Царьград 12:30
Теннис

Даниил Медведев снялся с турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Российский теннисист Даниил Медведев не сыграет на московском турнире "ВТБ Кубок Кремля", который стартовал в Крылатском.
Российская газета 10:48
Гаджеты

Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4

Компания Google представила новую модель своего смартфона Pixel 4, видео с презентации продукта в Нью-Йорке размещено на официальной странице Google на YouTube.
РБК 13:39
Гаджеты

Intel опровергла слухи об отмене производства 10-нм процессоров для ПК

Ранее немецкий портал Hardwareluxx со ссылкой на «заслуживающих доверие инсайдеров» сообщил, что 10-нм процессоры Intel для ПК, могут вообще не выйти на рынок, а вместо них компания может выпустить в 2022 году сразу выполненные по 7-нм технологии.
REGNUM 02:31
Экономика

Группа ПИК запустила сервис по срочному выкупу квартир на вторичном рынке

Группа ПИК запустила сервис «ПИК-Брокер», который занимается выкупом и продажей готовых квартир, обратил внимание корреспондент РБК.
РБК 02:00
Общество

Госдума ввела компенсации членам ЖСК при банкротстве застройщика

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении закон о выплате возмещения членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в ходе процедуры банкротства застройщиков.
ТАСС 07:28
Общество

Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве

Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.
Известия 08:01
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

Коммерсантъ вчера в 13:44
Армия и оружие

Шойгу обсудил ситуацию в Сирии с главой Пентагона

В сообщении отмечается, что глава российского оборонного ведомства и глава Пентагона в ходе разговора обсуждали вопросы, представляющие взаимный интерес в контексте ситуации в Сирии.
Московский Комсомолец 14:01
Политика

Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений

Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
РИА Новости 12:05
Спорт

Глава РУСАДА признал подмену данных московской лаборатории

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что данные Московской антидопинговой лаборатории были изменены перед передачей экспертам Международного антидопингового агентства (WADA).
РБК 08:52
Политика

В Белоруссии по запросу США задержана россиянка

"Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.
Вести.Ru 07:53
Происшествия

В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь

В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
Lenta.ru 11:59
Происшествия

В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК

Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
Армия и оружие

Озвучено условие вывода турецких войск из Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал вывести войска с севера Сирии после того, как антитеррористическая операция в этом регионе завершится, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
Взгляд.ру 13:28
Политика

Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК вчера в 12:49
Общество

Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование

Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ вчера в 03:42
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы

В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.
WMJ.ru 06:28
Футбол

Хавбек «Зенита» сравнил футбол в России и Аргентине

Полузащитник петербургского "Зенита" Вильмар Барриос сравнил футбол в Росси и Аргентине, передает EL Deportivo.
Газета.Ru 04:14
Космос

Астероид 2019 SX5 размером с пирамиду пролетел вчера мимо Земли

Еще один день и еще одна космическая скала размером с пирамиду пролетела мимо Земли.
AstroNews.ru 12 октября в 14:18
Общество

Эксперимент по выдаче электронных паспортов стартует в марте

Уже с 1 марта следующего года в России может начаться эксперимент по выдаче электронных паспортов. Первым пунктом их выдачи будет Москва.
Российская газета 08:54
Происшествия

В Нидерландах обнаружили семью, прятавшуюся в подвале дома девять лет

Полиция в провинции Нидерландов Дренте обнаружила мужчину и шестерых его детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые около девяти лет (или многие годы) жили в подвале фермерского дома, сообщает портал NL Times со ссылкой на городские СМИ.
РИА Новости 13:36
Космос

Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе

РИА Новости 13 октября в 08:55
Экономика

Развитие виртуальной реальности может потребовать 28 миллиардов рублей

Объем бюджетных средств, необходимых на развитие технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) в России, до 2025 года может составить 28,2 миллиарда рублей, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 02:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное