Экономика

Газета.RuГазета.RuМВФ понизил прогноз по росту ВВП России

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз рста ВВП России в 2019 году. Об этом говорится в докладе МВД по росту мировой экономики World Economic Outlook (WEO).
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики из-за торговых споров

ТАСС09:17

МВФ вновь понизил прогноз по росту ВВП России

Взгляд.ру09:21

Вслед за Всемирным банком прогноз по росту российской экономики в текущем году ухудшил МВФ

Интересант09:10

Без оптимизма: МВФ понизил прогнозы роста экономик США, Китая, России и всего мира

Новые Известия09:21

МВФ снизил прогноз роста российской экономики до 1,1%

Газета.Ru09:16

МВФ вновь ухудшил прогноз-2019 по росту экономики РФ - до 1,1%

ПРАЙМ09:07

МВФ понизил прогноз по росту ВВП США на 2019 год

РИА Новости09:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 09:35, Ашберн
Происшествия

Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции

Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Интерфакс 08:58
Политика

В Минске задержали россиянку, попавшую под санкции США

Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержали в Минске.
РИА Новости 04:46
Происшествия

Задержан новый фигурант «московского дела»

Еще один фигурант по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля задержан, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Газета.Ru 08:52
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

Коммерсантъ вчера в 13:44
Происшествия

Опубликовано фото подозреваемого в убийстве россиянки из-за Audi

Опубликовано фото подозреваемого в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, которая была найдена мертвой после того, как решила продать свой автомобиль.
Lenta.ru 08:53
Политика

Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС и всадники

"До чего могут дойти знаки уважения: Кортеж Путина по Эмиратам ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС", - подписал он видеозапись, на которой машина президента РФ едет по улицам Абу-Даби.
Газета.Ru 08:36
Политика

Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу

Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
Мойка78 вчера в 11:02
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Киберспорт

В Fortnite началась вторая глава

Epic Games запустила вторую главу Fortnite. В игре появилась новая карта, возможность рыбачить и многое другое.
CyberSport.ru 07:14
Общество

Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах

VSE42.RU вчера в 06:46
Общество

Минюст потребовал ликвидировать движение Пономарева «За права человека»

Министерство юстиции потребовало ликвидировать движение «За права человека», лидером которого является правозащитник Лев Пономарев.
РБК 09:16
Общество

В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым

На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Общество

В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал

РБК 08:03
Политика

Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в САР

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утвердил начало санкций против Турции из-за того, что происходит в Сирии, заявил госсекретарь Майк Помпео.
УтроNews 01:53
Общество

Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве

Известия 08:01
Политика

В Сети высмеяли экипировку Зеленского во время поездки в Донбасс

РИА Новости 08:22
Происшествия

Дело об избиении в Красноярске передали в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение о передаче в Главное следственное управление дела об избиении мужчины до смерти в Красноярске.
RT на русском 07:06
ЖКХ

Россияне заплатят за ЖКХ по-новому

Авторы законопроекта предполагают, что единый платежный документ позволит снизить долги граждан за ЖКХ.
Lenta.ru 00:26
Экономика

Московская биржа ставит старые цели

Московская биржа планирует поддерживать темпы роста комиссионной выручки на уровне выше 10% в год, следует из пресс-релиза МБ по итогам утверждения ее наблюдательным советом стратегии развития торговой площадки и ее дочерних компаний до 2024 года.
Коммерсантъ 06:37
Хоккей

Овечкин признан 3-й звездой матча «Вашингтон» — «Колорадо»

Sport24.ru вчера в 20:43
Финансы

Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды

Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru 07:47
Экономика

Российское зерно переведут в токены после хищений на элеваторах

РБК 07:16
Политика

Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК вчера в 12:49
Футбол

Черчесов назвал следующую задачу сборной России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов озвучил предстоящие задачи национальной команды.
Нева Спорт 08:57
Экономика

В Госдуму внесен законопроект об отмене «банковского роуминга»

Правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка.
Коммерсантъ 05:20
Армия и оружие

Эсминец ВМС США Porter зашел в порт Одессы

В Одесском порту к причалу Карантинного мола пришвартовался ракетный эсминец военно-морских сил (ВМС) США Porter, входящий в эскадру Североатлантического альянса.
REGNUM 13 октября в 10:48
Общество

Секрет «вечной молодости» назвали диетологи

Итальянские диетологи рассказали, как уберечь организм от преждевременного старения. Оказывается, главную роль играет питание.
Первый Тульский 13 октября в 14:09
Экономика

НЛМК сократил выпуск стали на 9% с начала 2019 года

Международная сталелитейная компания НЛМК за период с января по сентябрь 2019 года сократила выпуск стали на 9%, до 11,9 млн т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
РБК 07:56
Армия и оружие

Армия Сирии взяла под контроль Манбидж

Газета.Ru 06:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное