Экономика
REGNUMМВФ понизил темпы экономического роста Южной Кореи до 2%
По прогнозам, темпы экономического роста Южной Кореи в 2019 году сохранятся на уровне 2%, а в 2020 году составят 2,2%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Международный валютный фонд (МВФ).
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МВФ: ущерб от торговой войны США и Китая эквивалентен исчезновению экономики Швейцарии
Profinance.ruвчера в 13:07
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 16:49, Вашингтон
Политика
МИД объяснил снятие с поезда американских дипломатов в Северодвинске
Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения.
РИА Новости 14:33
Армия и оружие
Американские военные оставили россиянам оскорбления на базе в Сирии
На покинутой американцами военной базе нашли оскорбительные надписи, адресованные российским военным, передает канал Anna News.
Gorodovoy.spb.ru 08:42
Политика
ФРГ и Франция приветствуют позитивное развитие в реализации «Минска»
Германия и Франция приветствуют позитивное развитие в реализации минских соглашений по урегулированию на востоке Украины и ожидают проведения саммита в нормандском формате (Россия, Германия, Франция и Украина).
ТАСС 12:59
Политика
Россия подготовила проект о переносе Первого комитета ГА ООН из США
Заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, заявил, что Россия в ходе консультаций с другими странами подготовила к внесению на рассмотрение Генассамблеи ООН решение о переносе работы комитета по вопросам разоружения из Нью-Йорка.
Газета.Ru 15:45
Культура
Из-за ухода актеров оказался под угрозой седьмой сезон «Сватов»
Очередной седьмой сезон популярных «Сватов» оказался под реальной угрозой из-за ухода многих актеров, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:41
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики до минимума за 10 лет
Согласно обновленному прогнозу МВФ, в 2019 году мировая экономика вырастет лишь на 3% (на 0,2 п.п. ниже июльского прогноза и на 0,3 п.п. ниже апрельского), что станет наименьшим показателем со времен глобального кризиса 2008–2009 годов.
РБК вчера в 11:16
Культура
Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
АБН вчера в 11:39
Происшествия
Задержан вице-губернатор Тамбовской области
Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК 15:55
Общество
Елизавета II не смогла надеть корону
Елизавета II не выдержала ноши в виде 1,5-килограмовой короны. Атрибут власти пришлось положить рядом с королевой на специальной подушке.
Kleo.ru 08:15
Происшествия
В МВД прокомментировали скандал со сбитым под Кировом ребенком
Правил мужчина не нарушал, отметили в МВД. Внезапно на одном из перекрестков на дорогу выехал шестилетний мальчик на велосипеде.
Москва 24 05:31
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Технологии
Microsoft провела редизайн одного из основных приложений Windows 10
Компания Microsoft выпустила заметное обновление для приложения «Калькулятор» в операционной системе Windows.
iXBT.com 12:31
Космос
«Роскосмос» планирует отправить на Луну «внука» робота «Федора»
TV BRICS вчера в 06:36
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова стали родителями
Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Газета.Ru 11:57
Экономика
Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2018 год
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым утвердил отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год.
ТАСС 14:32
Политика
Владимир Путин пригласил Эрдогана в Москву
Сотрудники пресс-службы рассказали, что Владимир Путин пригласил турецкого лидера посетить в ближайшие дни Россию с рабочим визитом.
Страна Советов on-line 01:00
Происшествия
В Дагестане сибирской язвой заболело уже пять человек
Национальное Аграрное Агентство 10:32
Экономика
В Госдуме одобрили повышение МРОТ в 2020 году
В сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении МРОТ в 2020 году на 7,5%. Новый МРОТ составит 12 130 рублей, минимальный размер оплаты труда в 2019 году составил 11 280 рублей.
Rambler News Service 05:30
Авто
BMW представила седан 2-Series Gran Coupe
Новое четырехдверное купе BMW 2-Series Gran Coupe, который официально дебютирует на автосалоне в Лос-Анджелесе в следующем месяце, будет доступен к продаже в марте 2020 года.
SpeedMe 06:47
Футбол
Дмитрий Черышев покинул пост главного тренера ФК «Нижний Новгород»
Губернатор уже провел с ним встречу. Напомним, Черышев был назначен главным тренером ФК «Нижний Новгород» 11 июля 2018 года.
Ньюс-НН 03:08
Политика
В Конгрессе США представили список санкций против Турции
Законопроект о санкциях за военную операцию в Сирии был представлен в среду Палатой представителей Конгресса США, а именно конгрессвумен Лиз Чейни и более чем 90 республиканцами.
Росбалт 13:37
Политика
Украинский премьер оправдался за поход на концерт неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук никогда не слышал текстов неонацистской рок-группы «Сокира Перуна», из-за посещения концерта которой вокруг него разгорелся скандал.
Lenta.ru 09:34
Киберспорт
Riot Games представила файтинг по вселенной League of Legends
Riot Games также представила тактический шутер Project A и карточную игру Legends of Runeterra, которая выйдет в 2020 году на ПК и мобильных устройствах.
CyberSport.ru 03:50
Кино
Стартует сериал «Екатерина. Самозванцы»
В понедельник выйдет уже третий сезон исторического сериала. В главной роли Марина Александрова.
Inc-news.ru вчера в 16:09
Шоу-бизнес
Изуродованное пластикой лицо Веры Алентовой сняли крупным планом
Недавно Меньшова сделала новую стрижку, с которой стала выглядеть практически копией Алентовой до пластики.
7Дней.ру 06:07
Кино
В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма
Мир фантастики вчера в 04:19