Экономика
РБКМВФ потребовал от ЕС подготовить чрезвычайный план на случай кризиса
Международный валютный фонд предупредил страны ЕС о новом финансовом кризисе. По мнению чиновников, Евросоюз должен подготовить план на случай возникновения новых проблем, учитывая имеющиеся риски и возможное исчерпание возможностей нынешней монетарной политики, сообщает Bloomberg.
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Футбол
Почти на равных: «Локомотив» уступил «Ювентусу» в концовке матча ЛЧ
Встреча группового этапа, состоявшая в среду, завершилась со счетом 1:2. Гол в составе "Локомотива" забил Алексей Миранчук (12-я минута), у итальянского клуба отличились Арон Рэмзи (4) и Дуглас Коста (90+3).
РИА Новости 15:44
Происшествия
Сообщения об угоне лайнера в аэропорту Амстердама оказались ложными
Сообщения о захвате самолета в амстердамском аэропорту Схипхол оказались ложными.
Известия 15:33
Происшествия
Российский паром сел на мель около Стокгольма
Паром российского оператора Moby SPL "Принцесса Анастасия" сел на мель у берегов Стокгольма.
РИА Новости 13:57
Происшествия
В Киеве на крышу «мерседеса» бросили взрывное устройство, есть жертвы
Неизвестный мотоциклист бросил взрывное устройство на крышу автомобиля "мерседес" на трассе Житомир-Киев.
Московский Комсомолец 16:25
Политика
МИД РФ предложил США подключить к переговорам по СНВ Европу
Комментируя планы США подключить к переговорам о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений Китай, глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков предложил Вашингтону пойти еще дальше и также пригласить к диалогу Францию и Великобританию.
Московский Комсомолец 16:29
Футбол
Динамо (Загреб) — Шахтер 3:3
Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и донецкого «Шахтера» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
LiveSport.ru 13:55
Происшествия
Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении члена Либертарианской партии России Михаила Светова из-за поста в инстаграме в 2012 году, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.
Интерфакс 10:24
Игры
Вышла версия Red Dead Redemption 2 для ПК
ФАН вчера в 15:52
Политика
Эрдоган и Трамп провели телефонный разговор
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
RT на русском 15:17
Происшествия
Давивший полицейских на юго-западе Петербурга задержан неподалеку от отцовского «Сирокко»
Водитель белого «Фольксвагена», ставший причиной стрельбы на юго-западе Петербурга, задержан.
Фонтанка.Ру 15:30
Футбол
«Байер» в меньшинстве обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Немецкий "Байер" на своем поле со счетом 2:1 обыграл испанский "Атлетико" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
ТАСС Спорт 16:54
Происшествия
В Туле возле школы задержали мужчину с пневматической винтовкой
В Туле сотрудники Росгвардии задержали около образовательного учреждения мужчину с пневматическим оружием.
Коммерсантъ 15:53
Политика
Украинская националистка назвала главное условие победы над Россией
Украина одержит победу над Россией, если нынешний украинский президент Владимир Зеленский наладит сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко - это заявила националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой.
Газета.Ru 15:20
Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
Футбол
«Тоттенхэм» обыгрывает «Црвену Звезду» после первого тайма
Лондонский «Тоттенхэм» после первого тайма обыгрывает в Белграде «Црвену Звезду» в матче Лиги чемпионов (группа B) со счетом 1:0. Единственный в первые 45 минут гол был забит на 33-й минуте после невероятной суматохи.
LiveSport.ru 15:53
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян
Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
РБК 08:53
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru 07:26
Футбол
Браво пропустил гол после первого же удара в Лиге чемпионов
Браво вышел на замену в перерыве и пропустил гол после первого удара по воротам, отыграв всего четыре минуты.
Чемпионат 16:28
Экономика
Ростуризм исполнил федеральный бюджет за девять месяцев на 30%
Ростуризм за девять месяцев 2019 года исполнил расходы в рамках федерального бюджета на уровне 29,9%, что составляет порядка 6,9 млрд рублей.
ТАСС 16:38
Технологии
В России решили создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Проект рассчитан на срок до 2024 года, его финансирование составит 24 млрд рублей.
Forbes 16:03
Происшествия
57 человек пострадали в Англии из-за утечки химического вещества
Аргументы недели 13:40
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка
46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.
ТВ Центр 07:05
Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40