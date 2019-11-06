Экономика

РБКРБКМВФ потребовал от ЕС подготовить чрезвычайный план на случай кризиса

Международный валютный фонд предупредил страны ЕС о новом финансовом кризисе. По мнению чиновников, Евросоюз должен подготовить план на случай возникновения новых проблем, учитывая имеющиеся риски и возможное исчерпание возможностей нынешней монетарной политики, сообщает Bloomberg.
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МВФ потребовал от ЕС подготовить чрезвычайный план на случай кризиса

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Европа должна готовиться к худшему — МВФ

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