Экономика
РБКМВФ потребовал от ЕС подготовить чрезвычайный план на случай кризиса
Международный валютный фонд предупредил страны ЕС о новом финансовом кризисе. По мнению чиновников, Евросоюз должен подготовить план на случай возникновения новых проблем, учитывая имеющиеся риски и возможное исчерпание возможностей нынешней монетарной политики, сообщает Bloomberg.
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Происшествия
Рамиль Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев угрозой изнасилования
Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев, заявил, что совершил преступление из-за угрозы изнасилования.
ИнфоСМИ 14:18
Политика
От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily 03:38
Кино
«Терминатор» возглавил американский прокат
Мировая премьера фильма состоялась 23 октября. Первые зрители пришли от нового "Терминатора" в восторг.
Piter.tv вчера в 07:09
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия 08:43
Общество
Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России
Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
РИА Новости 19:34
Авто
Skoda показала салон новой Octavia
Компания Skoda опубликовала первые тизерные изображения салона Octavia четвертого поколения.
AutoNews 03:47
Общество
Россиян сочли неготовыми платить за перемены
Большинство россиян (59 процентов) заявили, что считают перемены в стране необходимыми.
Lenta.ru вчера в 18:23
Шоу-бизнес
Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах
В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Kazanfirst.ru вчера в 07:23
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:13
Армия и оружие
Киев сорвал разведение сил в районе Петровского в Донбассе
Профиль 04 ноября в 07:49
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала
Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.
Комсомольская правда 09:38
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service 11:09
Футбол
«Реал» разгромил «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов
Мадридский «Реал» одержал крупную победу в матче группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 16:53
Футбол
«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов
Газета.Ru 14:59
Футбол
Тен Хаг не намерен покидать «Аякс» ради «Баварии»
«Бавария» рассматривает кандидатуру наставника «Аякса» Эрика тен Хага на освободившийся пост главного тренера команды.
Матч ТВ 04 ноября в 10:21
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
По мнению экспертов Центра исследования рака в Великобритании, слишком быстрое наступление насыщения во время еды может стать сигналом, что нужно провериться на рак печени.
Крестьянская жизнь 05:40
Шоу-бизнес
Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов
Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Life.ru вчера в 06:48
Политика
В ООН одобрили проект резолюции РФ по контролю над вооружениями
Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН на заседании в пятницу поддержал предложенный Россией проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.
Российская газета 18:06
Здоровье
Ведущие врачи массово уволились из свердловского онкодиспансера
Врачи с мировым именем массово уволились из Свердловского онкодиспансера.
Регион online вчера в 07:00
Армия и оружие
Российские подлодки защитят от ядерного удара
Уникальные бронированные укрытия с системами подачи воды, электроэнергии и пара, которые способны защитить подлодки не только от бомб и ракет, но и от ядерного удара, получат российские субмарины.
Газета.Ru 17:36
Происшествия
Под Киевом совершено покушение на бизнесмена
Коммерсантъ 19:18
Экономика
Правительство выделило миллиард рублей на ипотечные льготы многодетным
Правительство России выделило 1 миллиард рублей на предоставление компании "Дом.РФ" субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер господдержки выплачивающих ипотеку многодетных семей.
РИА Новости вчера в 09:12
Технологии
Ученые смогли взломать iPhone и умные колонки с помощью лазера
The GEEK вчера в 04:11
Авто
Volkswagen начал серийное производство электрокара ID.3
На предприятии Volkswagen, расположенном в городе Цвиккау, запустили серийное производство электромобиля ID.3. Новинка базируется на платформе MEB.
Тарантас Ньюс вчера в 02:48
Футбол
Хонда подписал контракт с «Витессом» Слуцкого
Полузащитник Кейсуке Хонда стал игроком «Витесса». Соглашение 33-летнего японца рассчитано до конца нынешнего сезона.
Sports.ru 09:37
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru 07:26
Наука
Мысли о сексе склоняют человека ко лжи
МедиаПоток вчера в 11:31