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МВФ: потрясения для мировой экономики не закончились

Мировой экономике еще предстоит встретиться с новыми серьезными трудностями на фоне событий на Украине, пандемии коронавируса и замедления роста производства в Китае.
Московский Комсомолец
Заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат завила, что потрясения для глобальной экономики еще не закончились.
Газета.Ru
"Европа, безусловно, является одним из регионов, который пострадал больше всего", - полагает заместитель директора-распорядителя МВФ.
ТАСС
«Сложный период еще не завершился, может последовать еще много потрясений, которые еще дальше уведут нас от позитивного роста в направлении роста инфляции», - резюмировала Гопинат.
Московский Комсомолец

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Представитель МВФ Гопинат заявила о «сложном периоде» для экономики из-за Украины и Китая
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