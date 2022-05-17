Московский КомсомолецМВФ: потрясения для мировой экономики не закончилисьМировой экономике еще предстоит встретиться с новыми серьезными трудностями на фоне событий на Украине, пандемии коронавируса и замедления роста производства в Китае.Московский КомсомолецЗаместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат завила, что потрясения для глобальной экономики еще не закончились.Газета.Ru"Европа, безусловно, является одним из регионов, который пострадал больше всего", - полагает заместитель директора-распорядителя МВФ.ТАСС«Сложный период еще не завершился, может последовать еще много потрясений, которые еще дальше уведут нас от позитивного роста в направлении роста инфляции», - резюмировала Гопинат.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьГЛАС.RUГЛАС.RUГазета.RuНациональная служба новостейТелеканал 360°Экономика сегодняЦарьградФАНАБНПодробнее о событииПредставитель МВФ Гопинат заявила о «сложном периоде» для экономики из-за Украины и КитаяLenta.ruвчера в 16:34В МВФ заявили, что потрясения для мировой экономики не закончилисьТАССвчера в 12:21Самое цитируемоеМеждународный валютный фонд: мировую экономику ждут новые потрясенияТелеканал 360°вчера в 15:28МВФ ожидает новых потрясений в мировой экономикеФАНвчера в 13:31В МВФ считают, что потрясения для мировой экономики не закончилисьАБНвчера в 13:50МВФ: Потрясения для мировой экономики не закончились, дальше будет ещё хужеЦарьградвчера в 12:45МВФ: потрясения для мировой экономики не закончилисьМосковский Комсомолецвчера в 12:41Показать ещёОценить60Поделиться